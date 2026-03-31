Компания MBT представляет решения нового поколения в области устойчивого развития на выставке MCE 2026

Mar 31, 2026, 09:06 ET

МИЛАН, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea Building Technologies (MBT) произвела яркое впечатление на выставке MCE 2026, представив три ключевых инновации: систему VRF V9, линейку тепловых насосов на хладагенте R290 и решения для охлаждения центров обработки данных, продемонстрировав свое лидерство в области экологически чистых хладагентов и энергоэффективных технологий.

Система Midea V9 VRF

Midea Data Center Cooling Solutions
Компания Midea представила свою новую систему VRF V9, в основе которой лежат две ключевые технологии: электрический блок управления ShieldBox II и хладагент R32.

ShieldBox II имеет литой алюминиевый корпус автомобильного класса, что позволило уменьшить его объем на 70% для размещения более крупного теплообменника и повышения эффективности наружного блока. Трехзонная конструкция обеспечивает защиту класса IP68, а охлаждение с фазовым переходом поддерживает стабильную температуру охлаждающей жидкости на уровне 30°C, продлевая срок службы компонентов в экстремальных условиях эксплуатации. Система V9 использует экологически чистый хладагент R32 и прошла первую трехуровневую оценку безопасности TÜV для VRF-систем с легковоспламеняющимися хладагентами, получив сертификат, подтверждающий соответствие передовым международным стандартам безопасности.

Линейка тепловых насосов на хладагенте R290

MBT представила линейку тепловых насосов на хладагенте R290 с диапазоном мощности от 4 кВт до 70 кВт для бытового, коммерческого и промышленного применения.

Коммерческий тепловой насос Mars Large R290 ATW, удостоенный награды MCE Excellence Award, обеспечивает температуру воды на выходе до 85°C с помощью экологически чистого хладагента R290. Полный инверторный привод постоянного тока и резервирование с помощью двух компрессоров гарантируют надежную работу. При компактной площади основания 0,72 м² и классе энергоэффективности A+++ устройство сохраняет 100% теплопроизводительности при -10 °C и 65% при -20°C.

На выставке были также представлены тепловые насосы Arctic Series M4 и Mars R290 ATW, которые вместе образуют комплексную линейку продуктов на хладагенте R290, способствующую переходу к отоплению на основе природных хладагентов.

Решения для охлаждения центров обработки данных

В ответ на растущие потребности в охлаждении центров обработки данных компания MBT представила решения для жидкостного охлаждения в формате интерактивной диорамы. Система объединяет высокоточные распределительные блоки охлаждающей жидкости (CDU), холодильные стены и центробежные чиллеры с магнитными подшипниками, обеспечивая годовой показатель PUE на уровне до 1,2. Ключевые продукты включают центробежный чиллер на воздушном охлаждении с магнитными подшипниками AirBoost Vera и блок распределения охлаждающей жидкости (CDU). Чиллер AirBoost Vera оснащен системой двойного переключения питания и настраиваемым THDi для обеспечения надежного электроснабжения, достигая высокой эффективности при температуре воды на выходе до 36°C и разнице температур 20°C. Стандартное косвенное естественное охлаждение и совместимость с экологичными хладагентами делают его устойчивым решением для современных центров обработки данных. CDU оснащена системой многократного резервирования, защищена от утечек и проходит 100% тестирование ключевых компонентов, что обеспечивает долгосрочную надежность.

Компания MBT предлагает интегрированные комплексные для любых сценариев применения, отвечающие меняющимся потребностям перехода Европы к «зеленой» экономике. Сохраняя фокус на инновациях и устойчивом развитии, MBT стремится формировать более интеллектуальное и низкоуглеродное будущее для сектора отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2945362/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg

MBT představuje na MCE 2026 udržitelná řešení nové generace

MBT představuje na MCE 2026 udržitelná řešení nové generace

MILÁN, 31. března 2026 /PRNewswire/ – Společnost Midea Building Technologies (MBT) udělala na veletrhu MCE 2026 silný dojem a představila tři klíčové ...
MCE 2026: Midea presenta il proprio ecosistema di servizi professionali per "Green Vision, Blue Future"

MCE 2026: Midea presenta il proprio ecosistema di servizi professionali per "Green Vision, Blue Future"

In linea con lo slogan "Green Vision, Blue Future", Midea ha colto l'occasione per presentare le più recenti soluzioni sostenibili in materia di...
