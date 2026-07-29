Lockton uruchamia globalną praktykę Data Centers & Digital Infrastructure

Nowa praktyka doradcza oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem dla infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i łączności cyfrowej.

KANSAS CITY, Missouri, 29 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Lockton, największy na świecie niezależny prywatny broker ubezpieczeniowy, ogłosiła dziś uruchomienie globalnej praktyki Data Centers & Digital Infrastructure (Centra danych i infrastruktura cyfrowa). Nowa jednostka doradcza będzie wspierać organizacje w zarządzaniu złożonymi rodzajami ryzyka związanymi z infrastrukturą odpowiedzialną za przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie danych na całym świecie. Praktyka bazuje na bogatym doświadczeniu Lockton w zakresie obsługi ryzyka związanego z zaawansowaną infrastrukturą cyfrową, obejmującą m.in. kampusy hiperskalowych centrów danych, inwestycje obejmujące wiele budynków, etapowe programy budowlane, portfele operacyjne oraz infrastrukturę związaną z zasilaniem.

„Centra danych stanowią fundament funkcjonowania współczesnego świata, a ryzyka związane z tą infrastrukturą stają się coraz bardziej wzajemnie powiązane, kapitałochłonne i wymagające szybkiego reagowania" – powiedział Tim Ryan, prezes Lockton w Stanach Zjednoczonych. „Organizacje potrzebują doradców, którzy rozumieją cały cykl życia inwestycji – od planowania i wyboru lokalizacji po bieżącą eksploatację i skalowanie działalności. Nasza praktyka została stworzona po to, aby pomagać klientom z pewnością poruszać się w tym złożonym środowisku".

Nowa praktyka łączy strategię zarządzania ryzykiem, analitykę, wiedzę inżynieryjną oraz ekspercką znajomość rynku w ramach jednego modelu doradczego. Obejmuje wsparciem cały ekosystem branży, w tym właścicieli, operatorów, deweloperów, inwestorów, dostawców usług hiperskalowych oraz firmy technologiczne. Zespół wspiera klientów na każdym etapie realizacji projektu – od planowania, podczas którego podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące ryzyka, poprzez budowę, uruchomienie, rozwój portfela aktywów, aż po bieżące zarządzanie ryzykiem.

Choć rozwiązania będą dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, nowa praktyka oferuje zestaw innowacyjnych produktów i autorskich rozwiązań obejmujących ryzyka związane z budową i majątkiem, odpowiedzialnością zawodową, umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA), ryzykiem środowiskowym, cyberzagrożeniami, gwarancjami ubezpieczeniowymi oraz wieloma innymi obszarami.

„Globalny rynek centrów danych i infrastruktury cyfrowej rozwija się w niezwykle szybkim tempie – powiedział Chris Brown, dyrektor generalny Lockton International. „Niezależny model działalności Lockton pozwala nam łączyć wiedzę ekspertów z różnych regionów świata, dostosowywać rozwiązania do specyfiki działalności każdego klienta oraz świadczyć doradztwo wykraczające daleko poza tradycyjne pośrednictwo ubezpieczeniowe".

Na czele praktyki Data Centers & Digital Infrastructure staną James Nelson w Stanach Zjednoczonych oraz Sam Baker w Wielkiej Brytanii. Obaj będą współpracować z kierownictwem Lockton na całym świecie, odpowiadając za realizację globalnej strategii rozwoju praktyki. Nelson posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze ryzyka, konsultingu i ubezpieczeń. Ostatnio pełnił funkcję globalnego dyrektora ds. współpracy z klientami w firmie Eldin Risk, a wcześniej zajmował stanowiska w Marsh, Cerberus Capital oraz Alvarez & Marsal, gdzie doradzał klientom w zakresie złożonych strategii zarządzania ryzykiem. Baker od 13 lat pracuje w Lockton, doradzając klientom z całego świata w zakresie innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych. W ostatnich latach odegrał kluczową rolę w opracowaniu autorskiej oferty produktów Lockton przeznaczonych dla sektora centrów danych.

„Naszym zadaniem jest pomaganie klientom w budowie i eksploatacji infrastruktury o kluczowym znaczeniu – od pojedynczych projektów po całe portfele aktywów – w sposób zapewniający większą odporność, przewidywalność i pewność działania" – podsumował Ryan. „Gdy ryzykiem zarządza się w sposób proaktywny, organizacje mogą poświęcać mniej czasu na radzenie sobie ze złożonością otoczenia, a więcej na rozwój i innowacje".

Więcej informacji na temat praktyki Data Centers & Digital Infrastructure Practice Lockton.

Lockton

To, co wyróżnia Lockton – niezależność – stanowi również jej przewagę. Prywatna struktura własności Lockton zapewnia niemal 15,0 tys. podmiotów stowarzyszonych możliwości prowadzenia działalności w ponad 180 państwach w taki sposób, by skupiali się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://global.lockton.com/eu/en.