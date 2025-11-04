ICP DAS-BMP redefine el rendimiento de los materiales médicos con TPU de baja migración y baja fricción en COMPAMED 2025

HSINCHU, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante y proveedor de TPU (poliuretano termoplástico) de grado médico, con sede en Taiwán, se complace en anunciar su participación en COMPAMED 2025, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en Messe Düsseldorf, Alemania. Los visitantes encontrarán al equipo de ICP DAS-BMP en el pabellón 8b, estand C09-4.

Imagen de ICP DAS-BMP

Lo más destacado de la exposición de este año serán dos innovaciones de TPU diseñadas para satisfacer necesidades críticas en la fabricación de dispositivos médicos: la serie de baja migración y la serie de baja fricción.

El TPU Arothane™ ARP-B20 de baja migración cumple con la norma ISO 10993 y es apto para implantes de hasta 90 días. Minimiza la migración de aditivos durante el procesamiento, lo que ayuda a que los catéteres conserven superficies lisas durante toda su vida útil, al tiempo que ofrece 15 opciones de color para un diseño flexible y personalizado.

Otro aspecto clave será la nueva serie de baja fricción, diseñada con una superficie intrínsecamente lisa que elimina la necesidad de recubrimientos adicionales o tratamientos posteriores al procesamiento. Compuesta íntegramente por TPU y libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) o plastificantes, esta serie ofrece una estabilidad fiable a largo plazo sin exudación superficial ni migración de aditivos. Sus propiedades de baja fricción hacen que sea particularmente adecuada para aplicaciones que requieren inserción precisa, como sondas nasogástricas con guías y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad y el rendimiento durante el almacenamiento y el uso.

Además, ICP DAS-BMP presentará una amplia variedad de productos TPU que abarcan diversas necesidades médicas. Las series ARP, ALP y ALC sirven para la mayoría de los dispositivos de contacto corporal, y los modelos ARP-B20 y ALC-B40 están homologados para implantes de 90 días. Para aplicaciones radiopacas, las series ARP-W y ARP-WG utilizan entre un 40 % y un 60 % de tungsteno para mejorar la visibilidad en guías y dispositivos de paredes delgadas. La serie Engineering Arothane™ EARP, conocida por su claridad y resistencia, es ideal para ortodoncia, conectores Luer Lock y otros dispositivos de precisión.

En conjunto, estos materiales reflejan el compromiso continuo de ICP DAS-BMP con el desarrollo de soluciones TPU más seguras, confiables y versátiles que permitan a los fabricantes de dispositivos médicos satisfacer las necesidades cambiantes de la atención médica moderna.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, está certificado con la norma ISO 13485 y dispone de laboratorios especializados dedicados a la gestión de calidad. Gracias a las más de tres décadas de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fábrica inteligentes para mejorar la calidad de los productos y agilizar los tiempos de entrega. La empresa se compromete a ofrecer un servicio de posventa eficaz y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, con lo que garantizará la satisfacción de los clientes y promoverá las alianzas a largo plazo.

Para más información, visite: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803530/COMPAMED.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/5578938/icpdas_bmp_Logo.jpg

