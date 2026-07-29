Lockton lanza su práctica global de centros de datos e infraestructura digital

Esta práctica de consultoría ofrece soluciones integrales de gestión de riesgos para la infraestructura que impulsa la IA, la computación en la nube y la conectividad digital

KANSAS CITY, Mo., 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la correduría de seguros independiente de propiedad privada más grande del mundo, ha puesto en marcha hoy su Práctica Global de Centros de Datos e Infraestructura Digital, una práctica de consultoría que ayuda a las organizaciones a gestionar los complejos riesgos asociados con la infraestructura que almacena, procesa y transfiere información en todo el mundo. Esta práctica especializada está basada en la amplia experiencia de Lockton en el apoyo a riesgos complejos de infraestructura digital a nivel global, incluyendo campus hiperescalables, desarrollos de múltiples edificios, programas de construcción por fases, carteras operativas e infraestructura relacionada con la energía.

"Los centros de datos son fundamentales de cara a llevar a cabo el funcionamiento del mundo moderno, y el panorama de riesgos que rodea a esta infraestructura se ha vuelto cada vez más interconectado, intensivo en capital y sensible al tiempo", afirmó Tim Ryan, presidente de Lockton en Estados Unidos. "Las organizaciones necesitan asesores que comprendan el ciclo de vida completo, desde la planificación y la selección del emplazamiento hasta las operaciones continuas y la escalabilidad. Nuestra práctica está diseñada para asesorar a los clientes para que puedan afrontar esta complejidad con confianza".

La práctica combina estrategia de riesgo, análisis, conocimientos de ingeniería y experiencia en el mercado en un único modelo de asesoramiento y presta servicios a todo el ecosistema, incluidos propietarios, operadores, desarrolladores, inversores, hiperescaladores y proveedores de tecnología. El equipo apoya a los clientes desde la planificación del proyecto, donde se toman las decisiones de riesgo fundamentales, hasta la construcción, el lanzamiento operativo, la expansión de la cartera y la gestión continua del riesgo.

A pesar de que las soluciones se adaptarán a las necesidades de cada cliente, la nueva práctica ofrece un conjunto de productos innovadores y soluciones propias que abarcan riesgos de construcción e inmuebles, errores y omisiones, acuerdos de nivel de servicio, riesgos ambientales, ciberseguridad, fianzas y más.

"El mercado global de centros de datos e infraestructura digital está evolucionando a una velocidad extraordinaria", indicó Chris Brown, consejero delegado de Lockton International. "El modelo independiente de Lockton nos permite reunir la experiencia global de regiones de todo el mundo, adaptar soluciones a las necesidades de cada cliente y ofrecer asesoramiento que va mucho más allá de la contratación de seguros tradicional".

La práctica de Centros de Datos e Infraestructura Digital estará liderada por James Nelson en Estados Unidos y Sam Baker en el Reino Unido. Ambos colaborarán con los líderes de Lockton en todo el mundo con el objetivo de impulsar la estrategia general. Nelson aporta una amplia experiencia en asesoría de riesgos, consultoría y seguros. Recientemente, ha trabajado como director global de relaciones con clientes en Eldin Risk, y anteriormente ocupó cargos en Marsh, Cerberus Capital y Alvarez & Marsal, donde asesoró a clientes sobre estrategias de riesgo complejas. Baker lleva 13 años en Lockton asesorando sobre soluciones de seguros innovadoras para clientes de todo el mundo. En los últimos años, ha estado a la vanguardia de la creación de la oferta de productos propios de Lockton para centros de datos.

"Nuestro papel se basa en ayudar a los clientes a construir y operar infraestructuras críticas, desde proyectos hasta carteras, con mayor resiliencia, certeza y confianza", declaró Ryan. "Cuando el riesgo se gestiona de forma proactiva, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo a lidiar con la complejidad y más tiempo a centrarse en el crecimiento y la innovación".

Obtenga más información sobre la práctica de los centros de datos e infraestructura digital de Lockton.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton es también lo que nos hace mejores: la independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus casi 15.000 socios, que operan en más de 180 países, centrarse exclusivamente en las necesidades de riesgos y seguros de sus clientes. Con una experiencia que abarca todo el mundo, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr resultados extraordinarios. Para obtener más información, visite www.lockton.com.