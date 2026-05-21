Green Intelligence for a Better World: XCMG นำเสนอโซลูชันอัจฉริยะและยั่งยืนในงาน International Customer Festival ครั้งที่ 8
21 May, 2026, 22:24 CST
ซูโจว, จีน, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน XCMG International Customer Festival ครั้งที่ 8 ("เทศกาล") เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ "Green Intelligence for a Better World" และจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม ณ เมืองซูโจว ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเมืองหลวงแห่งเครื่องจักรกลก่อสร้างของจีน เทศกาลดังกล่าวรวบรวมลูกค้ากว่า 2,500 รายจาก 100 กว่าประเทศและภูมิภาค โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับ XCMG ในการพัฒนาการหารือเกี่ยวกับระบบนิเวศห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจรกับพันธมิตรทั่วโลก และนำจุดแข็งด้านการผลิตของจีนสู่เวทีโลก
ในงานเทศกาลปีนี้ XCMG เปิดตัวฟอรั่มสำหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรมและเหมืองแร่ "XCMG Intelligence: เทคโนโลยีใหม่ พลังงานใหม่ อนาคตใหม่" เป็นครั้งแรก ซึ่งสอดคล้องกับโลกาภิวัตน์และการพัฒนาอัจฉริยะ ฟอรั่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลสำหรับการหารือในอุตสาหกรรม และสนับสนุนโซลูชันของ XCMG เพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคส่วนเครื่องจักรวิศวกรรมและเหมืองแร่
"เราหวังที่จะส่งข้อความไปยังพันธมิตรทั่วโลกของเราว่า เราเปิดกว้าง สร้างสรรค์ ครอบคลุม มีความรับผิดชอบ น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังไว้วางใจได้ ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของเราต่อการพัฒนาระดับโลกจะไม่สั่นคลอน" Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว
พิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 20 พฤษภาคมมีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง การแสดงภาพบนจอขนาดใหญ่ และการฉายภาพโฮโลแกรม โดยนำเสนอสถานการณ์การใช้งานแปดแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า 70 เครื่อง ครอบคลุมกระบวนการปรับสภาพพื้นที่อัจฉริยะ พลังงานสีเขียว การทำเหมืองอัจฉริยะ และการกู้ภัยฉุกเฉิน เครนรุ่น G2 จำนวน 6 เครื่องยกอุปกรณ์คัดแยกหนัก 20 ตันขึ้นไปสูง 40 เมตร โดยมี "เครนเครื่องแรกของโลก" และเครนตีนตะขาบขนาด 1,100 ตันขนาบข้าง ขณะที่รถกระเช้า 39 เครื่อง รถยกตู้คอนเทนเนอร์แปดเครื่อง และรถลำเลียงสินค้าอีกหลายสิบคัน ทำงานสอดประสานกันเพื่อมอบประสบการณ์แสนตื่นตาแก่ผู้เข้าชมจากจีนและทั่วโลก
"XCMG CONNECT" เปิดตัวในฐานะแอปพลิเคชันเดียวสำหรับจัดการทุกอุปกรณ์ ตัวแทน AI เดียวสำหรับสนับสนุนบริการเต็มรูปแบบ และระบบนิเวศดิจิทัลเดียวที่เสริมศักยภาพการดำเนินงานทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้บูรณาการอุปกรณ์ บริการ ชิ้นส่วนอะไหล่ และเครือข่ายทั่วโลก เพื่อมอบระบบบริการอัจฉริยะแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกสถานการณ์ และทุกช่วงอายุการใช้งานแก่ลูกค้าทั่วโลก
เทศกาลนี้เน้นไปที่กลุ่มเครื่องจักรไร้คนขับและระบบก่อสร้างอัจฉริยะเพื่อตอบสนองต่อกระแส "AI+" ณ พื้นที่ทดสอบ กลุ่มเครื่องจักรไฟฟ้าไร้คนขับซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมงานขุด การขนส่ง การปรับระดับ และการบดอัด ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เครื่องจักรทุกเครื่องรองรับการควบคุมระยะไกลและการขับขี่อัตโนมัติระดับ L4 อีกทั้งยังได้รับการจัดการโดยระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ XCMG สำหรับ "การควบคุมด้วยคลิกเดียว" และการประสานงานแบบไดนามิก ช่วยให้สามารถสั่งการและจัดส่งการทำเหมืองอัจฉริยะได้ ตั้งแต่ระบบอัจฉริยะของเครื่องจักรเดี่ยวไปจนถึงการประสานงานแบบคลัสเตอร์
XCMG ได้ติดตั้งเครื่องจักรเกือบ 500 เครื่องในการสาธิตกลุ่มเครื่องจักรไร้คนขับซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในสถานที่จัดแสดงย่อย 10 แห่งพร้อมกัน โดยมีส่วนบริการหลังการขายโดยเฉพาะเพื่อนำเสนอโซลูชันซึ่งปรับแต่งได้สำหรับงานเหมือง กระบวนการปรับสภาพพื้นที่อัจฉริยะ การก่อสร้างถนน การยก และสถานการณ์การช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์แบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งาน ครอบคลุมบริการ ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์มือสอง การเช่าใช้งาน และการจัดหาเงินทุน ในเทศกาลดังกล่าวด้วย
ผ่านการสาธิตตามสถานการณ์จำลองเหล่านี้ XCMG ได้รวบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการก่อสร้างพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุปกรณ์ยกแบบไฮบริด เครื่องจักรเหมืองแร่พลังงานใหม่แบบครบวงจร รถขุด รถตัก เครื่องจักรสำหรับงานถนน และโซลูชั่นเครื่องจักรสำหรับงานคอนกรีต โดยแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย และระบบไฮบริด
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างแบบไร้คนขับทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ เสริมด้วยระบบ "แหล่งพลังงาน-โครงข่าย-โหลด-จัดเก็บ" แบบบูรณาการ และโซลูชันส่วนประกอบหลักของพลังงานใหม่ ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บและการชาร์จ ไปจนถึงมอเตอร์ ระบบควบคุมและชุดแบตเตอรี่ ห่วงโซ่อุตสาหกรรม "การผลิต-การจัดเก็บ-การชาร์จ-การใช้งาน" ทั้งหมด ได้รับการจัดแสดงอย่างครบถ้วน
ในฐานะแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างระดับโลก เทศกาลดังกล่าวไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงโซลูชันอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ XCMG เท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงบทบาทการผลิตของจีนในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมระดับโลกอีกด้วย
"XCMG ยึดมั่นในมุมมองระยะยาวเสมอมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรระยะยาวซึ่งน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ตลอดจนสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าทั่วโลก" Yang ทิ้งท้าย
