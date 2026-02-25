Pew vítá ratifikaci mezinárodní smlouvy o zlepšení bezpečnosti na moři
Feb 25, 2026, 04:42 ET
Dohoda z Kapského Města Mezinárodní námořní organizace pomůže zachránit životy a bojovat proti nelegálnímu rybolovu – chránit oceán a lidi, kteří jsou na něm závislí
LONDÝN, 25. února 2026 /PRNewswire/ -- Organizace Pew Charitable Trusts dnes uvítala zprávu, že Kapská dohoda (CTA) získala dostatečnou podporu od hlavních rybářských národů na celém světě – včetně Argentiny, která k dohodě přistoupila 24. února. Od příštího roku začne být dohoda vymáhána. Tato závazná mezinárodní smlouva zlepší standardy rybářských plavidel, aby byla zajištěna bezpečnost posádek a pozorovatelů, a představuje důležitý krok vpřed v boji proti nelegálnímu, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (IUU).
CTA bude chránit životy rybářů stanovením standardů pro konstrukci plavidel v tomto oboru a související způsobilost k plavbě, pro paluby, vytápění, nouzové postupy a další bezpečnostní a záchranná opatření. Před touto přelomovou smlouvou existovalo jen málo globálních standardů nebo mezinárodních právních závazků, které by chránily rybáře na moři. Výzkum Nadace pro bezpečnost FISH, který zadala společnost Pew, odhaduje, že každý rok zahyne v odvětví rybolovu více než 100.000 lidí. Zaměření CTA na bezpečnost by mohlo pomoci zabránit mnoha úmrtím.
Důležité je, že zvýšení bezpečnostních standardů na rybářských plavidlech také pomůže v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Ve snaze maximalizovat zisky provozovatelé, kteří loví nelegálně, často šetří na údržbě svých plavidel, čímž dále ohrožují pracovníky v jednom z nejnebezpečnějších povolání na světě. Lepší údržba a standardizovaná kontrola bezpečnostních opatření na plavidlech zvýší možnosti odhalování a předcházení nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
Dohoda CTA, přijatá Mezinárodní námořní organizací v roce 2012, která se vztahuje především na nová plavidla o délce 24 metrů a více, vstoupí v platnost příští rok, poté co ji ratifikovalo 28 států (o několik více než požadovaných 22). Aby dohoda vstoupila v platnost, musela se také vztahovat na nejméně 3600 plavidel, a tato hranice byla rovněž překročena s poslední vlnou ratifikací.
CTA se připojuje ke dvěma dlouhodobým mezinárodním dohodám, které bezohledným provozovatelům ztěžují využívání mezer v předpisech o rybolovu. Patří mezi ně Dohoda o opatřeních přístavních států (PSMA) Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, která vyžaduje, aby smluvní strany posílily a slaďovaly kontroly v přístavech, a Úmluva o práci v rybolovu Mezinárodní organizace práce, která stanoví závazné bezpečnostní a pracovní normy na moři.
Dynamika posilování správy oceánů se zrychlila. Od roku 2022 byly přijaty nebo vstoupily v platnost čtyři významné mezinárodní dohody, včetně Úmluvy o globální biologické rozmanitosti Kunming-Montreal v roce 2022, Dohody o dotacích v rybolovu Světové obchodní organizace v roce 2025, smlouvy o volném moři, neboli Dohody OSN o zachování a udržitelném využívání mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo státní jurisdikci, v lednu 2026, a nyní CTA. Společně znamenají rozhodující posun směrem k úsilí o zajištění dlouhodobého zdraví mořských ekosystémů i lidí.
Peter Horn, který řídí úsilí o ukončení nelegálního rybolovu v organizaci The Pew Charitable Trusts, vydal následující prohlášení:
„Aktivací Kapské dohody učinily vlády významný krok ke zlepšení bezpečnosti rybářů na moři, posílení úsilí o ukončení nelegálního, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a zvýšení udržitelnosti rybolovu prostřednictvím lepšího dohledu a správy rybářských flotil.
„Dosud neměli rybáři stejnou bezpečnostní ochranu jako ostatní námořníci. A vzhledem k tomu, že v globálním rybářském odvětví každoročně zahyne více než 100.000 lidí, byla ochranná opatření zásadní. Až tato smlouva příští rok vstoupí v platnost, dramaticky zlepší životní podmínky v rybářském průmyslu a tím sníží počet úmrtí souvisejících s rybolovem.
„Dohoda z Kapského Města navazuje na další důležité smlouvy týkající se oceánů. Tyto ambiciózní plány udržitelného řízení však budou mít smysl pouze tehdy, pokud budou skutečně realizovány. Státy musí nyní přispět svým dílem, aby slova byla proměněna v činy a aby byla zajištěna ochrana nejen globálního rybolovu a samotných rybářů, ale celého oceánského ekosystému."
Organizace The Pew Charitable Trusts, založená v roce 1948, využívá data k dosažení změn. Pew řeší výzvy měnícího se světa tím, že poukazuje na problémy, vytváří společnou platformu a prosazuje ambiciózní projekty, které vedou k hmatatelnému pokroku.
Kontakt pro média: Leah Weiser, 202-591-6761, [email protected]
