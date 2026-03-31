MBT presenta soluciones sostenibles de última generación en MCE 2026

MILÁN, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) causó una gran impresión en MCE 2026, donde presentó tres innovaciones importantes: el sistema de VRF V9, la línea de bombas de calor R290 y las soluciones de refrigeración para centros de datos, lo que destacó su liderazgo en refrigerantes ecológicos y tecnologías de eficiencia energética.

Sistema de VRF V9 de Midea

Soluciones de refrigeración para centros de datos de Midea (PRNewsfoto/Midea Building Technologies)

Midea lanzó su nuevo sistema de VRF V9, basado en dos tecnologías principales: la caja de control eléctrico ShieldBox II y el refrigerante R32.

ShieldBox II cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión de calidad automotriz, lo que reduce el volumen en un 70 % para incorporar un intercambiador de calor más grande y aumentar la eficiencia de la unidad exterior. Su diseño de tres zonas incorpora una protección con clasificación IP68, mientras que el sistema de refrigeración por cambio de fase mantiene una temperatura constante del refrigerante de 30 °C, lo que prolonga la vida útil de los componentes en entornos extremos. El V9 utiliza refrigerante ecológico R32 y ha superado la primera evaluación de seguridad de tres niveles de la Asociación de Inspección Técnica (TÜV) para sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) con refrigerante inflamable, con lo que obtuvo una certificación que confirma sus estándares de seguridad líderes a nivel internacional.

Línea de bombas de calor R290 en exhibición

MBT presentó su línea de bombas de calor R290, con potencias que van desde los 4 kW hasta los 70 kW, pensadas para uso residencial, comercial e industrial.

La bomba de calor comercial Mars Large R290 ATW, ganadora del premio MCE Excellence Award, proporciona una temperatura de salida del agua de hasta 85 °C y utiliza el refrigerante ecológico R290. El inversor de corriente continua y el sistema de respaldo con doble compresor garantizan un funcionamiento confiable. Con un tamaño compacto de 0,72 m² y una clasificación energética A+++, mantiene el 100 % de su capacidad de calefacción a -10 °C y el 65 % a -20 °C.

También se exhibieron las bombas de calor Arctic Series M4 y Mars R290 ATW, que juntas conforman una completa línea de productos R290 que impulsan la transición hacia la calefacción basada en refrigerantes naturales.

Soluciones de refrigeración para centros de datos

Para dar respuesta a las necesidades de refrigeración de los centros de datos, MBT presentó soluciones de refrigeración líquida mediante un diorama interactivo. El sistema integra unidades de distribución de refrigerante (CDU) de alta precisión, paredes de ventiladores y enfriadores centrífugos con cojinetes magnéticos para alcanzar una eficiencia de uso de energía (PUE) anual de tan solo 1,2. Entre los productos principales, se incluyen el enfriador centrífugo con cojinetes magnéticos y refrigeración por aire AirBoost Vera y la unidad de distribución de refrigerante (CDU). El enfriador AirBoost Vera cuenta con conmutación de doble alimentación y distorsión armónica total de la corriente (THDi) personalizable para garantizar un suministro de energía fiable, lo que le permite ofrecer una eficiencia excepcional con una temperatura del agua de salida de hasta 36 °C y una diferencia de temperatura de 20 °C. Su sistema estándar de refrigeración natural indirecta y su compatibilidad con refrigerantes ecológicos lo convierten en una opción sostenible para los centros de datos modernos. La CDU está diseñada con múltiples sistemas de redundancia, protección a prueba de fugas y componentes principales probados al 100 % para garantizar una confiabilidad a largo plazo.

MBT ofrece soluciones integrales y para todo tipo de situaciones que satisfacen las necesidades cambiantes de la transición ecológica en Europa. Con un enfoque constante en la innovación y la sostenibilidad, MBT se compromete a crear un futuro más inteligente y con bajas emisiones de carbono para el sector de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945440/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg

FUENTE Midea Building Technologies