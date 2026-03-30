MBT dévoile ses solutions durables de nouvelle génération au salon MCE 2026

MILAN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) a occupé le devant de la scène du salon MCE 2026 en exposant trois innovations clés : son système à débit de réfrigérant variable VRF V9, sa gamme de pompes à chaleur R290 et ses solutions de refroidissement pour centres de données, qui soulignent son leadership en matière de réfrigérants respectueux de l'environnement et de technologies à haut rendement énergétique.

Système VRF V9 de Midea

Midea Data Center Cooling Solutions

Midea a lancé son nouveau système VRF V9, qui repose sur deux technologies de base : le boîtier de commande électrique ShieldBox II et le réfrigérant R32.

Le ShieldBox II se présente sous la forme d'un boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité automobile qui permet une réduction de volume de 70 % pour accueillir un échangeur de chaleur plus grand et améliorer l'efficacité de l'unité extérieure. Sa conception à trois zones intègre une protection conforme à l'indice IP68, tandis que le refroidissement à changement de phase maintient constamment la température du liquide de refroidissement à 30 °C afin de prolonger la durée de vie des composants dans des environnements extrêmes. Le V9, qui utilise le réfrigérant écologique R32, a satisfait à la première évaluation de sécurité à trois niveaux du TÜV pour les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) alimentés par des réfrigérants inflammables, et obtient ainsi une certification qui confirme sa conformité avec des normes de sécurité de premier plan à l'échelle internationale.

Présentation de la gamme de pompes à chaleur R290

MBT a mis en avant sa gamme de pompes à chaleur R290, dont les capacités de 4 kW à 70 kW couvrent des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Destinée à des applications commerciales et lauréate du prix d'excellence du salon MCE, la grande pompe à chaleur air/eau Mars R290 fournit une température d'eau de sortie allant jusqu'à 85 °C sur la base du réfrigérant écologique R290. Un onduleur CC complet et un double compresseur de secours garantissent un fonctionnement fiable. Grâce à son faible encombrement (0,72 m²) et à sa classe énergétique A+++, il maintient une capacité de chauffage de 100 % à -10 °C et de 65 % à -20 °C.

Les pompes à chaleur air/eau des séries Arctic M4 et Mars R290 étaient également exposées pour compléter la gamme de produits R290 et favoriser la transition vers le chauffage à base de réfrigérant naturel.

Solutions de refroidissement pour centres de données

MBT a proposé un diorama interactif pour expliquer les solutions de refroidissement par liquide capables de répondre aux besoins des centres de données en matière de refroidissement. Le système intègre des unités de refroidissement de précision, des parois de ventilation et des refroidisseurs centrifuges à paliers magnétiques pour atteindre un indicateur d'efficacité énergétique annuel de seulement 1,2. Les principaux produits sont le refroidisseur centrifuge à paliers magnétiques AirBoost Vera refroidi par air et l'unité de refroidissement. Combinant double commutation de puissance et taux de distorsion harmonique (THDi) personnalisable, le refroidisseur AirBoost Vera offre une alimentation électrique fiable et une efficacité exceptionnelle avec de l'eau de sortie jusqu'à 36 °C et une différence de température de 20 °C. Sa technologie de refroidissement naturel indirect standard et sa compatibilité avec les réfrigérants écologiques en font un choix durable pour les centres de données modernes. L'unité de refroidissement est conçue avec de multiples redondances, une protection contre les fuites et des composants centraux intégralement testés pour être fiables à long terme.

MBT propose des solutions intégrées fondées sur des scénarios complets, qui répondent aux besoins évolutifs de la transition écologique en Europe. En mettant constamment l'accent sur l'innovation et la durabilité, MBT s'attache à façonner un avenir plus intelligent et à bas carbone pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

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