- Inteligencia verde para un mundo mejor: XCMG destaca soluciones inteligentes y sostenibles en su 8º Festival Internacional de Clientes

XUZHOU, China, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Inteligencia verde para un mundo mejor", el 8º Festival Internacional de Clientes de XCMG (el "festival") se inauguró oficialmente el 19 de mayo y se extenderá hasta el 22 de mayo en Xuzhou, ampliamente conocida como la capital de China de la maquinaria de construcción. El festival, que reúne a más de 2.500 clientes de más de 100 países y regiones, sirve como plataforma global para que XCMG impulse el diálogo sobre el ecosistema de la cadena de valor completa con socios globales y muestre las fortalezas de la fabricación de China en el escenario mundial.

En el festival de este año, XCMG presentó por primera vez el foro de la industria de ingeniería y minería "XCMG Intelligence: Nuevas Tecnologías, Nuevas Energías, Nuevo Futuro", en consonancia con la globalización y el desarrollo inteligente. El foro busca crear una plataforma influyente para el diálogo industrial y contribuir con las soluciones de XCMG al desarrollo de alta calidad de los sectores de maquinaria para ingeniería y minería.

"Esperamos transmitir a nuestros socios globales el mensaje de que somos abiertos, innovadores, inclusivos, responsables, fiables y dignos de confianza, y que nuestra confianza y compromiso con el desarrollo global se mantendrán firmes", destacó Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery.

La ceremonia de inauguración, celebrada la noche del 20 de mayo, incluyó demostraciones en vivo de equipos, proyecciones visuales en pantalla gigante y holográficas, mostrando ocho escenarios de aplicación con una flota dinámica de 70 máquinas que abarcan movimiento de tierras inteligente, energía verde, minería inteligente y rescate de emergencia. Seis grúas de segunda generación elevaron una pantalla de 20 toneladas a una altura de 40 metros, flanqueadas por la "Primera Grúa del Mundo" y una grúa oruga de 1.100 toneladas, mientras que 39 plataformas aéreas, ocho apiladoras portuarias y decenas de vehículos guiados automáticamente (AGV) trabajaron en coordinación para ofrecer una experiencia impactante a los invitados de China y de todo el mundo.

"XCMG CONNECT" se presentó en la ceremonia de inauguración: una aplicación para gestionar todos los equipos, un agente de IA para soporte integral y un ecosistema digital que potencia las operaciones globales. La plataforma integra equipos, servicios, repuestos y redes a nivel mundial para ofrecer un sistema de servicio inteligente integral, que abarca todos los escenarios y todo el ciclo de vida, para clientes globales.

En respuesta a la tendencia "IA+", el festival destaca los clústeres no tripulados y los sistemas de construcción inteligentes. En el campo de pruebas, un clúster eléctrico ecológico no tripulado que abarca excavación, transporte, nivelación y compactación ocupa un lugar central. Todas las máquinas admiten control remoto y conducción autónoma de nivel 4, y se gestionan mediante el sistema propio de XCMG para "control con un clic" y coordinación dinámica, lo que permite el comando y despacho inteligente de minería, desde la inteligencia de una sola máquina hasta la coordinación del clúster.

Durante el festival, XCMG ha desplegado cerca de 500 unidades en demostraciones inmersivas de clústeres ecológicos no tripulados y 10 subespacios simultáneos con secciones dedicadas al servicio posventa, presentando soluciones personalizadas para minería, movimiento de tierras, construcción de carreteras, elevación y rescate de emergencia, a la vez que proporciona soporte integral para el ciclo de vida del equipo, que incluye servicio, repuestos, equipos usados, arrendamiento operativo y financiación.

Mediante estas demostraciones basadas en escenarios, XCMG ha reunido una cartera de soluciones de construcción ecológicas de energía renovable, que incluye equipos de elevación híbridos, maquinaria minera de energía renovable de serie completa, excavadoras, cargadoras, maquinaria vial y soluciones para maquinaria de hormigón, mostrando tecnologías de propulsión puramente eléctricas, eléctricas conectadas a la red e híbridas.

Todos los clústeres de construcción no tripulados funcionan con energía renovable, complementada con soluciones integradas de "fuente-red-carga-almacenamiento" y componentes centrales de energía renovable. Desde la generación, el almacenamiento y la carga hasta los motores, los controles y los paquetes de baterías, se muestra en su totalidad toda la cadena de valor de "generación-almacenamiento-carga-uso".

Como plataforma de intercambio internacional con creciente influencia en la industria mundial de maquinaria de construcción, el festival no solo exhibe las soluciones ecológicas e inteligentes de XCMG, sino que también destaca el papel de la fabricación china en la transformación industrial global.

"XCMG siempre ha adoptado una perspectiva a largo plazo, esforzándose por convertirse en un socio fiable y de confianza a largo plazo, y por construir un ecosistema industrial mutuamente beneficioso con clientes globales", afirmó Yang.

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