Une intelligence verte pour un monde meilleur : XCMG met en avant des solutions intelligentes et durables lors de son 8e Festival international des clients

XUZHOU, Chine, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Intelligence verte pour un monde meilleur », le 8e Festival international des clients de XCMG (le « Festival ») a officiellement ouvert ses portes le 19 mai et se poursuit jusqu'au 22 mai à Xuzhou, largement connue comme la capitale chinoise des machines de construction. Réunissant plus de 2 500 clients issus de plus de 100 pays et régions, le Festival sert de plateforme mondiale à XCMG pour faire progresser le dialogue sur l'écosystème de la chaîne de valeur complète avec les partenaires mondiaux et pour porter les atouts de la Chine en matière de fabrication sur la scène internationale.

Lors du festival de cette année, XCMG a lancé pour la première fois le forum dédié à l'ingénierie et à l'industrie minière intitulé « XCMG Intelligence : New Tech, New Energy, New Future », en phase avec la mondialisation et le développement intelligent. Ce forum a pour objectif de créer une plateforme influente favorisant le dialogue au sein de l'industrie et de faire valoir les solutions proposées par XCMG visant à contribuer au développement de qualité des secteurs de l'ingénierie et des machines minières.

« Nous souhaitons faire savoir à nos partenaires internationaux que nous sommes ouverts, innovants, inclusifs, responsables, dignes de confiance et fiables, et que notre confiance dans le développement mondial ainsi que notre engagement en sa faveur ne faibliront jamais », a déclaré Yang Dongsheng, Président du groupe XCMG et de XCMG Machinery.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée dans la soirée du 20 mai, comprenait des démonstrations en direct d'équipement, des projections sur grand écran et des projections holographiques, présentant huit scénarios d'application grâce à une flotte dynamique de 70 machines couvrant les domaines du terrassement intelligent, des énergies vertes, de l'exploitation minière intelligente et des secours d'urgence. Six grues de la génération G2 ont hissé un écran de 20 tonnes à une hauteur de 40 mètres, encadrées par la « première grue au monde » et une grue sur chenilles de 1 100 tonnes, tandis que 39 nacelles élévatrices, huit chariots élévateurs portuaires et des dizaines de véhicules à guidage automatique (AGV) ont travaillé de concert pour offrir une expérience inoubliable aux visiteurs venus de Chine et du monde entier.

« XCMG CONNECT » a été dévoilé lors de la cérémonie d'ouverture : une application pour gérer tous les équipements, un agent IA pour une assistance complète, et un écosystème numérique permettant d'autonomiser les opérations mondiales. La plateforme intègre des équipements, des services, des pièces de rechange et des réseaux à l'échelle mondiale afin d'offrir à ses clients internationaux un système de services intelligents couvrant l'ensemble de la chaîne, de tous les scénarios et de tout le cycle de vie.

En réponse à la tendance « AI+ », le Festival met à l'honneur les pôles dédiés aux technologies autonomes et les systèmes de construction intelligents. Sur le site d'essai, un ensemble de machines électriques autonomes et écologiques, assurant les opérations d'excavation, de transport, de nivellement et de compactage, occupe le devant de la scène. Toutes les machines prennent en charge la commande à distance et la conduite autonome de niveau 4, et sont gérées par le système propriétaire de XCMG permettant une « commande en un clic » et une coordination dynamique, ce qui permet une gestion et une répartition intelligentes des opérations minières, allant de l'intelligence individuelle des machines à la coordination de groupes.

Au cours du Festival, XCMG a déployé près de 500 unités dans le cadre de démonstrations immersives en zone verte et de 10 sites satellites fonctionnant en parallèle, dotés d'espaces dédiés au marché des pièces de rechange. L'entreprise a ainsi présenté des solutions sur mesure pour les secteurs de l'exploitation minière, du terrassement, de la construction routière, du levage et des secours d'urgence, tout en proposant un accompagnement complet tout au long du cycle de vie des équipements, comprenant l'entretien, les pièces de rechange, les équipements d'occasion, la location-exploitation et le financement.

À travers ces démonstrations basées sur des scénarios, XCMG a constitué une gamme de solutions de construction écologiques à énergie nouvelle, comprenant des engins de levage hybrides, une gamme complète d'engins miniers à énergie nouvelle, ainsi que des solutions pour pelles hydrauliques, chargeuses, engins de voirie et engins de béton, mettant en avant des technologies de propulsion 100 % électrique, électrique alimentée par le réseau et hybride.

Tous les pôles de construction autonomes sont alimentés par des énergies nouvelles, complétées par des solutions intégrées « source-réseau-charge-stockage » et des composants clés issus des énergies nouvelles. De la production au stockage et à la charge en passant par les moteurs, les commandes et les batteries, l'ensemble de la chaîne industrielle « production-stockage-recharge-utilisation » est présentée dans son intégralité.

En tant que plateforme d'échange internationale ayant une influence croissante sur l'industrie mondiale des machines de construction, le festival présente non seulement des solutions écologiques et intelligentes de XCMG, mais souligne également le rôle que joue l'industrie manufacturière chinoise dans la transformation industrielle mondiale.

« XCMG a toujours adopté une perspective à long terme, s'efforçant de devenir un partenaire fiable à long terme et de construire un écosystème industriel mutuellement bénéfique avec les clients du monde entier », a déclaré M. Yang.

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