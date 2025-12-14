Jiuzi Holdings, Inc. Raih Komitmen Penambahan Nilai "Private Placement" Menjadi $1 Miliar Seiring Tingginya Minat Investor

HANGZHOU, Tiongkok, 15 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan Nota Kesepahaman ("MOU") yang telah ditandatangani bersama sejumlah investor institusi tentang penambahan nilai private placement hingga US$1 miliar. Sebelumnya, nilai private placement yang telah diumumkan pada 7 Oktober 2025 mencapai US$12 juta. Maka, penambahan nilai private placement ini mencerminkan kuatnya kepercayaan investor institusi terhadap transformasi strategis Jiuzi menuju sektor layanan aset kripto yang tengah bertumbuh pesat.

Rencana terbaru dari private placement ini mencerminkan peningkatan komitmen penyetoran modal hingga 80 kali lipat. Dana tersebut akan digunakan Jiuzi untuk mendukung pengembangan bisnis aset kripto, termasuk pembangunan infrastruktur kustodian yang aman dan solusi penyimpanan inovatif. Lewat transformasi strategis ini, Jiuzi memanfaatkan peluang dari pesatnya permintaan pasar terhadap layanan aset kripto.

Tao Li, CEO, Jiuzi, berkata, "Kepercayaan investor membuktikan visi strategis dan kemampuan eksekusi kami. Penambahan modal yang bernilai signifikan ini memberikan fleksibilitas finansial bagi kami untuk membangun infrastruktur kustodian aset kripto yang aman, serta menangkap peluang dari akuisisi strategis dalam ekosistem penyimpanan aset kripto yang terus berkembang."

Pernyataan Prospektif

