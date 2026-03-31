Компания MBT представляет решения нового поколения в области устойчивого развития на выставке MCE 2026

МИЛАН, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea Building Technologies (MBT) произвела яркое впечатление на выставке MCE 2026, представив три ключевых инновации: систему VRF V9, линейку тепловых насосов на хладагенте R290 и решения для охлаждения центров обработки данных, продемонстрировав свое лидерство в области экологически чистых хладагентов и энергоэффективных технологий.

Система Midea V9 VRF

Midea Data Center Cooling Solutions

Компания Midea представила свою новую систему VRF V9, в основе которой лежат две ключевые технологии: электрический блок управления ShieldBox II и хладагент R32.

ShieldBox II имеет литой алюминиевый корпус автомобильного класса, что позволило уменьшить его объем на 70% для размещения более крупного теплообменника и повышения эффективности наружного блока. Трехзонная конструкция обеспечивает защиту класса IP68, а охлаждение с фазовым переходом поддерживает стабильную температуру охлаждающей жидкости на уровне 30°C, продлевая срок службы компонентов в экстремальных условиях эксплуатации. Система V9 использует экологически чистый хладагент R32 и прошла первую трехуровневую оценку безопасности TÜV для VRF-систем с легковоспламеняющимися хладагентами, получив сертификат, подтверждающий соответствие передовым международным стандартам безопасности.

Линейка тепловых насосов на хладагенте R290

MBT представила линейку тепловых насосов на хладагенте R290 с диапазоном мощности от 4 кВт до 70 кВт для бытового, коммерческого и промышленного применения.

Коммерческий тепловой насос Mars Large R290 ATW, удостоенный награды MCE Excellence Award, обеспечивает температуру воды на выходе до 85°C с помощью экологически чистого хладагента R290. Полный инверторный привод постоянного тока и резервирование с помощью двух компрессоров гарантируют надежную работу. При компактной площади основания 0,72 м² и классе энергоэффективности A+++ устройство сохраняет 100% теплопроизводительности при -10 °C и 65% при -20°C.

На выставке были также представлены тепловые насосы Arctic Series M4 и Mars R290 ATW, которые вместе образуют комплексную линейку продуктов на хладагенте R290, способствующую переходу к отоплению на основе природных хладагентов.

Решения для охлаждения центров обработки данных

В ответ на растущие потребности в охлаждении центров обработки данных компания MBT представила решения для жидкостного охлаждения в формате интерактивной диорамы. Система объединяет высокоточные распределительные блоки охлаждающей жидкости (CDU), холодильные стены и центробежные чиллеры с магнитными подшипниками, обеспечивая годовой показатель PUE на уровне до 1,2. Ключевые продукты включают центробежный чиллер на воздушном охлаждении с магнитными подшипниками AirBoost Vera и блок распределения охлаждающей жидкости (CDU). Чиллер AirBoost Vera оснащен системой двойного переключения питания и настраиваемым THDi для обеспечения надежного электроснабжения, достигая высокой эффективности при температуре воды на выходе до 36°C и разнице температур 20°C. Стандартное косвенное естественное охлаждение и совместимость с экологичными хладагентами делают его устойчивым решением для современных центров обработки данных. CDU оснащена системой многократного резервирования, защищена от утечек и проходит 100% тестирование ключевых компонентов, что обеспечивает долгосрочную надежность.

Компания MBT предлагает интегрированные комплексные для любых сценариев применения, отвечающие меняющимся потребностям перехода Европы к «зеленой» экономике. Сохраняя фокус на инновациях и устойчивом развитии, MBT стремится формировать более интеллектуальное и низкоуглеродное будущее для сектора отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2945362/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg