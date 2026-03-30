MBT prezentuje rozwiązania nowej generacji sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi na targach MCE 2026

MEDIOLAN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Midea Building Technologies (MBT) wywarła duże wrażenie na targach MCE 2026, prezentując trzy kluczowe innowacje: system VRF V9, ofertę pomp ciepła R290 oraz rozwiązania chłodnicze dla centrów danych, podkreślając swoją wiodącą pozycję w dziedzinie ekologicznych czynników chłodniczych i energooszczędnych technologii.

System VRF V9 firmy Midea

Midea Data Center Cooling Solutions

Firma Midea wprowadziła na rynek swój nowy system VRF V9, oparty na dwóch podstawowych technologiach: elektrycznej skrzynce sterującej ShieldBox II oraz czynniku chłodniczym R32.

ShieldBox II posiada obudowę z odlewanego ciśnieniowo aluminium klasy motoryzacyjnej, co zmniejsza objętość o 70%, umożliwiając zastosowanie większego wymiennika ciepła i zwiększając wydajność jednostki zewnętrznej. Jego trójstrefowa konstrukcja zapewnia stopień ochrony IP68, a chłodzenie z wykorzystaniem przemiany fazowej utrzymuje stałą temperaturę chłodziwa na poziomie 30°C, co wydłuża żywotność komponentów w ekstremalnych warunkach. System V9 wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i przeszedł pierwszą trzystopniową ocenę bezpieczeństwa TÜV dla systemów VRF z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, uzyskując certyfikat potwierdzający zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Prezentacja oferty pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290

Firma MBT zaprezentowała swoją ofertę pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290, obejmującą modele o mocy od 4 kW do 70 kW przeznaczone do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

Komercjalna pompa ciepła Mars Large R290 ATW, laureatka nagrody MCE Excellence Award, zapewnia temperaturę wody na wylocie do 85°C przy wykorzystaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R290. Pełny falownik prądu stałego oraz podwójny kompresor rezerwowy gwarantują niezawodną pracę. Dzięki kompaktowej powierzchni 0,72 m2 i klasie energetycznej A+++ zapewnia 100% wydajności grzewczej w temperaturze -10°C i 65% wydajności w temperaturze -20°C.

Zaprezentowano również pompy ciepła serii Arctic M4 i Mars R290 ATW, które razem tworzą kompleksową ofertę produktów wykorzystujących czynnik chłodniczy R290, wspierającą przejście na ogrzewanie oparte na naturalnych czynnikach chłodniczych.

Rozwiązania chłodnicze dla centrów danych

W odpowiedzi na potrzeby w zakresie chłodzenia centrów danych firma MBT zaprezentowała rozwiązania chłodzenia cieczą za pomocą interaktywnej makiety. System łączy w sobie precyzyjne jednostki dystrybucji chłodziwa (CDU), wentylatory ścienne oraz odśrodkowe agregaty chłodnicze z łożyskami magnetycznymi, co pozwala osiągnąć roczny wskaźnik efektywności energetycznej (PUE) na poziomie zaledwie 1,2. Do kluczowych produktów należą chłodzony powietrzem odśrodkowy agregat chłodniczy AirBoost Vera z łożyskami magnetycznymi oraz jednostka dystrybucji chłodziwa (CDU). Chłodziarka AirBoost Vera oferuje dwa tryby zasilania i konfigurowalny współczynnik THDi, co zapewnia niezawodne zasilanie i wyjątkową wydajność przy temperaturze wody na wylocie do 36°C i różnicy temperatur 20°C. Standardowe pośrednie chłodzenie naturalne oraz kompatybilność z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi sprawiają, że jest to zrównoważony wybór dla nowoczesnych centrów danych. Jednostka CDU została zaprojektowana z uwzględnieniem wielu nadmiarowości, posiada zabezpieczenie przed wyciekami, a jej kluczowe komponenty zostały w pełni przetestowane, co zapewnia długoterminową niezawodność.

MBT dostarcza zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby związane z ekologiczną transformacją w Europie. Nieustannie skupiając się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, MBT angażuje się w kształtowanie inteligentniejszej, niskoemisyjnej przyszłości dla branży HVAC.

