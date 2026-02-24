Pew se félicite de la ratification d'un traité international visant à améliorer la sécurité en mer

L'accord du Cap de l'Organisation maritime internationale contribuera à sauver des vies et à lutter contre la pêche illégale, protégeant ainsi les océans et les personnes qui en dépendent.

LONDRES, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trusts a salué aujourd'hui la nouvelle selon laquelle l'Accord du Cap (CTA) a reçu un soutien suffisant de la part des principales nations de pêche à travers le monde - y compris l'Argentine, qui a adhéré au traité aujourd'hui - pour commencer à être mis en œuvre à partir de l'année prochaine. Ce traité international contraignant améliorera les normes applicables aux navires de pêche afin de garantir la sécurité des équipages et des observateurs, et constitue une avancée importante dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le CTA protégera la vie des pêcheurs en établissant des normes pour la construction des navires industriels et leur navigabilité, le pont, le chauffage, les procédures d'urgence et d'autres mesures de sécurité et de sauvetage. Avant ce traité historique, peu de normes mondiales ou d'obligations juridiques internationales protégeaient les pêcheurs en mer. Une étude de la FISH Safety Foundation, commandée par Pew, estime que plus de 100 000 personnes dans le secteur de la pêche sont tuées chaque année. L'accent mis par le CTA sur la sécurité pourrait permettre d'éviter de nombreux décès.

Il est important de noter que le renforcement des normes de sécurité sur les navires de pêche contribuera également aux efforts de lutte contre la pêche INN. Afin de maximiser leurs profits, les opérateurs qui pratiquent la pêche illégale rognent souvent sur la gestion de leurs navires, mettant ainsi en danger les travailleurs qui exercent l'une des professions les plus dangereuses au monde. Une gouvernance accrue et un contrôle normalisé des dispositions relatives à la sécurité des navires augmenteront les possibilités de détecter et de prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Adoptée par l'Organisation maritime internationale en 2012, la CTA, qui s'applique principalement aux nouveaux navires de 24 mètres ou plus, entrera en vigueur l'année prochaine, maintenant que 28 États (plusieurs de plus que les 22 requis) l'ont ratifiée. Pour entrer en vigueur, l'accord devait également couvrir au moins 3 600 navires, et ce seuil a également été dépassé avec la dernière série de ratifications.

Le CTA s'ajoute à deux accords internationaux de longue date qui compliquent la tâche des opérateurs peu scrupuleux désireux d'exploiter les lacunes des réglementations en matière de pêche. Il s'agit notamment de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port (PSMA) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui exige des parties qu'elles renforcent et harmonisent les contrôles portuaires, et de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail, qui établit des normes contraignantes en matière de sécurité et de travail en mer.

La dynamique en faveur d'une gouvernance renforcée des océans s'est accélérée. Depuis 2022, quatre accords internationaux majeurs ont été adoptés ou sont entrés en vigueur, notamment la Convention sur la diversité biologique Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework en 2022, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche en 2025, le traité sur la haute mer, ou accord des Nations unies sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, en janvier 2026, et maintenant l'OTC. Ensemble, ils marquent un tournant décisif dans les efforts visant à garantir la santé à long terme des écosystèmes marins et des populations.

Peter Horn, qui dirige les efforts visant à mettre fin à la pêche illégale à The Pew Charitable Trusts, a fait la déclaration suivante :

« Avec l'activation de l'accord du Cap, les gouvernements ont fait un grand pas vers l'amélioration de la sécurité des pêcheurs en mer, le renforcement des efforts pour mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et l'augmentation de la durabilité des pêcheries grâce à un meilleur contrôle et à une meilleure gouvernance des flottes de pêche.»

« Jusqu'à présent, les pêcheurs ne bénéficiaient pas des mêmes protections de sécurité que les autres marins. Avec plus de 100 000 personnes tuées chaque année dans le secteur mondial de la pêche, il était essentiel de prendre des mesures de protection. Lorsque ce traité entrera en vigueur l'année prochaine, il améliorera considérablement les conditions de vie dans l'industrie de la pêche et, par conséquent, réduira le nombre de décès liés à la pêche.»

« L'accord du Cap fait suite à d'autres traités importants sur les océans. Mais ces plans ambitieux de gouvernance durable ne sont valables que dans la mesure où ils sont mis en œuvre. Les États doivent maintenant faire leur part pour passer de la parole aux actes et assurer la protection non seulement des pêcheries mondiales et des pêcheurs eux-mêmes, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème océanique.»

Fondé en 1948, le Pew Charitable Trusts utilise des données pour faire la différence. Pew relève les défis d'un monde en mutation en éclairant les problèmes, en créant un terrain d'entente et en faisant avancer des projets ambitieux qui débouchent sur des progrès tangibles.

