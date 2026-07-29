Lockton Ra Mắt Mảng Dịch Vụ Tư Vấn Cơ Sở Hạ Tầng Kỹ Thuật Số và Trung Tâm Dữ Liệu Toàn Cầu

Dịch vụ tư vấn này cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro tích hợp cho cơ sở hạ tầng vận hành trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kết nối kỹ thuật số

KANSAS CITY, Missouri, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, công ty môi giới bảo hiểm độc lập tư nhân lớn nhất thế giới Lockton đã chính thức ra mắt mảng Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng Kỹ Thuật Số & Trung Tâm Dữ Liệu Toàn Cầu", dịch vụ tư vấn hỗ trợ các tổ chức ứng phó và giải quyết các rủi ro phức tạp liên quan đến cơ sở hạ tầng lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin trên toàn thế giới. Mảng dịch vụ chuyên môn này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm sâu rộng của Lockton trong việc hỗ trợ quản trị các rủi ro phức tạp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên toàn cầu, bao gồm các tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, các dự án phát triển nhiều tòa nhà, các chương trình xây dựng theo giai đoạn, danh mục đầu tư vận hành và cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng.

"Các trung tâm dữ liệu đóng vai trò cốt lõi cho mọi hoạt động vận hành của thế giới hiện đại, và bối cảnh rủi ro đằng sau hệ thống cơ sở hạ tầng đó ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi nhiều vốn đầu tư và khắc khe về mặt thời gian", ông Tim Ryan, Chủ Tịch phụ trách thị trường Hoa Kỳ của Lockton, cho biết. "Các tổ chức cần những chuyên gia tư vấn hiểu rõ toàn bộ vòng đời của một dự án từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn địa điểm cho đến vận hành thực tế và mở rộng quy mô. Mảng dịch vụ mới của chúng tôi được xây dựng để đưa ra tư vấn chiến lược cho khách hàng, giúp họ tự tin vượt qua những khó khăn phức tạp đó."

Mảng dịch vụ tư vấn này kết hợp giữa chiến lược quản trị rủi ro, phân tích dữ liệu, kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường để tạo nên một mô hình tư vấn đồng nhất phục vụ cho toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm chủ sở hữu, đơn vị vận hành, nhà phát triển, nhà đầu tư, các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô siêu lớn và các nhà cung cấp công nghệ. Đội ngũ chuyên gia dịch vụ sẽ hỗ trợ khách hàng ngay từ giai đoạn lập kế hoạch dự án để đưa ra các quyết định nền tảng về quản trị rủi ro, cho đến các giai đoạn xây dựng, vận hành thực tế, mở rộng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro liên tục.

Mặc dù các giải pháp sẽ được tùy chỉnh riêng biệt theo đúng nhu cầu của từng khách hàng, nhưng mảng dịch vụ mới này vẫn cung cấp một bộ sản phẩm sáng tạo và giải pháp độc quyền bao gồm: bảo hiểm rủi ro tài sản và xây dựng, bảo hiểm sai sót và thiếu sót, bảo hiểm cam kết chất lượng dịch vụ, bảo hiểm rủi ro môi trường, bảo hiểm an ninh mạng, bảo hiểm bảo lãnh và nhiều bảo hiểm khác.

"Thị trường trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu đang phát triển với một tốc độ phi thường", ông Chris Brown, Giám Đốc Điều Hành của Lockton International, cho biết. "Mô hình hoạt động độc lập của Lockton cho phép chúng tôi quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ khắp các khu vực trên thế giới, thiết kế các giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của từng khách hàng và đưa ra tư vấn chiến lược vượt xa các dịch vụ môi giới bảo hiểm truyền thống."

Mảng Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng Kỹ Thuật Số & Trung Tâm Dữ Liệu sẽ do ông James Nelson điều hành tại Hoa Kỳ và ông Sam Baker phụ trách tại Vương Quốc Anh. Cả hai sẽ hợp tác với ban lãnh đạo của Lockton trên toàn cầu để thúc đẩy thực thi chiến lược tổng thể. Ông Nelson có kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực tư vấn rủi ro, tham vấn chiến lược và bảo hiểm. Trước khi gia nhập Lockton, ông từng giữ chức vụ giám đốc quan hệ khách hàng toàn cầu tại công ty Eldin Risk. Trước đó ông từng làm việc tại công ty Marsh, quỹ Cerberus Capital và công ty Alvarez & Marsal, tại đây ông chuyên tư vấn cho khách hàng về các chiến lược quản trị rủi ro phức tạp. Ông Baker đã có 13 năm cống hiến tại công ty Lockton, chuyên tư vấn về các giải pháp bảo hiểm mang tính đột phá cho khách hàng trên toàn thế giới. Trong vài năm qua, ông là người tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm độc quyền của Lockton dành cho Trung Tâm Dữ Liệu.

"Vai trò của chúng tôi là giúp khách hàng xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu, từ quy mô dự án đơn lẻ cho đến toàn bộ danh mục đầu tư, với khả năng phục hồi, sự chắc chắn và sự tự tin cao hơn", ông Ryan cho biết. "Khi quản trị rủi ro một cách chủ động, các tổ chức sẽ tốn ít thời gian hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp và tập trung tối đa vào mục tiêu tăng trưởng và đổi mới."

Tìm hiểu thêm về Mảng Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng Kỹ Thuật Số & Trung Tâm Dữ Liệu của Lockton.

Giới thiệu về Lockton

Điểm khác biệt của Lockton cũng chính là điều giúp chúng tôi ngày càng phát triển vững mạnh hơn: Sự độc lập. Mô hình sở hữu tư nhân cho phép gần 15.000 Cộng Sự của Lockton đang hoạt động tại hơn 180 quốc gia có thể tập trung hoàn toàn vào nhu cầu bảo hiểm và quản trị rủi ro của khách hàng. Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao hoạt động khắp toàn cầu, Lockton mang đến hiểu biết sâu sắc cần có để đạt được kết quả tối ưu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.lockton.com.

SOURCE Lockton