Slávnostné odovzdávanie cien Nadácie OSN „We the Peoples" za rok 2024 oceňuje globálnych lídrov

Rt. Hon. Dame Jacinda Ardernová, bývalá novozélandská premiérka, získava uznanie ako šampiónka globálnej zmeny

NEW YORK, 22. november 2024 /PRNewswire/ -- Dnes boli v New Yorku vyhlásené ceny Nadácie OSN We the Peoples Global Leadership Awards, ktorými bolo ocenených sedem výnimočných laureátov s výnimočným vplyvom na svetovej scéne.

Za rok 2024 sú medzi ocenenými: Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern, bývalá premiérka Nového Zélandu; TIME, v zastúpení Jessica Sibley, generálna riaditeľka; Amanda Gorman, poetka a aktivistka; Angélique Kidjo, nositeľka Grammy a ambasádorka dobrej vôle UNICEF; Louise Mabulo, zakladateľka Cacao Project; a pohotovostní záchranári OSN, v zastúpení členov tímu OSN pre hodnotenie a koordináciu katastrof (UNDAC) a Medzinárodnej poradnej skupiny pre pátranie a záchranu (INSARAG).

„V tomto čase závažných dôsledkov a zmien v našom svete sa stretávame, aby sme ocenili výnimočných lídrov, ktorí vo svojich komunitách a na svetovej scéne preukázali jedinečnú predstavivosť, odvahu a odhodlanie," vyhlásila Elizabeth Cousens, prezidentka a generálna riaditeľka Nadácie OSN. „Títo laureáti nám ukazujú, že líderstvo má mnoho podôb – od humanitárnej služby cez komunitný aktivizmus až po umenie, žurnalistiku a štátnictvo na najvyšších úrovniach. Ukazujú, že pokrok je možný najmä vtedy, keď spojíme svoje sily pre spoločnú vec."

Na udeľovaní cien We the Peoples, ktoré nesú názov podľa silných úvodných slov Charty OSN, si tohtoroční ocenení vyslúžili uznanie za svoju čestnosť, odolnosť a odvážnosť a za neochvejné odhodlanie budovať bezpečnejší, spravodlivejší a lepší svet.

Šampiónka globálnej zmeny

Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern , bývalá premiérka Nového Zélandu

Za jej priekopnícke a empatické líderstvo, angažovanosť za práva žien, boj proti zmene klímy a podporu jednoty a mieru. Túto významnú cenu odovzdala Elizabeth Cousens , prezidentka a generálna riaditeľka nadácie OSN.

Ocenenie za inováciu v partnerstve pre Cieľ 17

TIME

Za oddanosť časopisu TIME voči žurnalistickej integrite už viac ako storočie, ktorá si na celom svete získala reputáciu ako dôsledný a neochvejný zdroj pravdy, diskusií a kritického myslenia. Hans Vestberg, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Verizon a člen správnej rady nadácie OSN, odovzdal cenu, ktorú prevzala Jessica Sibley , generálna riaditeľka TIME.

Cena za zjednotenie v sile

Amanda Gorman , poetka a aktivistka

Za obhajovanie vzdelania, rovnosti a za jej jedinečnú schopnosť podnietiť ľudí k zmene silou svojich slov. Inauguračné ocenenie odovzdala zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina J. Mohammed.

Cena za prínos v oblasti SDG

Angélique Kidjo, speváčka a skladateľka ocenená Grammy, medzinárodná ambasádorka dobrej vôle UNICEF

Za jej obhajobu práv detí na celom svete, za odvážnu a neochvejnú podporu dievčat a mladých žien v Afrike a za odhodlanie využívať svoju platformu a hlas v prospech dobra. Cenu odovzdala Inés Yábar, vedúca programu Next Generation Fellows nadácie OSN.

Louise Mabulo, zakladateľka Cacao Project

Za jej pôsobivé presadzovanie a podporu zraniteľných komunít postihnutých klimatickou zmenou na Filipínach aj mimo nich prostredníctvom udržateľných a odolných poľnohospodárskych postupov. Cenu odovzdal Marc-André Blanchard, výkonný viceprezident a vedúci CDPQ Global a globálny vedúci udržateľnosti, CDPQ a spolupredseda správnej rady Nadácie OSN.

Nadácia OSN každoročne oceňuje súcit, odvahu a odhodlanie pracovníkov OSN v prvej línii Cenou pre hrdinov OSN. Tohtoročnú poctu získali pohotovostní záchranári OSN.

Ako uznanie za ich statočnú a nezištnú prácu pri záchrane druhých v prípade katastrofy, bola cena pre hrdinov OSN udelená členom tímu z UN OCHA systému OSN pre hodnotenie a koordináciu katastrof (UNDAC) a Medzinárodnej poradnej skupiny pre pátranie a záchranu (INSARAG). Ocenenie odovzdala barónka Valerie Amos , Master of University College v Oxforde a členka Rady nadácie OSN.

Slávnostné odovzdávanie cien We the Peoples za rok 2024 sa konalo v newyorskej Gotham Hall. Fotografie, poznámky, prepisy a videá budú k dispozícii prostredníctvom tlačového balíka Nadácie OSN priebežne po podujatí.

