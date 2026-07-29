Lockton、グローバルデータセンター・デジタルインフラストラクチャ部門を立ち上げ

アドバイザリー部門は、AI、クラウドコンピューティング、デジタル接続を支えるインフラ向けに、統合的なリスクソリューションを提供する

ミズーリ州カンザスシティ, 2026年7月29日 /PRNewswire/ -- 世界最大の非上場独立系保険ブローカーであるLocktonは、グローバルな「データセンター・デジタルインフラストラクチャ部門」を立ち上げました。これは、世界中で情報を保存、処理、転送するインフラに関連する複雑なリスクに対処できるよう、組織を支援するコンサルティング部門です。この専門部門は、ハイパースケール・キャンパス、複数棟からなる開発プロジェクト、段階的な建設プログラム、運用ポートフォリオ、電力関連インフラなど、世界中で複雑なデジタルインフラのリスクに対応してきたLockton'の豊富な経験に基づいています。

「データセンターは現代社会を運営うえで中核的な役割を担っており、そのインフラに潜むリスクの状況は、ますます相互に関連し合い、資本集約的かつ時間的制約の厳しいものとなっています」と、Locktonの米国担当プレジデントであるTim Ryanは述べています。「組織には、計画や立地選定から、継続的な運営や事業拡大に至るまでの全ライフサイクルを理解しているアドバイザーが必要となります。当部門は、クライアントがその複雑さに対して自信を持って乗り切れるよう、アドバイスを提供することを目的として設立されました。」

当サービスは、リスク戦略、分析、エンジニアリングの知見、市場に関する専門知識を統合した独自のアドバイザリーモデルを提供し、所有者、運営者、開発業者、投資家、ハイパースケーラー、テクノロジープロバイダーなど、エコシステム全体にサービスを提供しています。当チームは、リスクに関する基本的な判断が行われるプロジェクト計画段階から、建設、運用開始、ポートフォリオの拡大、そして継続的なリスク管理に至るまで、クライアントを支援しています。

ソリューションは各クライアントのニーズに合わせてカスタマイズされますが、この新しい部門では、建設・不動産リスク、過誤・不履行責任、サービスレベル契約、環境リスク、サイバーリスク、保証など、幅広い分野にわたる一連の革新的な商品および独自のソリューションを提供します。

「世界のデータセンターおよびデジタルインフラ市場は、驚異的なスピードで進化しています」と、Lockton Internationalの最高経営責任者（CEO）であるChris Brownは述べています。「Locktonの独立したビジネスモデルにより、世界各地の専門知識を結集し、各クライアントのビジネスに合わせてソリューションをカスタマイズし、従来の保険手配の枠をはるかに超えたアドバイスを提供することが可能となります。」

データセンター・デジタルインフラストラクチャ部門は、米国ではJames Nelsonが、英国ではSam Bakerが率いることとなります。両名は、世界中のLocktonのリーダーたちと連携し、全体的な戦略を推進していきます。Nelson氏は、リスクアドバイザリー、コンサルティング、保険の各分野において豊富な経験を有しています。直近では、Eldin Riskでクライアント・エンゲージメント部門のグローバル責任者を務め、それ以前はMarsh、Cerberus Capital、Alvarez & Marsalで要職を歴任し、複雑なリスク戦略についてクライアントに助言を行ってきました。BakerはLocktonに13年間在籍し、世界中の顧客に対して革新的な保険ソリューションに関するアドバイスを提供してきました。ここ数年、彼はLocktonのデータセンター向け独自商品の開発において、最前線で活躍してきました。

「私たちの役割は、プロジェクトからポートフォリオに至るまで、クライアントが重要なインフラを構築・運用する際、より優れた回復力、確実性、そして自信を持って取り組めるよう支援することです」とRyanは述べています。「先を見据えてリスク管理を行うことで、組織は複雑な状況への対応に費やす時間を減らし、成長やイノベーションに注力する時間を増やすことができます。」

Locktonのデータセンター・デジタルインフラストラクチャ部門の詳細にはこちらをご覧ください。

Locktonについて

Locktonが他社と一線を画す点は、同時にその強みでもあります。それは「独立性」です。Locktonは非公開企業であるため、180カ国以上で事業を展開する1万5,000人近くのアソシエイトが、クライアントのリスク管理および保険ニーズに専念することができます。世界中に広がる専門知識を活かし、Locktonは卓越した成果を上げるために不可欠な深い知見を提供します。詳細については、www.lockton.comをご覧ください。

SOURCE Lockton