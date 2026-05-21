더 좋은 세상을 만들어 주는 녹색 지능: XCMG, 제8회 국제 고객 페스티벌에서 스마트•친환경 솔루션 집중 조명

쉬저우, 중국 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 제8회 XCMG 국제 고객 페스티벌(XCMG International Customer Festival, 이하 '페스티벌')이 '더 좋은 세상을 만들어 주는 녹색 지능(Green Intelligence for a Better World)'을 주제로 중국 건설기계 산업의 중심지로 알려진 쉬저우에서 5월 19일 공식 개막했다. 이 행사는 5월 22일까지 이어진다. 100여 국가와 지역에서 2500여 고객이 참석했으며 XCMG가 글로벌 파트너들과 전 가치사슬 생태계 대화를 추진하고, 중국 제조업의 경쟁력을 세계 무대에 선보이는 글로벌 플랫폼 역할을 맡았다.

올해 페스티벌에서 XCMG는 글로벌화와 지능형 발전 흐름에 발맞춰 'XCMG 인텔리전스: 신기술, 신에너지, 새로운 미래(XCMG Intelligence: New Tech, New Energy, New Future)' 엔지니어링 및 광산 산업 포럼을 처음으로 선보였다. 이 포럼은 업계 대화를 위한 영향력 있는 플랫폼을 구축하고 엔지니어링 및 광산 장비 산업의 고품질 발전을 위한 XCMG의 솔루션을 제시하는 것을 목표로 하고 있다.

양둥성(Yang Dongsheng) XCMG 그룹(XCMG Group) 및 XCMG 머신(XCMG Machinery) 회장은 "글로벌 파트너들에게 개방적이고 혁신적이며 포용적이고 책임감 있고 신뢰할 수 있는 기업이라는 메시지를 전달하고자 한다. 글로벌 발전에 대한 당사의 자신감과 헌신은 결코 흔들리지 않을 것"이라고 말했다.

5월 20일 저녁 열린 개막식에서는 실시간 장비 시연과 대형 스크린 영상, 홀로그램 프로젝션이 결합되어 스마트 토공, 친환경 에너지, 지능형 광산, 긴급 구조 등 8가지 응용 시나리오를 구현했다. 장비 총 70대로 된 역동적 군집이 관람객들에게 인상적인 장면을 선사했다. G2 세대 크레인 6대가 20톤 규모의 스크린을 40미터 높이까지 들어 올렸으며, 양옆에는 '세계 최초 크레인(World's First Crane)'과 1100톤급 크롤러 크레인이 배치됐다. 또한 고소작업 플랫폼 39대와 항만 스태커 8대, AGV 수십 대가 유기적으로 협업하며 중국과 전 세계에서 온 관람객들에게 강렬한 경험을 제공했다.

개막식에서는 'XCMG CONNECT'도 공개됐다. 모든 장비를 한 앱으로 관리하고, AI 에이전트 하나로 전방위 지원 서비스를 제공하며, 디지털 생태계 한 곳에서 글로벌 운영을 지원하는 플랫폼이다. 이 플랫폼은 전 세계 장비, 서비스, 부품 및 네트워크를 통합해 글로벌 고객에게 전 과정•전 시나리오•전 생애주기를 아우르는 스마트 서비스 시스템을 제공한다.

이번 페스티벌에서는 'AI+' 트렌드에 대응해 무인 장비 군집과 스마트 건설 시스템을 집중 조명하고 있다. 테스트 현장에서는 굴착, 운송, 정지 작업 및 다짐 작업을 포함하는 친환경 무인 전기 장비 군집이 중심 무대를 차지했다. 모든 장비는 원격 제어와 레벨4(L4) 자율주행 기능을 지원하며, XCMG의 독자 시스템을 통해 '원클릭 제어'와 동적 협업이 가능하다. 이를 통해 단일 장비 지능에서 군집 협업에 이르는 스마트 광산 지휘 및 운영이 구현된다.

XCMG는 페스티벌 기간에 몰입형 친환경 무인 장비 군집 시연과 함께 동시 운영 서브 전시장 10곳을 망라해 총 500대에 가까운 장비를 배치했다. 또 광산, 토공, 도로 건설, 리프팅, 긴급 구조 시나리오용 맞춤형 솔루션을 선보이는 한편 서비스, 부품, 중고 장비, 운영 리스 및 금융 서비스를 포함한 원스톱 전 생애주기 장비도 선보였다.

XCMG는 이 같은 시나리오 연계 시연을 통해 하이브리드 리프팅 장비, 전 시리즈 신에너지 광산 장비, 굴착기, 로더, 도로 장비, 콘크리트 장비 솔루션을 망라하는 친환경 신에너지 건설 솔루션 포트폴리오를 구축했다. 이를 통해 순수 전기, 전력망 기반 전기 및 하이브리드 구동 기술을 선보이고 있다.

무인 건설 장비 군집은 모두 신에너지 기반으로 운영되며, '발전-전력망-부하-저장(source-grid-load-storage)' 통합 솔루션과 신에너지 핵심 부품 솔루션이 결합되어 있다. 발전, 저장, 충전부터 모터, 제어 시스템 및 배터리 팩에 이르기까지 전체 '발전-저장-충전-사용(generation-storage-charging-use)' 산업 체인 전체가 공개되고 있다.

이번 페스티벌은 글로벌 건설기계 산업에서 영향력이 커지고 있는 국제 교류 플랫폼으로서 XCMG의 친환경 및 지능형 솔루션을 선보일 뿐 아니라, 글로벌 산업 전환 과정에서 중국 제조업이 수행하는 역할도 강조하고 있다.

양 회장은 "XCMG는 항상 장기적 관점을 견지해 왔으며, 신뢰할 수 있는 장기 파트너가 되고 글로벌 고객과 상생하는 산업 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

SOURCE XCMG