皮尤讚揚提升海上安全的國際條約完成關鍵批准

倫敦2026年2月25日 /美通社/ -- 皮尤慈善信託基金會 (The Pew Charitable Trusts) 今日對《開普敦協定》(CTA) 獲得全球主要漁業國家（包括今日正式加入該條約的阿根廷）的足夠支持表示歡迎。該協定已達到生效門檻，將於明年正式實施。 這項具法律約束力的國際條約將提升漁船標準，以確保船員及觀察員的安全，並為打擊非法、未報告及不受規範 (IUU) 捕魚行為邁出重要一步。

《開普敦協定》將透過訂立工業漁船建造標準，以及與適航性、甲板設計、供暖系統、緊急程序及其他安全與救生措施相關的規範，保障漁民生命安全。 在這項具里程碑意義的條約出台之前，全球針對保障海上漁民安全的統一標準或國際法律義務寥寥可數。 由皮尤委託 FISH Safety Foundation 進行的研究估計，每年有超過 100,000 人因捕魚喪生。 《開普敦協定》對安全的重視將有助預防大量死亡事故的發生。

更重要的是，提高漁船安全標準亦將有助加強打擊非法、未報告及不受規範 (IUU) 捕魚。 為追求利潤最大化，從事非法捕撈的經營者往往在船舶管理方面偷工減料，令本已身處全球超高危行業的人員進一步身陷險境。 加強規管並對漁船安全條例實施標準化監察，將有助提升偵測及防止非法、未報告及不受規範 (IUU) 捕魚的能力。

《開普敦協定》於 2012 年由國際海事組織通過，主要適用於長度 24 米或以上的新建漁船。目前已有 28 個國家（超過規定的 22 個）批准該協定，條約將於明年正式生效。 根據生效條件，該協議亦須涵蓋至少 3,600 艘漁船，而隨着最新一輪批准完成，該門檻亦已超出。

《開普敦協定》與兩項長期存在的國際協議相輔相成，令不法經營者更難利用漁業監管漏洞進行非法活動。 這兩項協議包括由聯合國糧食及農業組織制定的《港口國措施協定》 (PSMA) ，該協定要求締約方加強並協調港口管制措施；以及國際勞工組織的 《漁業工作公約》(Work in Fishing Convention)，該公約旨在建立具法律約束力的海上安全及勞工標準。

加強海洋治理的勢頭正在加速。 自 2022 年以來，已有四項重要國際協議獲通過或正式生效，包括 2022 年通過的《生物多樣性公約》《昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架》(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)、2025 年世界貿易組織的 《漁業補貼協定》(Agreement on Fisheries Subsidies)、2026 年 1 月通過的 《公海條約》(high seas treaty)，即《聯合國關於國家管轄範圍以外海域海洋生物多樣性保護與可持續利用協定》，以及如今的《開普敦協定》。 這些協議共同標誌著全球在維護海洋生態系統長期健康，以及保障依海為生的人民福祉方面，邁出了決定性的一步。

負責在皮尤慈善信託基金終結非法捕魚項目的主管 Peter Horn 發表以下聲明：

「隨着《開普敦協定》正式啟動，各國政府已邁出具里程碑意義的一步，以提升漁民的海上安全，加強終結非法、未報告及不受規範 (IUU) 捕魚，以及透過加強對漁船隊的監督與治理，提高漁業的可持續性。

「一直以來，漁民並未享有與其他海員同等的安全保障。 而在全球漁業領域每年有超過 100,000 人喪生的情況下，採取保護行動刻不容緩。 當這項條約於明年生效後，漁業行業的安全標準將大幅提升，進而減少與捕魚相關的死亡事故。

「《開普敦協定》緊隨其他重要海洋條約而來。 然而，這些針對可持續治理的雄心壯志，最終成效仍取決於落實執行的程度。 各國現在必須切實履行責任，將承諾轉化為行動，不僅為全球漁業及漁民提供保障，更為守護整個海洋生態系統。」

皮尤慈善信託基金成立於 1948 年，致力於以數據為依據驅動變革。 面對瞬息萬變的世界帶來的各項挑戰，皮尤透過闡明議題、建立共識，以及推動具遠見的項目以帶來實質進展。

