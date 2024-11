La ceremonia de entrega de premios "Nosotros los pueblos" de 2024 de la Fundación de las Naciones Unidas honra a los líderes mundiales

Rt. La Honorable Jacinda Ardern, ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, reconocida como Campeona del Cambio Global

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Los Premios de Liderazgo Global Nosotros los Pueblos de la Fundación de las Naciones Unidas se anunciaron hoy en la ciudad de Nueva York, reconociendo a siete homenajeados extraordinarios que han logrado un gran impacto en el escenario mundial.

Los homenajeados de 2024 son: Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda; TIME, aceptada por Jessica Sibley, directora ejecutiva; Amanda Gorman, poeta y activista; Angélique Kidjo, ganadora del Grammy y embajadora de buena voluntad de UNICEF; Louise Mabulo, fundadora del Proyecto Cacao; y UN Emergency First Responders, aceptada por los miembros del equipo de United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) y el International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).

"En este momento de grandes consecuencias y cambios en nuestro mundo, nos reunimos para reconocer a líderes excepcionales que en sus comunidades y en el escenario mundial han demostrado una imaginación, un coraje y una resolución únicos", dijo Elizabeth Cousens, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de las Naciones Unidas . "Estos homenajeados nos muestran que el liderazgo toma muchas formas, desde el servicio humanitario hasta el activismo comunitario, el arte, el periodismo y el arte de gobernar en los más altos niveles. Muestran que el progreso es más posible cuando unimos nuestras fuerzas por una causa común ".

En los Premios Nosotros los Pueblos , llamados así por las poderosas palabras de apertura de la Carta de las Naciones Unidas, los galardonados de este año obtuvieron elogios por su integridad, resiliencia y determinación, y por su compromiso inquebrantable con la construcción de un mundo más seguro, más justo y mejor.

Campeón del cambio global

Rt. Honorable Jacinda Ardern , exprimera ministra de Nueva Zelanda

En reconocimiento a su liderazgo pionero y empático, su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra el cambio climático y el fomento de la unidad y la paz. Elizabeth Cousens , presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de las Naciones Unidas, presentó el premio Marquee.

Premio a la innovación en la asociación del Objetivo 17

TIME

En reconocimiento al compromiso de TIME con la integridad periodística durante más de un siglo, ganándose una reputación en todo el mundo como una fuente constante e inquebrantable de verdad, debate y pensamiento crítico. Hans Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon y miembro de la Junta de la Fundación de las Naciones Unidas, presentó el premio, que fue aceptado por Jessica Sibley , directora ejecutiva de TIME.

Premio Unite our Strength

Amanda Gorman , poeta y activista

En reconocimiento a su defensa de la educación y la equidad, y su capacidad sin precedentes para hacer que las personas cambien a través del poder de sus palabras. Amina J. Mohammed , Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, entregó el premio inaugural.

Premios SDG Vanguard

Angélique Kidjo, cantautora ganadora del Grammy y Embajadora Internacional de Buena Voluntad de UNICEF

En reconocimiento a su defensa de los derechos de los niños en todo el mundo, su apoyo intrépido e inquebrantable a las niñas y mujeres jóvenes de toda África, y su compromiso con el uso de su plataforma y su voz para el bien. Inés Yábar, líder del programa Next Generation Fellows de la Fundación de las Naciones Unidas, entregó el premio.

Louise Mabulo, fundadora del Proyecto Cacao

En reconocimiento a su impactante labor de promoción y apoyo a las comunidades vulnerables afectadas por el cambio climático en Filipinas y más allá a través de prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. Marc-André Blanchard , Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de CDPQ Global y Jefe Global de Sostenibilidad, CDPQ, y Copresidente de la Junta Directiva, Fundación de las Naciones Unidas, presentó el premio.

Cada año, la Fundación de las Naciones Unidas ha honrado la compasión, el coraje y la determinación de los trabajadores de primera línea de las Naciones Unidas con el Premio a los Héroes de las Naciones Unidas . El honor de este año fue para los socorristas de emergencia de la ONU.

En reconocimiento a su trabajo valiente y desinteresado para salvar a otros cuando ocurren desastres, el Premio Héroes de la ONU se entregó a los miembros del equipo del sistema de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) de la OCAH de la ONU y al Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG). La baronesa Valerie Amos , Master of University College, Oxford y miembro de la Junta de la Fundación de las Naciones Unidas, presentó el premio.

La ceremonia de entrega de los premios We the Peoples de 2024 se celebró en el Gotham Hall de la ciudad de Nueva York. Las fotos, los comentarios, las transcripciones y los videos estarán disponibles a través del kit de prensa de la Fundación de las Naciones Unidas de forma continua después del evento.

