Preisverleihung „Wir die Völker" der UN-Stiftung 2024 ehrt weltweit führende Persönlichkeiten

Rt. Dame Jacinda Ardern, ehemalige neuseeländische Premierministerin, wird als Champion für den globalen Wandel ausgezeichnet

NEW YORK, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Wir die Völke Global Leadership Awards der Stiftung der Vereinten Nationen wurden heute in New York City bekannt gegeben und würdigen sieben außergewöhnliche Preisträger, die auf der Weltbühne einen überragenden Einfluss erzielt haben.

Die Preisträger des Jahres 2024 sind: Rt. Dame Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland; TIME, entgegengenommen von Jessica Sibley, Geschäftsführerin; Amanda Gorman, Dichterin und Aktivistin; Angélique Kidjo, Grammy-Gewinnerin und UNICEF-Botschafterin des guten Willens; Louise Mabulo, Gründerin des Cacao Project; und UN Emergency First Responders, angenommen von Teammitgliedern von United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) und der International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).

„In dieser Zeit großer Konsequenzen und Veränderungen in unserer Welt versammeln wir uns, um außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten zu würdigen, die in ihren Gemeinden und auf der Weltbühne einzigartige Vorstellungskraft, Mut und Entschlossenheit bewiesen haben", sagte Elizabeth Cousens, Präsidentin und CEO der UN Foundation. „Diese Preisträger zeigen uns, dass Führungsqualitäten viele Formen annehmen können - vom humanitären Dienst über kommunales Engagement bis hin zu Kunst, Journalismus und Staatskunst auf höchster Ebene. Sie zeigen, dass Fortschritte am ehesten möglich sind, wenn wir unsere Kräfte für eine gemeinsame Sache bündeln."

Bei der Verleihung der Wir die Völke Awards, benannt nach den eindringlichen Anfangsworten der UN-Charta, wurden die diesjährigen Preisträger für ihre Integrität, ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Durchhaltewillen sowie für ihr unerschütterliches Engagement für eine sicherere, gerechtere und bessere Welt ausgezeichnet.

Champion für den globalen Wandel

Rt. Dame Jacinda Ardern , ehemalige Premierministerin von Neuseeland

In Anerkennung ihrer bahnbrechenden und einfühlsamen Führungsqualitäten, ihres Engagements für die Rechte der Frauen, den Kampf gegen den Klimawandel und die Förderung von Einheit und Frieden. Elizabeth Cousens , Präsidentin und CEO der UN Foundation , überreichte den Hauptpreis.

Ziel 17 Preis für innovative Partnerschaften

TIME

In Anerkennung des Engagements von TIME für journalistische Integrität seit über einem Jahrhundert, das sich weltweit einen Ruf als beständige und unbeirrbare Quelle der Wahrheit , der Debatte und des kritischen Denkens erworben hat. Hans Vestberg, Vorsitzender und CEO von Verizon und Vorstandsmitglied der UN Foundation, überreichte den Preis, der von Jessica Sibley , Geschäftsführerin von TIME, entgegengenommen wurde.

Preis „Unsere Stärke vereinen"

Amanda Gorman , Dichterin und Aktivistin

In Anerkennung ihres Einsatzes für Bildung und Gleichberechtigung und ihrer unvergleichlichen Fähigkeit, Menschen durch die Kraft ihrer Worte zu Veränderungen zu bewegen. Amina J. Mohammed , stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, überreichte den ersten Preis.

SDG-Vanguard-Preise

Angélique Kidjo, Grammy-Preisträgerin, Singer-Songwriterin und internationale UNICEF-Botschafterin

In Anerkennung ihres Einsatzes für die Rechte von Kindern weltweit, ihrer furchtlosen und unerschütterlichen Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen in ganz Afrika und ihres Engagements, ihre Plattform und ihre Stimme für das Gute einzusetzen. Inés Yábar, Leiterin des Programms „Next Generation Fellows" der UN Foundation, überreichte die Auszeichnung.

Louise Mabulo, Gründerin des Cacao Project

In Anerkennung ihrer wirkungsvollen Fürsprache und Unterstützung für gefährdete Gemeinschaften, die vom Klimawandel auf den Philippinen und darüber hinaus betroffen sind, durch nachhaltige, widerstandsfähige landwirtschaftliche Praktiken. Marc-André Blanchard, Executive Vice-President und Leiter von CDPQ Global und Global Head of Sustainability, CDPQ, und Co-Chair of the Board of Directors, United Nations Foundation, überreichte den Preis.

Jedes Jahr ehrt die UN-Stiftung das Mitgefühl, den Mut und die Entschlossenheit von UN-Mitarbeitern an vorderster Front mit dem UN Heroes Award. Die diesjährige Auszeichnung ging an UN Emergency First Responders.

In Anerkennung ihres mutigen und selbstlosen Einsatzes zur Rettung anderer Menschen bei Katastrophen wurde der UN Heroes Award an Teammitglieder des UNDAC-Systems (United Nations Disaster Assessment and Coordination) von UN OCHA und der International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) verliehen. Baroness Valerie Amos , Master of University College, Oxford und Vorstandsmitglied der UN-Stiftung, überreichte den Preis.

Die Preisverleihung 2024 Wir die Völke fand in der Gotham Hall in New York City statt. Fotos, Anmerkungen, Abschriften und Videos werden nach der Veranstaltung über diePressemappe der UN-Stiftung zur Verfügung gestellt.

Über die UN Foundation

Seit über 25 Jahren baut die UN Foundation neue Innovationen und Partnerschaften auf, um die Vereinten Nationen zu unterstützen und globale Probleme in großem Maßstab zu lösen. Als unabhängige Wohltätigkeitsorganisation wurde die Stiftung gegründet, um eng mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen und den globalen Fortschritt voranzutreiben. Weitere Informationen unter www.unfoundation.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423601/United_Nations_Foundation_Logo.jpg