ADFW 2025 recibirá a líderes que gestionan un capital equivalente a más del 50 % del PIB mundial

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La edición más grande de este año de la Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW, por sus siglas en inglés), organizada por ADGM, con ADQ como socio principal, reunirá a las instituciones financieras, responsables políticos, inversores, líderes del mercado e innovadores más influyentes del mundo, del 8 al 11 de diciembre de 2025 en la "Capital del Capital".

La agenda 2025 cuenta con más de 60 eventos, más de 300 sesiones temáticas y aproximadamente más de 750 oradores de primer nivel. Este año, se espera que asistan directores ejecutivos, presidentes, directores generales y fundadores de organizaciones que administran más de 62 billones de dólares en activos en todo el mundo, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial.

Al comentar sobre la importancia del evento de este año, su excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: "ADFW 2025 marcará la próxima etapa en la evolución de Abu Dabi como centro financiero mundial, al reunir a poderes políticos, titanes de la inversión y pioneros tecnológicos de todo el mundo, en el centro de la "Capital del capital". Esta edición trascenderá los límites geográficos, y conectará la red de capital mundial mediante la innovación, la colaboración regulatoria y las alianzas entre sectores. A medida que el mundo se centra en el futuro de las finanzas, Abu Dabi, mediante plataformas como ADFW, realmente lo está diseñando".

Con el tema oficial "EngineeringtheCapitalNetwork" (Diseñar la red de capital), ADFW 2025 explorará temas sobre el futuro de las finanzas a nivel mundial, como la innovación impulsada por IA, los flujos de capital cambiantes, las asociaciones institucionales, la evolución regulatoria y los sistemas financieros sostenibles e inclusivos.

Otros oradores confirmados son: Marc Randolph, cofundador y exdirector ejecutivo de Netflix; Oliver Bate, director ejecutivo de Allianz; Sergio Ermotti, director ejecutivo de UBS; Steve Schwarzman, presidente y director ejecutivo de Blackstone; Bill Winters, director ejecutivo de Standard Chartered; Stephen Dainton, presidente de Barclays; Stefan Bollinger, director ejecutivo de Julius Baer; Clare Woodman, directora ejecutiva internacional de Morgan Stanley; y Andreas Berger, director ejecutivo de Swiss Re. Además, estarán Roberto Azevedo, 6.º director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC); Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional; Shaikha Al Nowais, secretaria general electa de Turismo de la ONU y Jihad Azour, director de Medio Oriente del FMI.

Oradores de las principales entidades de gestión de activos y soberanas y fondos de cobertura, incluidos Dilhan Palay Sandrasegara, director ejecutivo de Temasek; Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates; Alan Howard, cofundador de Brevan Howard; Jenny Johnson, dierctora ejecutivoa de Franklin Templeton; David Rubenstein, presidente de Carlyle; Dmitry Balyasny, fundador de Balyasny; Robyn Grew, directora ejecutiva de MAN Group; Philipp Hilderbrand, vicepresidente de BlackRock; Michael Rees, cofundador y copresidente de Blue Owl; Sandro Pierri, director ejecutivo de BNP ParibasAM; y Sadek Wahba, presidente de iSquared.

Mientras tanto, los oradores de los sectores bancarios y tecnofinancieros incluyen a Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase; Charles Hoskinson, cofundador de Cardano & IOHK; Joseph Lubin, cofundador de Ethereum; Anatoly Yakovenko, cofundador de Solana; Jeremy Allaire, presidente y director ejecutivo de Circle; Star Xu, fundador de OKX; y Richard Teng, director ejecutivo de Binance.

Además de los eventos emblemáticos existentes, como el Foro Económico de Abu Dabi (ADEF, por sus siglas en inglés), Asset Abu Dabi, RESOLVE 2024, Fintech Abu Dabi y el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF, por sus siglas en inglés), muchos eventos destacados y paralelos nuevos y recurrentes generarán atractivo entre los asistentes.

El primer día, la recién presentada Cumbre de Mercados Mundiales explorará los factores macroeconómicos que impulsan la reingeniería de las redes de capital, y el Foro de Financiación de la Nueva Energía de la CNBC que examinará el cambio multimillonario hacia un nuevo sistema energético.

El día 2 contará con Asset Abu Dhabi, la Cumbre Global de Reguladores Financieros, la Cumbre de Crédito Privado de AIMA, la Cumbre de Infraestructura y el Congreso Internacional de Oficina Familiar, que explorará cómo la expansión mundial de la riqueza está redefiniendo el sector generacional de oficina familiar y genera nuevas oportunidades de inversión.

El mismo día, las sesiones a puerta cerrada, como la mesa de debate del FMI, reunirán a altos funcionarios económicos y líderes del sector financiero para debatir acerca de la volatilidad macroeconómica, los cambios regulatorios y los riesgos geopolíticos.

Los aspectos más destacados del día 3 incluyen eventos emblemáticos como RESOLVE y Fintech Abu Dhabi, junto con AI Abu Dhabi, que debatirán acerca de la confluencia de la inteligencia artificial y los servicios financieros. Blockchain Abu Dhabi, por su parte, explorará temas como blockchain, criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi) y la interrupción de las finanzas tradicionales, y una mesa de debate de líderes Web3 convocará a legisladores, líderes institucionales e innovadores.

El último día se centrará en la sostenibilidad y en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), con ADSFF. Además, el Segundo Foro de Finanzas e Inversiones para la transición ecológica de la UE y el CCG convocarán a responsables políticos, reguladores e instituciones financieras de alto nivel para alinearse con estrategias clave con el fin de financiar un futuro sostenible, mientras que el evento Mujeres en las Finanzas recibirá a algunas de las mujeres líderes mundiales más influyentes de la industria financiera, mientras que la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi organizará su ceremonia de graduación inaugural.

Para ver la agenda completa de ADFW 2025, haga clic AQUÍ.

Para más información y para registrarse en el evento de su interés, visite: www.adfw.com

