Los ingresos del año fiscal 2026 de Lockton aumentan a $ 4.500 millones

Seis años consecutivos de crecimiento orgánico de dos dígitos impulsan el rendimiento global

KANSAS CITY, Misuri, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la correduría de seguros privada e independiente más grande del mundo, informó hoy sólidos resultados financieros para el año fiscal 2026, con ingresos globales que aumentaron un 12 % año tras año a aproximadamente $ 4,5 mil millones, incluido un crecimiento orgánico del 11 %, lo que refleja un impulso sostenido en todo el negocio y una inversión continua en talento, tecnología y capacidades globales.

Este desempeño marca el sexto año consecutivo de crecimiento orgánico de dosdígitos de Lockton, lo que subraya la solidez de sus relaciones con los clientes, su modelo de negocio diversificado y su estrategia de inversión a largo plazo.

"El año fiscal 2026 fue otro año excepcional para Lockton", dijo Ron Lockton, presidente y director ejecutivo. "Nuestros resultados reflejan la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, la calidad de nuestra gente y las ventajas de nuestro modelo privado e independiente. Nuestra estructura nos permite invertir con un horizonte a largo plazo, adaptarnos rápidamente a las necesidades emergentes de los clientes y del mercado, y reinvertir continuamente en las capacidades, conocimientos e innovaciones que ayudan a los clientes a navegar en un entorno de riesgo cada vez más complejo ".

Desempeño resiliente en un mercado desafiante

Los resultados de Lockton fueron particularmente sólidos dadas las condiciones del mercado durante el año fiscal 2026, que finalizó el 30 de abril. Las tasas inmobiliarias globales se suavizaron a medida que mejoró la capacidad y aumentó la competencia, mientras que las líneas de víctimas en EE. UU. continuaron experimentando presión de precios y tendencias elevadas de costos de pérdidas. En ese contexto, la plataforma diversificada de Lockton generó un crecimiento equilibrado en todas las regiones y empresas.

Lockton International y Lockton Re registraron cada una un crecimiento de aproximadamente el 15 %.

Las operaciones en EE. UU. registraron un octavo año de crecimiento de dos dígitos, a pesar de las condiciones desiguales en todas las regiones y líneas de productos.

Aspectos destacados de EE. UU.

El negocio de Lockton en EE. UU. tuvo otro año sólido, continuando con un patrón de impulso sostenido en todo el mercado. Los ingresos de EE. UU. terminaron poco menos de $ 3 mil millones, un 11 % más interanual, lo que representa el octavo año consecutivo de crecimiento de dos dígitos de la empresa estadounidense.

Este desempeño se vio respaldado por una sólida retención de clientes y un crecimiento continuo en partes clave del negocio. Respaldado por uno de los grupos de productores más fuertes de la industria y equipos de servicio altamente colaborativos, Lockton logró una tasa de retención de ingresos de clientes del 94 %.

La empresa también continuó fortaleciendo su plataforma en EE. UU. mediante la expansión de las verticales de la industria nacional y las prácticas especializadas en Risk and People Solutions. En People Solutions, los ingresos superaron los mil millones de $ por primera vez, lo que refleja la demanda sostenida de beneficios integrados, bienestar y servicios de asesoramiento. En conjunto, estas inversiones concentran la experiencia, mejoran la consistencia y hacen que las capacidades avanzadas sean más accesibles para los clientes en todos los mercados.

Aspectos internacionales destacados

Los negocios internacionales de Lockton también tuvieron un año sólido y continuaron generando impulso en mercados clave. A pesar de las condiciones desiguales en todas las regiones, el negocio logró un crecimiento del 15 %, impulsado en parte por el crecimiento del 27 % de People Solutions y la fortaleza continua en las líneas minoristas y especializadas.

Lockton también continuó fortaleciendo su plataforma internacional durante el año, expandiendo sus operaciones en Suiza, Arabia Saudita e Italia, al tiempo que siguió invirtiendo en su modelo operativo, liderazgo y equipos de servicio al cliente en Europa, América Latina, Medio Oriente, Asia y el Pacífico. En conjunto, estas inversiones reflejan una estrategia deliberada para estar más cerca de los clientes, operar con mayor relevancia local y ofrecer experiencia integrada a través de las fronteras a medida que el riesgo se vuelve más global e interconectado.

Lockton Re

Lockton Re, el negocio global de reaseguros de la empresa, continuó su sólida trayectoria, brindando un crecimiento significativo respaldado por la expansión de las relaciones con los clientes, la expansión geográfica y la inversión en personas, liderazgo y capacidades específicas. El negocio se benefició de una mayor demanda de asesoramiento sofisticado a medida que las aseguradoras se enfrentaban a la dinámica cambiante del mercado, las limitaciones de capital y los desafíos de optimización de la cartera.

Lockton Re continuó desarrollando sus mercados de capital y sus capacidades de asesoramiento de capital, mejorando las soluciones de cartera global e invirtiendo en ofertas relacionadascon la cibernética y el crédito, posicionando al negocio para apoyar a los clientes en una gama más amplia de soluciones de transferencia de riesgo y capital. Estas inversiones refuerzan el papel de Lockton Re como socio a largoplazo de los clientes en medio de las cambiantes condiciones de los reaseguros y los mercados de capitales.

Tecnología, IA e innovación

Durante el último año, Lockton realizó importantes inversiones en datos, análisis e inteligencia artificial para mejorar el servicio al cliente, mejorar la información y empoderar a los asociados en toda su plataforma global. Estos esfuerzos son fundamentales para la estrategia de la empresa de liderar a través de la experiencia en asesoramiento, al tiempo que se reduce la fricción y se aumenta la coherencia en la forma en que se atiende a

En el centro de este trabajo se encuentra Lockton SAGE, un ecosistema de tecnología patentado y habilitado para IA diseñado para conectar datos, análisis y experiencia para ofrecer información más inteligente, decisiones más rápidas y una mayor confianza en las decisiones comerciales críticas. La implementación más amplia de la plataforma comenzará en el año fiscal 2027, con una inversión continua planificada en capacidades digitales, analíticas y de datos.

"La inteligencia artificial remodelará todos los aspectos del riesgo y los seguros", dijo Ron Lockton. "Vemos la IA como un acelerador de la experiencia humana, no como un sustituto de la misma. Nuestro enfoque se centra en el uso de la tecnología para mejorar el juicio, el conocimiento y el valor que ofrecemos a los clientes ".

Cultura y talento

El rendimiento de Lockton sigue estando respaldado por su cultura y su gente únicas. La firma emplea a casi 15.000 asociados en todo el mundo y es reconocida constantemente como un empleador de elección. Durante el año fiscal 2026, Lockton obtuvo múltiples reconocimientos en el lugar de trabajo y en la industria en todo el mundo, incluidos los mejores lugares para trabajar en seguros de Business Insurance, los premios Employees 'Choice de Glassdoor, Deloitte Private y las empresas mejor gestionadas de EE. UU. de The Wall Street Journal, y el corredor global del año de Axco, entre otros.

Acerca de Lockton

Lo que diferencia a Lockton es también lo que lo hace mejor: la independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus casi 15.000 asociados que operan en más de 160 países centrarse únicamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Con una experiencia que llega a todo el mundo, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr importantes resultados. Para más información, visite www.lockton.com.

FUENTE Lockton