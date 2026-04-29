Una tablet emblemática será protagonista en el lanzamiento de productos innovadores de Huawei en Bangkok

BANGKOK, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei anunció de manera oficial su evento de lanzamiento de productos innovadores "Now Is Your Spark" (Ahora es tu celebración), que tendrá lugar en Bangkok, Tailandia, el 7 de mayo de 2026. En este evento de presentación se darán a conocer una amplia variedad de dispositivos portátiles digitales y teléfonos inteligentes de gama alta. Al empoderar la vida cotidiana gracias a la tecnología y explorar nuevas fronteras mediante la innovación, Huawei tiene el objetivo de inspirar a todos los usuarios por medio de experiencias inteligentes en todo tipo de situaciones.

La tableta emblemática será protagonista en el lanzamiento de productos innovadores de Huawei en Bangkok

Uno de los momentos más destacados de este acto de presentación será el debut a nivel mundial de la tablet insignia HUAWEI MatePad Pro Max. La serie MatePad Pro de HUAWEI ha logrado avances significativos constantes en la experiencia de usuario, al combinar alta productividad y creatividad. Este nuevo dispositivo es la mejor tablet de Huawei hasta el momento, con diseño liviano, productividad a la altura de una computadora y una pantalla PaperMatte, lo que abre nuevas posibilidades para el trabajo, la creación y la expresión creativa.

En el sector de los wearables, la serie de relojes HUAWEI WATCH FIT sigue gozando de un amplio reconocimiento entre los usuarios de todo el mundo. En abril de 2026, las ventas habían superado los 24 millones de unidades, lo que supuso un nuevo hito en el mercado de los relojes inteligentes deportivos. La serie ofrece una experiencia de uso ligera y cómoda, a la vez que cuenta con funciones de deportivas profesionales y de monitoreo de la salud. La nueva serie HUAWEI WATCH FIT 5 hará su debut en el evento de lanzamiento de productos innovadores de Huawei en Bangkok. Este reloj está destinado a convertirse en el compañero ideal para que los usuarios expresen su estilo personal, disfruten del deporte y monitoreen su salud las 24 horas del día. Además, con este lanzamiento se presentará el HUAWEI WATCH Runner 2 Racing Legend Edition, diseñado específicamente para maratones, con funciones mejoradas de análisis de datos para respaldar científicamente cada paso de la carrera. Asimismo, Huawei tiene previsto presentar su primer reloj inteligente de joyería, diseñado en colaboración con una famosa diseñadora de joyería internacional Francesca Amfitheatrof, el WATCG ULTIMATE DESIGN Spring Edition. También regresa a lo grande, tras cinco años, el reloj infantil de gama alta de última generación, el HUAWEI WATCH KIDS X1 y HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro.

En el segmento de celulares, el HUAWEI nova 15 Max ofrecerá una experiencia mejorada a los usuarios de todo el mundo. Gracias a sus ventajas en cuanto a tecnología de imagen, duración de batería y calidad confiable, este nuevo teléfono inteligente es el compañero ideal para que los jóvenes capturen momentos en su vida y den rienda suelta a su creatividad.

"Now Is Your Spark": cada persona puede iluminar el mundo para impulsar un cambio, y la tecnología actúa como la antorcha que enciende, conecta y amplifica esta fuerza. Al dar pasión a la voz, sentido a la inspiración y un escenario a la expresión, Huawei tiene como objetivo empoderar a los usuarios de todo el mundo para que escriban sus propias historias gracias a tecnologías innovadoras.

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FUENTE HUAWEI