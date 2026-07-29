Lockton lance un pôle mondial dédié aux centres de données et aux infrastructures numériques

Le pôle de conseil propose des solutions intégrées de gestion des risques pour les infrastructures grâce auxquelles fonctionnent l'IA, l'informatique en nuage et la connectivité numérique

KANSAS CITY, Missouri, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a lancé aujourd'hui son pôle mondial « Data Centers & Digital Infrastructure Practice », un service conseil destiné à aider les organisations à gérer les risques complexes liés aux infrastructures qui stockent, traitent et transmettent des informations à travers le monde. Ce pôle spécialisé s'appuie sur la vaste expérience de Lockton dans la gestion des risques liés aux infrastructures numériques complexes à l'échelle mondiale, notamment les campus hyper-échelles, les complexes immobiliers composés de plusieurs bâtiments, les programmes de construction par phases, les portefeuilles opérationnels et les infrastructures liées à l'énergie.

« Les centres de données sont au cœur du fonctionnement du monde moderne, et le paysage des risques de cette infrastructure est devenu de plus en plus interconnecté, exigeant en capitaux et soumis à des contraintes de temps », a déclaré Tim Ryan, président de Lockton pour les États-Unis. « Les organisations ont besoin de conseillers qui maîtrisent l'ensemble du cycle de vie, depuis la planification et le choix du site jusqu'à l'exploitation courante et le développement. Notre pôle a pour vocation de conseiller nos clients afin qu'ils puissent gérer cette complexité sereinement. »

Le pôle associe la stratégie de gestion des risques, l'analyse des données, l'expertise technique et la connaissance du marché dans un modèle de conseil unique, et s'adresse à l'ensemble de l'écosystème, notamment aux propriétaires, aux exploitants, aux promoteurs, aux investisseurs, aux hyperscalers et aux fournisseurs de technologies. L'équipe accompagne les clients depuis la phase de planification du projet – où sont prises les décisions fondamentales en matière de risques – jusqu'à la construction, la mise en service, l'extension du portefeuille et la gestion continue des risques.

Bien que les solutions soient adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, ce nouveau pôle propose une gamme de produits innovants et de solutions exclusives couvrant, entre autres, les risques liés à la construction et à l'immobilier, la responsabilité civile professionnelle, les accords de niveau de service, les risques environnementaux et la cybersécurité.

« Le marché mondial des centres de données et des infrastructures numériques évolue à une vitesse extraordinaire », a déclaré Chris Brown, PDG de Lockton International. « Le modèle indépendant de Lockton nous permet de réunir l'expertise mondiale issue de différentes régions du globe, d'élaborer des solutions sur mesure adaptées à l'activité de chaque client et de fournir des conseils qui dépassent le simple placement d'assurance traditionnel. »

Le pôle « Data Centers & Digital Infrastructure Practice » sera dirigé par James Nelson aux États-Unis et par Sam Baker au Royaume-Uni. Tous deux travailleront en collaboration avec les dirigeants de Lockton à travers le monde afin d'appliquer la stratégie globale. J. Nelson apporte une solide expérience dans les domaines du conseil en gestion des risques, du conseil en gestion d'entreprise et de l'assurance. Il a récemment occupé le poste de responsable mondial de la relation client chez Eldin Risk, après avoir exercé diverses fonctions chez Marsh, Cerberus Capital et Alvarez & Marsal, où il conseillait les clients sur des stratégies complexes de gestion des risques. S. Baker travaille chez Lockton depuis 13 ans, où il conseille des clients du monde entier sur des solutions d'assurance innovantes. Depuis quelques années, il joue un rôle de premier plan dans la conception des offres de produits exclusives de Lockton destinées aux centres de données.

« Notre rôle consiste à aider nos clients à construire et à exploiter des infrastructures essentielles, du projet au portefeuille, en leur apportant davantage de résilience, de sécurité et de confiance », a déclaré Ryan. « Lorsque les risques sont pris en charge de manière proactive, les organisations peuvent consacrer moins de temps à gérer la complexité et davantage à se concentrer sur la croissance et l'innovation. »

Pour plus de renseignements, veuillez consulter « Data Centers & Digital Infrastructure Practice » de Lockton.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui fait notre excellence : l'indépendance. Le statut d'entreprise privée de Lockton permet à ses quelque 15 000 collaborateurs, présents dans plus de 180 pays, de se consacrer exclusivement aux besoins de ses clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à son expertise mondiale, Lockton offre le savoir-faire nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour plus d'informations, consultez le site www.lockton.com.