美的樓宇科技攜新一代可持續解決方案亮相MCE 2026

全新發佈的V9多聯機系統，搭載了升級版ShieldBox II電控盒與R32環保冷媒兩大核心技術。ShieldBox II電控盒採用車規級壓鑄鋁外殼，體積縮減70%，為更大尺寸換熱器留出空間，有效提升室外機運行效率。該電控盒採用三腔分離設計，達到IP68防護等級，並引入相變冷媒熱管理技術，將冷卻液溫度穩定控制在30°C，顯著提升部件在極端環境下的使用壽命。V9系統採用R32環保冷媒，並順利通過TÜV南德意志集團首個可燃冷媒多聯機三重安全防護測試評估，獲得認證證書，標誌著其在安全性方面達到國際領先水平。

R290熱泵產品矩陣亮相

美的樓宇科技展出了完整的R290熱泵產品矩陣，制熱能力覆蓋4kW至70kW，可滿足住宅、商業及工業等多場景應用需求。其中，榮獲MCE卓越獎的Mars Large R290 ATW商用熱泵尤為亮眼。該產品採用環保R290冷媒，最高出水溫度可達85°C；搭載全直流變頻技術與雙壓縮機備份設計，運行穩定可靠；佔地面積僅0.72平方米，能效等級達到A+++，在-10°C低溫環境下可保持100%制熱能力，-20°C時仍能維持65%的制熱能力。展會現場還同步展出了Arctic系列M4與Mars R290 ATW熱泵，共同構成完善的R290熱泵產品矩陣，助力推動采暖領域向天然製冷劑應用的全面轉型。

數據中心冷卻解決方案

針對數據中心日益增長的冷卻需求，美的樓宇科技通過互動沙盤展示了其液冷解決方案。該系統集成了精密冷量分配單元（CDU）、風機牆及磁懸浮離心式冷水機組，可將數據中心年平均能源使用效率（PUE）降至1.2以下。核心產品包括AirBoost Vera風冷磁懸浮離心式冷水機組與CDU。AirBoost Vera採用雙電源切換設計，支持定制化配置，保障供電可靠性；機組出水溫度最高可達36°C，進出口水溫差達20°C，能效表現優異；同時標配間接自然冷卻功能，並兼容環保製冷劑，是面向現代數據中心的可持續之選。CDU採用多重冗余設計，搭載防洩漏保護，核心部件均經過100%測試，確保設備長期穩定運行。

美的樓宇科技以一體化全場景解決方案，精準回應歐洲市場在綠色轉型過程中的持續升級需求。未來，美的樓宇科技將繼續聚焦創新與可持續發展，致力於為暖通空調行業打造更智能、更低碳的解決方案。

SOURCE 美的樓宇科技