Grüne Intelligenz für eine bessere Welt: XCMG stellt auf seinem 8. internationalen Kundenfestival intelligente, nachhaltige Lösungen in den Mittelpunkt

XUZHOU, China, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Grüne Intelligenz für eine bessere Welt" wurde das 8. internationale XCMG-Kundenfestival (das „Festival") am 19. Mai offiziell eröffnet. Das Festival läuft bis zum 22. Mai in Xuzhou, das weithin als Chinas Baumaschinenhauptstadt bekannt ist. Das Festival, an dem mehr als 2.500 Kunden aus über 100 Ländern und Regionen teilnehmen, dient als globale Plattform für XCMG, um den Dialog mit globalen Partnern über die gesamte Wertschöpfungskette voranzutreiben und die Stärken der chinesischen Produktion auf der Weltbühne zu präsentieren.

Auf dem diesjährigen Festival stellte XCMG das Forum „XCMG Intelligence: New Tech, New Energy, New Future" (Neue Technik, neue Energie, neue Zukunft) vor. Dabei handelt es sich um das erste Forum für die Maschinenbau- und Bergbauindustrie, das auf die Globalisierung und intelligente Entwicklung ausgerichtet ist. Ziel des Forums ist es, eine einflussreiche Plattform für den Branchendialog zu schaffen und mit den Lösungen von XCMG zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung des Maschinenbaus und der Bergbauindustrie beizutragen.

„Wir hoffen, unseren globalen Partnern die Botschaft zu übermitteln, dass wir offen, innovativ, integrativ, verantwortungsbewusst, vertrauenswürdig und zuverlässig sind und dass unser Vertrauen in die globale Entwicklung und unser Engagement für diese nie nachlassen werden", sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group und XCMG Machinery.

Bei der Eröffnungsfeier am Abend des 20. Mai wurden acht Anwendungsszenarien mit einer dynamischen Flotte von 70 Maschinen aus den Bereichen intelligenter Erdbau, grüne Energie, intelligenter Bergbau und Notfallrettung live vorgeführt und mit Großbildschirmen und holografischen Projektionen dargestellt. Sechs Kräne der Generation G2 hoben eine 20-Tonnen-Leinwand auf eine Höhe von 40 Metern, flankiert vom „World's First Crane" und einem 1.100-Tonnen-Raupenkran, während 39 Hebebühnen, acht Hafenstapler und Dutzende von AGVs koordiniert arbeiteten, um den Gästen aus China und der ganzen Welt ein beeindruckendes Erlebnis zu bieten.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde „XCMG CONNECT" enthüllt: eine App zur Verwaltung aller Geräte, ein KI-Agent für Full-Service-Support und ein digitales Ökosystem, das den globalen Betrieb unterstützt. Die Plattform integriert Ausrüstungen, Dienstleistungen, Ersatzteile und Netzwerke weltweit, um ein intelligentes Servicesystem über die gesamte Kette, alle Szenarien und den gesamten Lebenszyklus für globale Kunden bereitzustellen.

Als Antwort auf den Trend „AI+" stellt das Festival unbemannte Cluster und intelligente Bausysteme in den Mittelpunkt. Auf dem Testgelände steht ein grüner, unbemannter Elektrocluster für Aushub, Transport, Nivellierung und Verdichtung im Mittelpunkt. Alle Maschinen unterstützen Fernsteuerung und autonomes Fahren auf L4-Niveau und werden von XCMGs eigenem System für „Ein-Klick-Steuerung" und dynamische Koordination verwaltet, das intelligente Bergbaukommandos und -einsätze von der Einzelmaschinenintelligenz bis zur Cluster-Koordination ermöglicht.

Während des Festivals hat XCMG fast 500 Einheiten in immersiven grünen, unbemannten Clustervorführungen und 10 gleichzeitigen Unterveranstaltungen mit speziellen Abteilungen für den Ersatzteilmarkt eingesetzt, um maßgeschneiderte Lösungen für Bergbau, Erdbewegung, Straßenbau, Hebe- und Notfallrettungsszenarien zu präsentieren und gleichzeitig eine umfassende Unterstützung für den gesamten Lebenszyklus der Ausrüstung aus einer Hand zu bieten, die Service, Ersatzteile, Gebrauchtmaschinen, Operating Leasing und Finanzierung umfasst.

Anhand dieser szenariobasierten Demonstrationen hat XCMG ein Portfolio an umweltfreundlichen Lösungen für das Baugewerbe mit neuen Energien zusammengestellt, darunter Hybrid-Hebegeräte, eine komplette Serie von Bergbaumaschinen mit neuen Energien, Bagger, Lader, Straßenbaumaschinen und Betonmaschinen, bei denen reine Elektro-, netzbetriebene Elektro- und Hybridantriebstechnologien zum Einsatz kommen.

Alle unbemannten Baucluster werden mit neuer Energie betrieben, ergänzt durch integrierte „Quelle-Netz-Last-Speicher"- und neue Energie-Kernkomponentenlösungen. Von der Erzeugung, Speicherung und Aufladung bis hin zu Motoren, Steuerungen und Batteriepacks wird die gesamte Industriekette „Erzeugung, Speicherung, Aufladung und Nutzung" gezeigt.

Als internationale Austauschplattform mit wachsendem Einfluss in der globalen Baumaschinenindustrie stellt das Festival nicht nur die grünen und intelligenten Lösungen von XCMG vor, sondern unterstreicht auch die Rolle der chinesischen Industrie im globalen industriellen Wandel.

„XCMG hat immer eine langfristige Perspektive verfolgt und sich bemüht, ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger langfristiger Partner zu werden und ein für beide Seiten vorteilhaftes industrielles Ökosystem mit globalen Kunden aufzubauen", sagte Yang.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985046/ops_coffee_1779338355829.jpg