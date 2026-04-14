Libro blanco: Red inalámbrica privada para redes eléctricas: el futuro de la comunicación crítica en el sector eléctrico

RÍO DE JANEIRO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La transformación digital del sector eléctrico brasileño está en marcha, impulsada por dos fuerzas fundamentales: la digitalización de la infraestructura y la integración masiva de las fuentes de energía renovables. En este nuevo paradigma, la comunicación crítica pasa de desempeñar un papel secundario a convertirse en la base sobre la que se construye una red eléctrica inteligente, segura y resiliente. Es en este contexto donde las redes inalámbricas privadas se están imponiendo como una tecnología fundamental para hacer posible la automatización, la supervisión en tiempo real y la fiabilidad operativa que exigen las empresas de servicios públicos modernas.

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Más allá de ser un simple objetivo medioambiental, la transición hacia la energía verde es una necesidad imperiosa para la seguridad energética y la optimización estructural. Y en el centro de esta evolución se encuentra la red de comunicación de potencia: el verdadero "sistema nervioso" que transmite datos críticos, envía órdenes en milisegundos y garantiza la estabilidad del nuevo sistema eléctrico. La calidad de esta infraestructura de conectividad determina, en última instancia, el éxito o el fracaso del funcionamiento futuro de la red eléctrica.

Es precisamente en el "último kilómetro" de la red de distribución donde los desafíos se intensifican. Como enlace final entre la red eléctrica y los usuarios finales, la red de distribución concentra las demandas más apremiantes de conectividad confiable: nodos distribuidos geográficamente, condiciones de operación y mantenimiento desafiantes, y la necesidad de responder al aumento de dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y de sistemas de automatización. Las tecnologías tradicionales ya no cumplen con los requisitos de latencia, seguridad y escalabilidad que exige este escenario.

La respuesta a este cuello de botella histórico se encuentra en las redes inalámbricas privadas (como LTE y 5G privadas). Al combinar la seguridad de misión crítica, la confiabilidad operativa, la flexibilidad de implementación y la rentabilidad estratégica, estas soluciones satisfacen de manera efectiva las necesidades de comunicación de las redes de distribución, lo que permite casos de uso como la teleprotección, la medición inteligente, el control de campo y el monitoreo predictivo.

Para profundizar en esta discusión y presentar la hoja de ruta técnica y regulatoria para esta revolución silenciosa, Huawei y la 450 MHz Alliance lanzaron el libro blanco "Red inalámbrica privada para redes eléctricas" en la cumbre UTCAL 2026, celebrada en Río de Janeiro el 17 de marzo. En este documento exclusivo, el informe técnico detalla cómo las redes inalámbricas privadas superan las limitaciones de las tecnologías tradicionales, garantizando la resiliencia y la inteligencia necesarias para respaldar el futuro de la energía en Brasil.

Descargar aquí:

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

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https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954753/01.jpg

FUENTE Huawei