Ceremonia wręczenia nagród „We the Peoples" 2024 Fundacji ONZ wyróżnieniem dla globalnych liderów

NOWY JORK, 22 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Dzisiaj w Nowym Jorku ogłoszono listę laureatów nagród We the Peoples Global Leadership Awards Fundacji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trafiły one do siedmiu nadzwyczajnych postaci, które miały ogromny wpływ na sytuację w wymiarze globalnym.

Laureaci edycji 2024 to: Jacinda Ardern, była premier Nowej Zelandii; TIME, nagroda odebrana przez Jessicę Sibley, dyrektor generalną; Amanda Gorman, poetka i aktywistka; Angélique Kidjo, laureatka nagrody Grammy i Ambasador Dobrej Woli UNICEF; Louise Mabulo, założycielka Cacao Project; oraz służby ratownicze ONZ, nagroda odebrana przez członków zespołu Grupy Szacującej Rozmiary Katastrof ONZ (UNDAC) oraz Międzynarodowa Grupa Doradcza do spraw Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG).

„W tych czasach, gdy ważą się losy świata i zachodzą duże zmiany, gromadzimy się tutaj, by nagrodzić wyjątkowych liderów, którzy w swoich społecznościach i na arenie międzynarodowej wykazali się wyjątkową wyobraźnią, odwagą i determinacją" - powiedziała Elizabeth Cousens, prezes i dyrektor generalna Fundacji ONZ. „Laureaci pokazują nam, jak wiele form może przyjmować przywództwo — od służby humanitarnej poprzez aktywizm w społecznościach, aż po sztukę, dziennikarstwo i politykę najwyższego poziomu i szczebla. Uświadamiają nam, że postęp najlepiej zachodzi wtedy, gdy łączymy nasze mocne strony na rzecz realizacji wspólnych celów".

Podczas tegorocznych nagród We the Peoples, których nazwa pochodzi od znamiennych słów rozpoczynających Kartę Narodów Zjednoczonych (My, Ludy Narodów Zjednoczonych), laureaci zostali uhonorowani za uczciwość, determinację i siłę charakteru oraz za niezachwiane zaangażowanie w budowanie bardziej bezpiecznego, sprawiedliwego i lepszego świata.

Lider globalnych zmian

Jacinda Ardern , była premier Nowej Zelandii

W uznaniu za jej pionierskie i pełne empatii przywództwo, zaangażowanie w obronę praw kobiet, walkę ze zmianami klimatu, a także wspieranie jedności i pokoju. Tę flagową nagrodę wręczyła Elizabeth Cousens , prezes i dyrektor generalna Fundacji ONZ.

Nagroda Innowacji w partnerstwie Cel 17

TIME

W uznaniu ponad stuletniego zaangażowania tygodnika TIME w uczciwość dziennikarską i zdobycia na całym świecie reputacji konsekwentnego i nieuginającego się przed niczym źródła prawdy, debaty i krytycznego myślenia. Nagrodę wręczył Hans Vestberg, przewodniczący i dyrektor generalny Verizon i Zarządu Fundacji ONZ. Odebrała ją Jessica Sibley , dyrektor generalna tygodnika TIME.

Nagroda łączenia sił (Unite our Strength)

Amanda Gorman , poetka i aktywistka

W uznaniu działań na rzecz obrony edukacji i równości oraz niezrównanej zdolności do popychania ludzi do zmiany dzięki sile słów. Tę nową nagrodę wręczyła Amina J. Mohammed , zastępca Sekretarza Generalnego ONZ.

Nagrody dla liderów w zakresie CZR (SDG Vanguard Awards)

Angélique Kidjo, piosenkarka i autorka tekstów, laureatka nagrody Grammy i Międzynarodowa Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF

W uznaniu obrony praw dzieci na całym świecie, jej nieustraszonego i niezachwianego wsparcia dla dziewcząt i młodych kobiet w całej Afryce oraz jej zaangażowania w wykorzystanie swojej platformy i głosu do czynienia dobra. Nagrodę wręczyła Inés Yábar, przewodnicząca programu Fundacji ONZ Next Generation Fellows.

Louise Mabulo, założycielka Cacao Project

W uznaniu za jej skuteczne udzielanie pomocy i wsparcia wrażliwym społecznościom dotkniętym zmianami klimatu na Filipinach i poza nimi poprzez wprowadzanie zrównoważonych i odpornych na zmiany praktyk rolniczych. Nagrodę wręczył Marc-André Blanchard, wicedyrektor wykonawczy i przewodniczący CDPQ Global i globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w CDPQ oraz współprzewodniczący Zarządu Fundacji ONZ.

Co roku Fundacja ONZ nagradza zdolność współczucia, odwagę i determinację ratowników wręczając Nagrodę bohaterów ONZ (UN Heroes Award). Tegoroczne wyróżnienie powędrowało do Służb Ratowniczych ONZ.

W uznaniu odważnej i bezinteresownej pracy przy ratowaniu ofiar katastrof nagroda trafiła do członków zespołów Grupy Szacującej Rozmiary Katastrof ONZ (UNDAC) w ramach Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz Międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG). Nagrodę wręczyła Valerie Amos , dziekan University College w Oksfordzie i członek Zarządu Fundacji ONZ.

Ceremonia rozdania nagród We the Peoples 2024 odbyła się w Gotham Hall w Nowym Jorku. Zdjęcia, uwagi, transkrypcje i filmy będą udostępniane w pakiecie prasowym Fundacji ONZ na bieżąco po zakończeniu wydarzenia.

Fundacja ONZ

Od ponad 25 lat Fundacja ONZ tworzy nowe innowacje i partnerstwa w celu wspierania Organizacji Narodów Zjednoczonych i wspierania rozwiązywania globalnych problemów na dużą skalę. Jako niezależna organizacja charytatywna, Fundacja powstała po to, aby blisko współpracować z ONZ w zakresie największych wyzwań ludzkości i sprzyjać globalnemu postępowi. Dowiedz się więcej na stronie: www.unfoundation.org

