聯合國基金會 2024 年「We the Peoples」頒獎典禮表揚全球領袖

Rt. Hon. 新西蘭前總理 Dame Jacinda Ardern 榮獲全球變革冠軍

紐約2024年11月23日 /美通社/ -- 聯合國基金會的「We the Peoples」全球領袖大獎今天在紐約市獲宣，七位在世界舞台上發揮巨大影響力的傑出人士獲獎。

2024 年獲獎者包括：Rt. Hon. 新西蘭前總理 Dame Jacinda Ardern； TIME，由行政總裁 Jessica Sibley領獎；詩人和活動家 Amanda Gorman；Grammy 得主兼聯合國兒童基金會親善大使 Angélique Kidjo；Cacao 項目創辦人 Louise Mabulo；及 聯合國急救響應者，由聯合國災害評估和協調 (UNDAC) 和國際搜救諮詢小組 (INSARAG) 的團隊成員領獎。

聯合國基金會總裁兼首席執行官 Elizabeth Cousens 表示：「在這個正經歷深刻變化的時代，我們匯聚於此，向那些以非凡的想像力、無畏的勇氣和堅定的決心，在社區與全球舞台上留下深刻印記的領袖致敬。這些獲獎者向我們展現了領導力之多元，從人道主義服務、社區參與，乃至藝術、新聞，以及國家治理的高階層。他們證明了，當我們為了共同目標而團結力量時，進步才最有可能實現。」

在以《聯合國憲章》的開篇詞「 We the Peoples」命名的頒獎典禮，表彰了正直、韌性、堅毅，以及對建設一個更安全、更公平、更美好的世界抱有堅定承諾的傑出之士。

全球變革冠軍

Rt. Hon. 新西蘭

前總理 Jacinda Ardern 憑藉開創性和同理心的領導力獲得嘉獎，她致力於倡導婦女權利，對抗氣候變化，以及促進團結和和平。聯合國基金會總裁兼首席執行官 Elizabeth Cousens 頒發了這一大獎。

目標 17 創新夥伴大獎

TIME

該獎項表彰了 TIME 一個多世紀以來對新聞誠信的堅守，以及其作為全球公認的真實、辯論和批判性思維的可靠來源的聲譽。Verizon 主席和行政總裁兼聯合國基金會理事會成員 Hans Vestberg 頒發了該獎項，並由 TIME 行政總裁 Jessica Sibley 領取。

團結實力獎

詩人和活動家 Amanda Gorman

憑藉對教育和公平的倡導，以及她通過言語力量推動人們改變的傑出能力而獲得嘉獎。聯合國副秘書長 Amina J. Mohammed 頒發了首屆獎項。

SDG 先鋒獎

Grammy 獲獎歌手和詞曲作者兼國際聯合國兒童基金會親善大使 Angélique Kidjo

捍衛對全球兒童權利，對非洲各地女童和年輕女性的堅定支持，以及利用自身平台資源及歌聲的承諾，並因此而獲得嘉獎。聯合國基金會下一代研究員計劃負責人 Inés Yábar 頒發了該獎項。

捍衛對全球兒童權利，對非洲各地女童和年輕女性的堅定支持，以及利用自身平台資源及歌聲的承諾，並因此而獲得嘉獎。聯合國基金會下一代研究員計劃負責人 Inés Yábar 頒發了該獎項。 Cacao 項目創辦人 Louise Mabulo

通過可持續、具有彈性的農業實踐對菲律賓及其他地區受氣候變化影響的弱勢社區提供有影響力的倡導和支持，並因此獲得嘉獎。CDPQ 全球執行副總裁兼全球可持續發展主管、聯合國基金會理事會聯席主席 Marc-André Blanchard 頒發了該獎項。

每年，聯合國基金會都通過聯合國英雄獎表彰聯合國前線工作者的 同理心、勇氣和決心。今年，聯合國急救響應者的人員獲得此殊榮。

聯合國 OCHA 下屬的聯合國災害評估和協調 (UNDAC) 體系和國際搜救諮詢小組 (INSARAG) 獲得此項嘉獎，以表揚他們在災難發生時為拯救他人的勇敢而無私的努力。牛津大學學院碩士兼聯合國基金會理事會成員 Baroness Valerie Amos 爵士頒發了該獎項。

2024 年「 We the Peoples」頒獎典禮在紐約市 Gotham Hall 舉行。活動結束後，將會透過聯合國基 金會 的新聞資料夾持續提供相片、評論、獲獎名單和影片。

關於聯合國基金會

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SOURCE United Nations Foundation, Inc.