ADGM celebra 10 años de crecimiento e innovación inigualables como el principal centro financiero de la región

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional (CFI) de Abu Dhabi, celebra su 10.° aniversario, un período de crecimiento excepcional, excelencia regulatoria e innovación financiera.

Desde su creación en 2015, el centro ha atraído a más de 300 empresas financieras, que hoy gestionan un total combinado de 28,6 billones de dólares a nivel mundial,según Alternative Investment Management Association (AIMA), lo que posiciona a Abu Dhabi como una "capital de capitales" mundial. Entre estas empresas, se encuentran fondos de cobertura, bancos, grandes gestores de activos, capital privado, capital de riesgo y fondos de crédito.

El crecimiento en los últimos tres años ha sido especialmente rápido, con un aumento de la cantidad de empresas financieras de 131 a finales de 2021 a 308 a partir del primer semestre de 2025, un crecimiento del 135 % en 42 meses, lo que convierte a ADGM en uno de los centros financieros con el crecimiento más rápido del mundo en la región MEASA. ADGM logró su Estrategia de crecimiento quinquenal (2022-2027) en solo tres años.

Establecido con la ambición de transformar Abu Dhabi en un centro mundial de negocios y finanzas, ADGM ha superado con éxito los primeros desafíos para emerger como un CFI resiliente y preparado para el futuro. En los últimos años, el centro ha entrado en un período de crecimiento acelerado y se ha convertido en el mayor centro financiero de la región en términos de licencias activas.

Desde 2015 hasta finales de 2024, los activos bajo gestión (AUM) dentro de ADGM han demostrado una notable tasa de crecimiento anual promedio (AAGR) de tres dígitos del 123 %.

Este rendimiento se ha visto respaldado por el crecimiento exponencial de la actividad de los fondos, en el que la cantidad de fondos y gestores de fondos/activos, ambas métricas, lograron AAGR sólidas del 62 % durante el mismo período. Mientras tanto, las licencias activas han crecido a una tasa de aumento anual del 71 % y las entidades operativas se han expandido en un 62 %.

Al comentar sobre este importante hito, su majestad Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, señaló: "Alineado con la visión y la guía del liderazgo estratégico de Abu Dhabi, ADGM ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su corta historia y se ha convertido en una potencia financiera mundial, al atraer a algunas de las principales instituciones financieras del mundo. De cara a la próxima década, nuestra ambición de convertir a ADGM en uno de los cinco principales centros financieros internacionales a nivel mundial es más fuerte que nunca. Dado lo que hemos logrado hasta ahora, lo que podemos construir en los próximos diez años será aún mayor".

Las cifras recientes para el primer semestre de 2025 demuestran el impulso sostenido de ADGM en todas las métricas críticas, incluido un aumento interanual del 42 % en AUM y un total de 154 gestores de fondos y activos que supervisan 209 fondos. Mientras tanto, la cantidad de licencias activas en ADGM alcanzó las 11.128, la cifra más alta de la región, mientras que las entidades operativas aumentaron un 42 % para 2.972.

Una década de creación de confianza: cómo atraer a titanes de billones de dólares

El sólido marco regulador de ADGM, la primera y única jurisdicción en la región que aplica directamente el derecho consuetudinario inglés, se ha convertido en un punto de referencia de confianza y transparencia para los inversionistas internacionales. Desde su creación, la cantidad de entidades financieras dentro de ADGM había subido a una AAGR del 55 % a finales de 2024. Los fuertes lazos de ADGM con los fondos soberanos de Abu Dabi, que tienen un total combinado de 1,82 billones de dólares, lo convirtieron en un destino atractivo para los gestores de activos mundiales.

ADGM ha dado la bienvenida a algunas de las instituciones financieras más prestigiosas del mundo, como BlackRock, State Street Global Advisors, PGIM, Nuveen, Carlyle, Apollo,. En 2025, UBS, Davidson Kempner, Monroe Capital, Adam Street, HarbourVest, Carta, Kimmeridge, Investindustrial, PATRIZIA, Polen Capital, Seviora, Arcapita, Harrison Street, Partners Capital y Oryx Global Partners.

Una década de desarrollo de infraestructuras de primer nivel

ADGM se ha convertido en uno de los distritos financieros más grandes del mundo, que abarca 14,3 millones de metros cuadrados tanto en la isla Al Maryah como en la isla Al Reem.

La expansión a la isla de Al Reem multiplicó por diez la jurisdicción de ADGM, lo que le permitió satisfacer la creciente demanda de las empresas internacionales que buscan una base estratégica en la región.

Una década de empoderamiento del capital humano

ADGM ha desempeñado una función fundamental en la creación de capital humano que impulsa la innovación, la inclusión y la resiliencia.

La plantilla de ADGM creció a una tasa anual de un 23 % hasta finales de 2024. Con la finalización de su expansión a la isla Al Reem, la jurisdicción del ADGM ahora cubre la isla Al Maryah y la isla Al Reem, con más de 36.000 personas que contribuyen al ecosistema vibrante y diversificado del centro.

Esto refleja el atractivo de Abu Dhabi como un lugar donde las personas pueden vivir, trabajar y prosperar dentro de la ciudad más segura y habitable del mundo.

Una década de regulaciones pioneras: dar forma al futuro de las finanzas

ADGM se ha consolidado líder regional en innovación regulatoria y ha creado un entorno legal preparado para el futuro que infunde confianza a los inversores mundiales.

Desde la introducción de marcos y orientación sobre los activos virtuales, las fundaciones de DLT, la tokenización referenciada por Fiat (FRT) y los bienes inmuebles hasta los mercados de capitales, los fondos de inversión alternativos, el crédito privado, las finanzas sostenibles y los factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG), ADGM ha desempeñado una función decisiva en las regulaciones progresivas pioneras, arraigadas en las mejores prácticas mundiales.

Iniciativas como el RegLab, Fintech y Digital Sandbox, los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (AML), la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y la presidencia del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de los EAU (SFWG) han fortalecido la integridad del mercado dentro del ecosistema de ADGM.

Una década en movimiento: ambiciones futuras

De cara al futuro, ADGM seguirá estableciendo nuevos estándares de innovación y resiliencia en áreas que van desde la regulación y los activos digitales hasta la IA, las finanzas ecológicas y los servicios de gestión patrimonial familiar. La próxima década se basará en este principio y tendrá un compromiso renovado con los estándares mundiales, el crecimiento inclusivo y la preparación para el futuro, guiados por el liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos. ADGM también planea liderar la regulación y la innovación y redefinir lo que puede ser un CFI: una puerta de entrada mundial, una plataforma para el cambio y un imán para el talento financiero de próxima generación.

De cara al futuro, ADGM busca posicionarse como uno de los 5 principales centros financieros internacionales, a la par de Nueva York, Londres y Singapur. Como parte de este viaje, ADGM está ampliando su presencia mundial con una serie de giras internacionales en colaboración con otras entidades clave de Abu Dhabi.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM