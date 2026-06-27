La sección Cadena de energía limpia de la cuarta edición de la CISCE destaca la innovación en materia de bajas emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor de energía

PEKÍN, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección Cadena de energía limpia de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) presentó innovaciones de bajas emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor de la energía y ofreció una plataforma para la cooperación energética internacional. En consonancia con las prioridades establecidas en el XV Plan Quinquenal de China para energía de hidrógeno, energía nuclear y parques industriales con cero emisiones de carbono, esta sección presentó avances que abarcaban desde la producción de energía hasta sistemas eléctricos y aplicaciones de uso final, con un enfoque particular en la integración de la infraestructura energética y la informática.

Cadena de energía limpia: hacer de la Tierra un lugar mejor

Los participantes representaron una amplia muestra del sector energético mundial. State Grid Corporation of China y China Datang Corporation destacaron los avances en la integración de la energía y la informática, incluidos los sistemas de despacho inteligente de próxima generación. China Resources Group presentó una visión integral del desarrollo de la energía limpia, la infraestructura energética, el consumo con bajas emisiones de carbono y las prácticas de sostenibilidad relacionadas con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Bank of China se centró en soluciones de financiamiento ecológico que apoyan la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono en el sector energético.

Entre los participantes internacionales se encontraban ExxonMobil, Alfa Laval, Chartered Community of Navarre (España) y Saudi United Company, quienes presentaron materiales avanzados con bajas emisiones de carbono, tecnologías para la reducción de emisiones e iniciativas de cooperación orientadas al mercado, en las que se destacaron las oportunidades de colaboración transfronteriza.

A esta diversidad de participantes y exhibiciones, la sección les mostró tecnologías, equipos y soluciones integradas diseñados para apoyar la transición energética mundial, lo que puso de manifiesto los avances en el desarrollo de bajas emisiones de carbono, digital e inteligente del sector de la energía limpia. A través de aplicaciones prácticas y la innovación impulsada por la industria, la sección de la Cadena de energía limpia demostró el potencial de una mayor cooperación internacional y de cadenas de suministro de energía más interconectadas para apoyar el crecimiento sostenible.

FUENTE China International Supply Chain Expo