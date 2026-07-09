REALTY ONE GROUP LLEGA A MONGOLIA

UNBrokerage continúa su impulso global y se expande a su 26.º país con un liderazgo audaz en Ulaanbaatar

LAGUNA NIGUEL, California, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, vendió oficialmente los derechos de franquicia maestra a su país más reciente, Mongolia. UNBrokerage lleva todo su arsenal, incluyendo su probado modelo de negocio centrado en el agente, COOLTURE® contagiosa y una estructura de comisiones del 100 % directamente a Asia Central.

Liderando la iniciativa en Ulán Bator: un equipo directivo preparado para generar impacto y con una trayectoria comprobada en crecimiento estratégico, finanzas y desarrollo de mercados a gran escala.

"Enkhbat y Enkhtur son el próximo dúo poderoso de Realty ONE Group y estamos encantados de darles la bienvenida a ellos y a todo el equipo mongol a la familia ONE", comentó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group International. "Al combinar un profundo liderazgo corporativo y dominio financiero con un éxito inmobiliario comprobado, son los catalizadores perfectos para desatar nuestro modelo disruptivo, centrado en el agente, en Asia Central. ¡UNBrokerage no conoce fronteras, y este equipo estrella está listo para pintar a Mongolia de dorado!"

Conozca al equipo de liderazgo

La expansión está liderada por dos de los ejecutivos de negocios más destacados de Mongolia, que combinan la estrategia corporativa con la experiencia inmobiliaria local:

Enkhbat Enkhjargal: Enkhjargal es un líder empresarial consumado con amplia experiencia en marketing, ventas y desarrollo de marca. Después de ocupar cargos de liderazgo sénior en APU JSC y TESO Group, Enkhjargal impulsará el crecimiento estratégico, el desarrollo de la marca, el marketing y la expansión de la subfranquicia, liderando la introducción oficial de la marca Realty ONE Group en el mercado mongol.

Enkhjargal es un líder empresarial consumado con amplia experiencia en marketing, ventas y desarrollo de marca. Después de ocupar cargos de liderazgo sénior en APU JSC y TESO Group, Enkhjargal impulsará el crecimiento estratégico, el desarrollo de la marca, el marketing y la expansión de la subfranquicia, liderando la introducción oficial de la marca Realty ONE Group en el mercado mongol. Enkhtur Chuluunbat: Chuluunbat aporta una sólida formación en finanzas, liderazgo empresarial y bienes raíces a Realty ONE Group Mongolia. Después de una exitosa carrera bancaria, incluido un papel de liderazgo en Credit Bank, hizo la transición a bienes raíces y obtuvo el máximo reconocimiento de la industria y prestigiosas certificaciones internacionales. Como fundador de High Pros LLC, actualmente dirige un equipo de más de 30 agentes exitosos. En Realty ONE Group Mongolia, Chuluunbat supervisará las operaciones, el crecimiento de los agentes y la estrategia financiera.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se debe a sus sistemas comerciales patentados, capacitación y apoyo integrales, marca de estilo de vida audaz y una COOLTURE® centrada en las personas que lo diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia mundial mientras se mantiene fiel a su misión de cambiar vidas a través del sector inmobiliario.

Para más información, visite https://www.realtyonegroup.com/

Acercs de Realty ONE GroupInternational

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, moderna y orientada a UN propósito en el sector inmobiliario, cuya ÚNICA finalidad es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido con gran rapidez hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica filosofía COOLTURE, su excelente formación empresarial a través de ONE University, su excepcional apoyo y su tecnología propia, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

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FUENTE Realty ONE Group