MBT predstavuje udržateľné riešenia novej generácie na veľtrhu MCE 2026

News provided by

Midea Building Technologies

Mar 30, 2026, 16:09 ET

MILÁNO, 30. marec 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Midea Building Technologies (MBT) urobila na veľtrhu MCE 2026 silný dojem a predstavila tri kľúčové inovácie: systém V9 VRF, portfólio tepelných čerpadiel R290 a riešenia pre chladenie dátových centier. Zdôrazňuje tak svoje vedúce postavenie v oblasti ekologických chladív a energeticky úsporných technológií.

VRF systém Midea V9

Midea Data Center Cooling Solutions
Spoločnosť Midea uviedla na trh svoj nový systém V9 VRF, ktorý je založený na dvoch základných technológiách: elektrická rozvodná skrinka ShieldBox II a chladivo R32.

ShieldBox II sa vyznačuje krytom z tlakovo liateho hliníka automobilovej triedy, ktorý zmenšuje objem o 70 %, aby sa doň zmestil väčší výmenník tepla a zvýšila sa tak účinnosť vonkajšej jednotky. Jeho trojzónový dizajn integruje ochranu IP68, zatiaľ čo fázovo premenlivé chladenie udržiava teplotu chladiacej kvapaliny na stabilných 30 °C, čím predlžuje životnosť komponentov v extrémnych prostrediach. Jednotka V9 používa ekologické chladivo R32 a prešla prvým trojstupňovým bezpečnostným hodnotením TÜV pre systémy VRF s horľavým chladivom. Získala tak certifikáciu, ktorá potvrdzuje jej popredné bezpečnostné štandardy na medzinárodnej úrovni.

Prehliadka portfólia tepelných čerpadiel R290

Spoločnosť MBT predstavila svoje portfólio tepelných čerpadiel s chladivom R290 s výkonmi od 4 kW do 70 kW pre obytné, komerčné a priemyselné priestory.

Komerčné tepelné čerpadlo Mars Large R290 ATW, držiteľ ocenenia MCE Excellence Award, dosahuje teplotu výstupnej vody až 85 °C vďaka ekologickému chladivu R290. Invertor s plne jednosmerným prúdom a dvojitý záložný kompresor zaisťujú spoľahlivú prevádzku. S kompaktným pôdorysom 0,72 m² a energetickou triedou A+++ si udržiava 100 % vykurovacieho výkonu pri -10 °C a 65 % pri -20 °C.

Vystavené boli aj tepelné čerpadlá Arctic Series M4 a Mars R290 ATW, ktoré spoločne tvoria komplexný rad produktov s chladivom R290, ktorý podporuje prechod na vykurovanie na báze prírodného chladiva.

Riešenia pre chladenie dátových centier

V rámci riešenia požiadavky na chladenie dátových centier predstavila spoločnosť MBT zariadenia s chladením kvapalinou prostredníctvom interaktívnej diorámy. Systém integruje presné jednotky CDU, ventilátorové steny a odstredivé chladiče s magnetickými ložiskami, ktoré dosahujú ročnú hodnota PUE len 1,2. Medzi kľúčové produkty patrí vzduchom chladený odstredivý chladič AirBoost Vera s magnetickými ložiskami a distribučná jednotka chladiacej kvapaliny (CDU). Chladič AirBoost Vera sa vyznačuje dvojitým prepínaním výkonu a prispôsobiteľným THDi pre spoľahlivé napájanie. Poskytuje výnimočnú účinnosť s výstupnou vodou až do 36 °C a teplotným rozdielom 20 °C. Vďaka štandardnému nepriamemu prirodzenému chladeniu a kompatibilite s ekologickými chladivami je udržateľnou voľbou pre moderné dátové centrá. Jednotka CDU je navrhnutá s viacerými redundanciami, ochranou proti úniku a 100 % testovanými základnými komponentmi pre dlhodobú spoľahlivosť.

Spoločnosť MBT poskytuje integrované riešenia pre všetky scenáre, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa potreby zelenej transformácie Európy. Spoločnosť MBT sa s neustálym zameraním na inovácie a udržateľnosť zaviazala formovať inteligentnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť pre odvetvie HVAC.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945362/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg

MCE 2026 : Midea dévoile son écosystème de services professionnels pour « Green Vision, Blue Future » (vision verte, avenir bleu)

Sous le thème « Vision verte, avenir bleu », Midea a tenu à présenter ses dernières solutions de chauffage et de refroidissement durables ainsi que...
Midea bringt V9 VRF auf den Markt: Neue Maßstäbe für Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Installation in der gewerblichen Klimatechnik

Midea hat das neue V9-VRF-System offiziell auf den Markt gebracht. Die V9 bietet eine umfassende technische Lösung, die sowohl dem dringenden Bedarf...
