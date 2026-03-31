MBT ra mắt các giải pháp bền vững thế hệ mới tại MCE 2026

MILAN, ngày 31 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) đã tạo dấu ấn nổi bật tại MCE 2026 khi trình làng ba đổi mới then chốt gồm: hệ thống VRF V9, danh mục bơm nhiệt R290 và các giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu, nêu bật vị thế dẫn đầu của MBT trong lĩnh vực môi chất lạnh thân thiện môi trường và các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống VRF V9 của Midea

Midea Data Center Cooling Solutions

Midea đã ra mắt hệ thống VRF V9 thế hệ mới, được phát triển dựa trên hai công nghệ cốt lõi: tủ điều khiển điện ShieldBox II và môi chất lạnh R32.

ShieldBox II sử dụng vỏ nhôm đúc áp lực đạt tiêu chuẩn cấp ô tô, giúp giảm 70% kích thước nhằm tối ưu không gian cho bộ trao đổi nhiệt lớn hơn và nâng cao hiệu suất cụm dàn ngoài. Thiết kế ba vùng của hệ thống tích hợp khả năng bảo vệ đạt chuẩn IP68, trong khi công nghệ làm mát bằng chuyển pha duy trì nhiệt độ chất làm mát ổn định ở mức 30°C, giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện trong các môi trường khắc nghiệt. Hệ thống V9 sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường và đã vượt qua đánh giá an toàn ba cấp đầu tiên của TÜV dành cho hệ thống VRF sử dụng môi chất lạnh dễ cháy, đạt chứng nhận khẳng định tiêu chuẩn an toàn hàng đầu quốc tế.

Danh mục bơm nhiệt R290 được trưng bày

MBT đã giới thiệu danh mục bơm nhiệt R290 với dải công suất từ 4 kW đến 70 kW, phục vụ các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Bơm nhiệt thương mại Mars Large R290 ATW, đạt giải thưởng MCE Excellence Award, cung cấp nhiệt độ nước đầu ra lên tới 85°C nhờ sử dụng môi chất lạnh R290 thân thiện môi trường. Biến tần DC toàn phần cùng hệ thống máy nén kép dự phòng đảm bảo vận hành đáng tin cậy. Với diện tích lắp đặt nhỏ gọn chỉ 0,72 m² và đạt nhãn năng lượng A+++, thiết bị duy trì 100% công suất sưởi ở -10°C và 65% ở -20°C.

Các dòng Arctic Series M4 và Bơm nhiệt Mars R290 ATW cũng được trưng bày, cùng tạo nên danh mục sản phẩm R290 toàn diện, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các giải pháp sưởi sử dụng môi chất lạnh tự nhiên.

Giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu

Đáp ứng nhu cầu làm mát cho trung tâm dữ liệu, MBT đã trình diễn các giải pháp làm mát bằng chất lỏng thông qua mô hình tương tác trực quan. Hệ thống tích hợp các bộ phân phối chất làm mát (CDU) chính xác, hệ thống quạt dạng tường (fan wall) và hệ thống làm mát ly tâm ổ đệm từ, giúp đạt chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) hàng năm ở mức thấp tới 1,2. Các sản phẩm chính bao gồm Máy làm mát ly tâm ổ đệm từ giải nhiệt bằng gió AirBoost Vera và Bộ phân phối chất làm mát (CDU). Máy làm mát AirBoost Vera được trang bị khả năng chuyển đổi nguồn kép và tùy chỉnh THDi giúp cung cấp nguồn điện ổn định, đồng thời mang lại hiệu suất vượt trội với nhiệt độ nước đầu ra lên tới 36°C và độ chênh nhiệt 20°C. Khả năng làm mát tự nhiên gián tiếp tiêu chuẩn cùng khả năng tương thích với môi chất lạnh thân thiện môi trường giúp thiết bị trở thành lựa chọn bền vững cho các trung tâm dữ liệu hiện đại. CDU được thiết kế với nhiều lớp dự phòng, bảo vệ chống rò rỉ và các linh kiện cốt lõi được kiểm tra 100% để đảm bảo độ tin cậy lâu dài.

MBT cung cấp các giải pháp tích hợp đa ứng dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của quá trình chuyển đổi xanh tại Châu Âu. Với việc tiếp tục tập trung vào đổi mới và phát triển bền vững, MBT cam kết định hình một tương lai thông minh hơn, phát thải thấp cho ngành HVAC.

SOURCE Midea Building Technologies