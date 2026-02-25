Pew chwali przełomową ratyfikację międzynarodowego traktatu o poprawie bezpieczeństwa na morzu

Porozumienie kapsztadzkie pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyczyni się do ratowania życia ludzkiego i zwalczania nielegalnych połowów, chroniąc oceany i ludzi, których życie uzależnione jest od morza.

LONDYN, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Organizacja The Pew Charitable Trusts z radością przyjęła dzisiejszą informację, że Porozumienie kapsztadzkie (CTA, Cape Town Agreement) otrzymało wystarczające poparcie od największych narodów rybackich na całym świecie, w tym od Argentyny, która przystąpiła do traktatu dzisiaj, co oznacza, że wykonanie postanowień tego dokumentu rozpocznie się w przyszłym roku. Ten międzynarodowy traktat przyczyni się do poprawy standardów statków rybackich, bezpieczeństwa załogi i obserwatorów. Jest to istotny krok naprzód na drodze ku zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych połowów.

Porozumienie CTA zapewni ochronę życia rybaków poprzez ustanowienie norm dotyczących budowy statków na potrzeby działalności komercyjnej i powiązanej z tym zdolności żeglugowej, odeskowania, ogrzewania, procedur ratunkowych oraz innych środków bezpieczeństwa służących ratowaniu życia ludzkiego. Przed wprowadzeniem w życie tego traktatu, niewiele międzynarodowych norm lub zobowiązań prawnych chroniło rybaków na morzu. Na podstawie badania przeprowadzonego przez FISH Safety Foundation na zlecenie Pew oszacowano, że co roku ginie 100 000 osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa. Fakt, że głównym elementem porozumienia CTA jest bezpieczeństwo oznacza, że może ono zapobiec wielu śmiertelnym wypadkom.

Co ważne, bardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa na statkach rybackich mogą pomóc w realizacji działań ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych połowów. Z myślą o maksymalizacji zysków, operatorzy, którzy zajmują się nielegalnym połowem ryb często szukają oszczędności w obszarze zarządzania eksploatacją statków, narażając na jeszcze większe ryzyko przedstawicieli jednego z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata. Zwiększony nadzór i standaryzowana kontrola bezpieczeństwa statków zapewni większe możliwości w zakresie wykrywania nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych połowów i zapobiegania tym działaniom.

Przyjęte w 2012 r. przez Międzynarodową Organizację Morską Porozumienie CTA, które na zastosowanie głównie do nowych statków o długości co najmniej 24 m, wejdzie w życie w przyszłym roku w wyniku jego ratyfikacji przez 28 państw (o kilka więcej niż wymagane 22 kraje). Aby zyskać moc obowiązującą, porozumienie musiało również objąć co najmniej 3 600 statków, przy czym ten próg został również przekroczony w ramach ostatniej rundy ratyfikacji.

CTA łączy w sobie dwie długoletnie umowy międzynarodowe, co utrudnia wykorzystanie luk w regulacjach dotyczących rybołówstwa przez pozbawionych skrupułów operatorów. Obejmują one Umowę o środkach stosowanych przez państwo portu (PSMA, Agreement on Port State Measures) przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która nakłada na strony wymóg umocnienia i harmonizacji kontroli w portach oraz Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie pracy w sektorze rybołówstwa na mocy której ustanowiono wiążące standardy bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia na morzu.

Wprowadzanie bardziej restrykcyjnych środków zarządzania zasobami oceanicznymi nabiera rozpędu. Od 2022 r. przyjęto lub wprowadzono w życie cztery kluczowe umowy międzynarodowe, w tym Globalne Ramy Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal przyjęte przez strony Konwencji o różnorodności biologicznej w 2022 r., Porozumienie WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa z 2025 r., Traktat o pełnym morzu, dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową ze stycznia 2026 r., i teraz CTA. Razem odzwierciedlają decydującą zmianę w kierunku zabezpieczenia zdrowia zarówno ekosystemów morskich jak i ludzi w perspektywie długofalowej.

Porozumienie kapsztadzkie, który kieruje działaniami na rzecz eliminacji nielegalnych połowów w The Pew Charitable Trusts, wydał następujące oświadczenie:

„Wraz z wejściem w życie Porozumienia kapsztadzkiego, organy rządowe wykonały historyczny krok ku poprawie bezpieczeństwa rybaków na morzu, umacniając wysiłki podejmowane w celu zakończenia nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych połowów oraz poprawy zrównoważonej eksploatacji łowisk dzięki lepszemu nadzorowi i działaniom zarządczym obejmującym floty statków rybackich.

Rybacy byli dotąd pozbawieni tej samej ochrony bezpieczeństwa, którą cieszyli się inni marynarze. Działania ochronne okazały się kluczowe ze względu na fakt, że każdego roku odnotowuje się ponad 100 000 zdarzeń śmiertelnych w sektorze rybołówstwa na całym świecie. Gdy ten traktat zacznie obowiązywać w przyszłym roku, poprawi znacznie standardy życia w przemyśle rybackim, co z kolei przyczyni się do ograniczenia liczby zgonów związanych z tą działalnością.

Porozumienie kapsztadzkie zostało poprzedzone innymi ważnymi traktatami oceanicznymi. Powodzenie realizacji ambitnych planów zrównoważonego zarządzania zależy od wdrożenia tych porozumień. Państwa muszą teraz wykonać powierzone im zadanie i przejść od deklaracji do działania, zapewniając środki ochrony nie tylko dla międzynarodowych łowisk i samych rybaków, lecz również dla całego ekosystemu oceanicznego".

Założona w 1948 r. organizacja The Pew Charitable Trusts zmienia świat dzięki danym. Pew stawia czoła wyzwaniom zmieniającego się świata poprzez nagłaśnianie problemów, tworzenie wspólnego pola działania i realizację ambitnych projektów, które prowadzą do namacalnych postępów.

Kontakty z mediami: Leah Weiser, 202-591-6761 e-mail: [email protected]