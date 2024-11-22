Церемония вручения наград Фонда ООН 2024 года мировым лидерам «We the Peoples»

Достопочтенная дама Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern), бывший премьер-министр Новой Зеландии, признана Лидером глобальных изменений

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Нью-Йорке на церемонии We the Peoples (Мы, народы) было объявлено о присуждении Наград за глобальное лидерство Фонда ООН семи выдающимся лауреатам, которые добились огромного влияния на мировой арене.

Лауреаты 2024 г.: Достопочтенная дама Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern), бывший премьер-министр Новой Зеландии; TIME, принята Джессикой Сибли (Jessica Sibley), генеральным директором; Аманда Горман (Amanda Gorman), поэтесса и активистка; Анжелика Киджо (Angélique Kidjo) лауреат «Грэмми» и посол доброй воли ЮНИСЕФ; Луиза Мабуло (Louise Mabulo) основатель проекта «Какао»; специалисты по экстренному реагированию ООН, принята членами коллектива системы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации действий (UNDAC) и Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG).

«Сейчас, во время больших последствий и перемен в нашем мире, мы собрались, чтобы отметить выдающихся лидеров, которые в своих сообществах и на мировой арене проявили уникальное воображение, мужество и решимость, — сказала Элизабет Казенс (Elizabeth Cousens), президент и генеральный директор Фонда ООН. — Эти лауреаты показывают нам, что лидерство принимает разные формы — от гуманитарной помощи до общественного активизма, искусства, журналистики и государственного управления на самом высоком уровне. Они показывают, что успех больше всего возможен, когда мы объединяем наши сильные стороны для достижения общей цели».

На церемонии вручения наград We the Peoples (Мы, народы), названной в честь вступительных слов Устава ООН, лауреаты этого года получили награды за свою добросовестность, стойкость и выдержку, а также за непоколебимую приверженность построению более безопасного, справедливого и лучшего мира.

Лидер глобальных изменений

Достопочтенная дама Джасинда Ардерн ( Jacinda Ardern ), бывший премьер-министр Новой Зеландии

В знак признания ее новаторского и чуткого лидерства, приверженности защите прав женщин, борьбе с изменением климата и укреплению единства и мира. Эту главную награду вручила Элизабет Казенс ( Elizabeth Cousens ), президент и генеральный директор Фонда ООН.

Награда «Цель 17 — инновации в партнерстве»

TIME

В знак признания приверженности TIME журналистской честности на протяжении более века и заслуженной репутации последовательного и непоколебимого источника истины, дебатов и критического мышления во всем мире. Награду вручил Ханс Вестберг (Hans Vestberg), председатель и генеральный директор Verizon и член правления Фонда ООН. Приняла награду Джессика Сибли ( Jessica Sibley ), генеральный директор TIME.

Награда за объединение сильных сторон

Аманда Горман ( Amanda Gorman ), поэтесса и активистка

В знак признания ее поддержки образования и равенства, а также ее беспрецедентной способности побуждать людей меняться силой своих слов. Почетную награду вручила Амина Дж. Мохаммед ( Amina J. Mohammed ), заместитель Генерального секретаря ООН.

Награды SDG Vanguard Award

Анжелика Киджо (Angélique Kidjo), певица и автор песен, удостоенная премии «Грэмми», и посол доброй воли ЮНИСЕФ

В знак признания ее усилий по защите прав детей во всем мире, ее бесстрашной и непоколебимой поддержки девочек и молодых женщин по всей Африке и ее приверженности использованию своей платформы и голоса во благо. Награду вручила Инес Ябар (Inés Yábar), руководитель программы стипендиатов Фонда ООН «Следующее поколение».

Луиза Мабуло (Louise Mabulo), основатель проекта «Какао»

В знак признания ее эффективной защиты и поддержки уязвимых сообществ, пострадавших от изменения климата на Филиппинах и за их пределами, посредством экологичных, устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Награду вручил Марк-Андре Бланшар (Marc-André Blanchard), исполнительный вице-президент и глава CDPQ Global, глобальный руководитель по устойчивому развитию CDPQ, сопредседатель совета директоров Фонда ООН.

Каждый год Фонд ООН награждает за милосердие, мужество и решимость рядовых сотрудников ООН наградой «Герои ООН». В этом году награда досталась специалистам по экстренному реагированию ООН.

В знак признания их мужественной и самоотверженной работы по спасению людей во время стихийных бедствий награда «Герои ООН» была вручена членам коллективов системы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации действий (UNDAC) и Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ( UN OCHA ). Награду вручила баронесса Валери Амос ( Valerie Amos ), магистр Университетского колледжа Оксфорда и член правления Фонда ООН.

Церемония награждения We the Peoples (Мы, народ) 2024 года состоялась в Готэм-холле в Нью-Йорке. Фотографии, замечания, стенограммы и видеоролики будут доступны через пресс-подборку Фонда ООН по мере поступления после мероприятия.

О Фонде ООН

На протяжении более 25 лет Фонд ООН создает новые инновации и партнерства для поддержки ООН и полномасштабного решения глобальных проблем. Являясь независимой благотворительной организацией, Фонд был создан для тесного сотрудничества с ООН в целях решения величайших проблем человечества и обеспечения глобального прогресса. Подробнее на веб-сайте www.unfoundation.org

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