Upacara Penghargaan "We the Peoples" 2024 UN Foundation Untuk Menghormati Para Pemimpin Dunia

Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru, diakui sebagai Champion for Global Change

NEW YORK, 23 November 2024 /PRNewswire/ - Global Leadership Awards We the Peoples oleh United Nations Foundation diumumkan hari ini di New York City, sebagai pengakuan bagi tujuh penerima penghargaan yang hebat dan berdampak luar biasa di panggung dunia.

Para penerima penghargaan tahun 2024 adalah: Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru; TIME, diberikan kepada Jessica Sibley, Chief Executive Officer; Amanda Gorman, Penyair dan Aktivis; Angélique Kidjo, Peraih Grammy dan Duta Persahabatan UNICEF; Louise Mabulo, Pendiri Cacao Project; dan Petugas Tanggap Darurat Pertama PBB, diberikan kepada anggota tim Penilaian dan Koordinasi Bencana di Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDAC) dan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).

"Di saat dunia sedang mengalami perubahan dan konsekuensi yang besar, kita berkumpul untuk memberikan penghargaan kepada para pemimpin hebat yang telah memperlihatkan imajinasi, keberanian, dan tekad yang unik dalam komunitas mereka maupun di panggung dunia," kata Elizabeth Cousens, Presiden dan CEO UN Foundation. "Para penerima penghargaan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dalam berbagai bentuk - mulai dari pelayanan kemanusiaan, aktivisme masyarakat hingga seni, jurnalisme, dan kenegaraan tertinggi. Mereka menunjukkan bahwa kemajuan paling mungkin terjadi bila kita menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama."

Dalam acara We the Peoples Awards, yang namanya berasal dari kata pembukaan dalam Piagam PBB, para penerima penghargaan tahun ini mendapatkan penghormatan atas integritas, ketangguhan, keberanian, dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan untuk membangun dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih baik.

Champion for Global Change

Rt. Hon. Dame Jacinda Ardern , mantan Perdana Menteri Selandia Baru

Sebagai pengakuan atas kepemimpinannya yang inovatif dan penuh empati, komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memerangi perubahan iklim, dan memupuk persatuan maupun perdamaian. Elizabeth Cousens , Presiden dan CEO UN Foundation , memberikan penghargaan utama.

Goal 17 Innovation in Partnership Award

TIME

Sebagai pengakuan atas komitmen TIME terhadap integritas jurnalistik selama lebih dari satu abad, dengan reputasi global sebagai sumber yang konsisten dan tak tergoyahkan untuk kebenaran, perdebatan, dan pemikiran kritis. Hans Vestberg, Chairman dan CEO Verizon serta Anggota Dewan UN Foundation, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Jessica Sibley , Chief Executive Officer TIME.

Unite our Strength Award

Amanda Gorman , Penyair dan Aktivis

Sebagai pengakuan atas dukungannya terhadap pendidikan dan kesetaraan, kemampuannya yang tak tertandingi dalam mendorong orang lain berubah melalui kekuatan ucapannya. Amina J. Mohammed , Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan penghargaan perdana.

SDG Vanguard Awards

Angélique Kidjo, Penyanyi dan Penulis Lagu Peraih Grammy Award, dan Duta Besar Persahabatan UNICEF Internasional

Sebagai pengakuan atas pembelaannya bagi hak-hak anak di seluruh dunia, dukungannya yang tak kenal takut dan tak tergoyahkan bagi anak perempuan dan wanita muda di seluruh Afrika, dan komitmennya untuk menggunakan platform maupun pendapatnya demi kebaikan. Inés Yábar, Pimpinan program Next Generation Fellows di UN Foundation, menyerahkan penghargaan ini.

Louise Mabulo, Pendiri Cacao Project

Sebagai pengakuan atas advokasi dan dukungannya yang sangat berdampak bagi masyarakat rentan yang terkena imbas perubahan iklim di Filipina dan sekitarnya melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan tangguh. Marc-André Blanchard, Wakil Presiden Eksekutif dan Pimpinan CDPQ Global, Global Head of Sustainability di CDPQ, dan salah satu Pimpinan Dewan Direksi United Nations Foundation, menyerahkan penghargaan tersebut.

Setiap tahun, UN Foundation memberikan penghargaan UN Heroes Award kepada pekerja garis depan PBB atas belas kasih, keberanian, dan tekad mereka. Penghargaan tahun ini diberikan kepada Petugas Tanggap Darurat Pertama PBB.

Sebagai pengakuan atas keberanian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain saat bencana, UN Heroes Award diberikan kepada anggota tim sistem United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) dan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) OCHA PBB. Baroness Valerie Amos , Master of University College, Oxford dan Anggota Dewan UN Foundation menyerahkan penghargaan tersebut.

Upacara Penghargaan We the Peoples tahun 2024 diselenggarakan di Gotham Hall di New York City. Foto, sambutan, transkrip, dan video tersedia melalui press kit UN Foundation secara bertahap seusai acara.

Tentang UN Foundation

Selama lebih dari 25 tahun, UN Foundation telah membangun inovasi dan kemitraan baru untuk mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membantu memecahkan berbagai masalah global dalam skala besar. Sebagai organisasi amal independen, UN Foundation didirikan untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dan mendorong kemajuan global. Ketahui lebih lanjut di www.unfoundation.org

