Kecerdasan Hijau demi Dunia Lebih Baik: XCMG Tonjolkan Penyelesaian Pintar, Mampan di Festival Pelanggan Antarabangsa ke-8

XUZHOU, China, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Bertemakan "Kecerdasan Hijau demi Dunia Lebih Baik", Festival Pelanggan Antarabangsa XCMG ke-8 ("Festival") dibuka secara rasmi pada 19 Mei dan berlangsung sehingga 22 Mei di Xuzhou, yang dikenali secara meluas sebagai ibu kota jentera pembinaan China. Menghimpunkan lebih 2,500 pelanggan dari lebih 100 negara dan wilayah, Festival itu berfungsi sebagai platform global XCMG untuk memajukan dialog ekosistem rantaian nilai penuh bersama rakan kongsi global serta membawa kekuatan pembuatan China ke pentas dunia.

Di Festival tahun ini, XCMG memperkenalkan forum industri kejuruteraan dan perlombongan "Kecerdasan XCMG: Teknologi Baharu, Tenaga Baharu, Masa Depan Baharu" buat julung kalinya, selaras dengan globalisasi dan pembangunan pintar. Forum itu bertujuan untuk mewujudkan platform berpengaruh bagi dialog industri serta menyumbang penyelesaian XCMG kepada pembangunan berkualiti tinggi dalam sektor jentera kejuruteraan dan perlombongan.

"Kami berharap dapat menyampaikan mesej kepada rakan kongsi global bahawa kami bersikap terbuka, inovatif, inklusif, bertanggungjawab, boleh dipercayai dan diyakini, serta keyakinan dan komitmen kami terhadap pembangunan global tidak akan pernah goyah," kata Yang Dongsheng, pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery.

Majlis pembukaan yang diadakan pada malam 20 Mei menampilkan demonstrasi peralatan secara langsung, visual skrin besar dan tayangan holografik, selain turut mempamerkan lapan senario aplikasi dengan kumpulan jentera dinamik sebanyak 70 mesin yang meliputi tolak tanah pintar, tenaga hijau, perlombongan pintar dan penyelamatan kecemasan. Enam kren generasi-G2 mengangkat skrin seberat 20 tan ke ketinggian 40 meter, diapit oleh "Kren Pertama Dunia" dan kren perangkak 1,100 tan, manakala 39 platform udara, lapan penindan pelabuhan dan puluhan AGV beroperasi secara berkoordinasi bagi memberikan pengalaman menarik kepada tetamu dari China dan seluruh dunia.

"XCMG CONNECT" diperkenalkan semasa majlis pembukaan itu: satu aplikasi untuk mengurus semua peralatan, satu ejen AI untuk sokongan perkhidmatan penuh dan satu ekosistem digital yang memperkasakan operasi global. Platform itu mengintegrasikan peralatan, perkhidmatan, alat ganti dan rangkaian di seluruh dunia bagi menyediakan sistem perkhidmatan pintar rantaian penuh, senario penuh dan kitar hayat penuh untuk pelanggan global.

Sebagai respons kepada trend "AI+", Festival itu mengetengahkan kluster tanpa pemandu dan sistem pembinaan pintar. Di tapak ujian, kluster elektrik tanpa pemandu hijau yang meliputi kerja penggalian, pengangkutan, perataan dan pemadatan menjadi tumpuan utama. Semua mesin menyokong kawalan jarak jauh dan pemanduan autonomi tahap L4, serta diuruskan oleh sistem proprietari XCMG untuk "kawalan satu klik" dan penyelarasan dinamik yang mengupayakan arahan dan penghantaran perlombongan pintar daripada kecerdasan mesin tunggal kepada penyelarasan kluster.

Sepanjang Festival itu berlangsung, XCMG telah mengoperasikan hampir 500 unit merentasi demonstrasi kluster tanpa pemandu hijau yang imersif dan 10 subtempat serentak dengan bahagian pascapasaran khusus, mempersembahkan penyelesaian tersuai bagi senario perlombongan, tolak tanah, pembinaan jalan, pengangkatan dan penyelamatan kecemasan sambil menyediakan sokongan peralatan sehenti dan kitar hayat penuh meliputi perkhidmatan, alat ganti, peralatan terpakai, pajakan operasi dan pembiayaan.

Melalui demonstrasi berasaskan senario ini, XCMG telah menghimpunkan portfolio penyelesaian pembinaan tenaga baharu hijau termasuk peralatan pengangkatan hibrid, jentera perlombongan tenaga baharu siri penuh, mesin pengorek, jentera angkut, jentera jalan raya dan penyelesaian jentera konkrit bagi mempamerkan teknologi pemacu elektrik tulen, elektrik berkuasa grid dan hibrid.

Semua kluster pembinaan tanpa pemandu dikuasakan oleh tenaga baharu, dilengkapi penyelesaian "sumber-grid-beban-storan" dan komponen teras tenaga baharu bersepadu. Daripada penjanaan, storan dan pengecasan kepada motor, kawalan dan pek bateri, keseluruhan rantaian industri "penjanaan-storan-pengecasan-penggunaan" dipamerkan sepenuhnya.

Sebagai platform pertukaran antarabangsa yang pengaruhnya semakin berkembang dalam industri jentera pembinaan global, Festival itu bukan sahaja mempamerkan penyelesaian hijau dan pintar daripada XCMG, malah turut mengetengahkan peranan pembuatan Cina dalam transformasi industri global.

"XCMG sentiasa berpegang kepada perspektif jangka panjang, berusaha menjadi rakan kongsi jangka panjang yang boleh dipercayai dan diyakini, serta membina ekosistem industri yang saling menguntungkan bersama pelanggan global," kata Yang.

