Pew приветствует знаковую ратификацию Международного договора о повышении безопасности на море

Кейптаунское соглашение Международной морской организации поможет спасать жизни и бороться с незаконным рыболовством, защищая океан и людей, которые от него зависят

ЛОНДОН, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Организация Pew Charitable Trusts сегодня приветствовала новость о том, что Кейптаунское соглашение (CTA) получило достаточную поддержку со стороны основных рыболовных стран по всему миру, включая Аргентину, которая присоединилась к договору сегодня, и начало действовать со следующего года. Этот обязательный международный договор улучшит стандарты рыболовных судов для обеспечения безопасности экипажа и наблюдателей и является важным шагом вперед в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.

CTA будет защищать жизнь рыбаков путем установления стандартов для строительства промышленных судов и связанных с ними мореходных качеств, настилов, отопления, аварийных процедур и других мер безопасности и спасения жизни. До этого знакового договора несколько глобальных стандартов или международно-правовых обязательств защищали рыбаков в море. По оценкам исследования, проведенного фондом FISH Safety Foundation по заказу Pew, в рыболовном секторе ежегодно погибает более 100 000 человек. Сосредоточение внимания CTA на безопасности может помочь предотвратить много смертей.

Важно отметить, что повышение стандартов безопасности на рыболовных судах также будет способствовать усилиям по борьбе с ННН-промыслом. Стремясь максимизировать прибыль, операторы, которые незаконно ловят рыбу, часто ищут легкие пути в управлении своими судами, еще больше подвергая опасности работников одной из самых опасных профессий в мире. Более эффективное управление и стандартизированный контроль за обеспечением безопасности судов расширят возможности для выявления и предотвращения ННН-промысла.

Принятый Международной морской организацией в 2012 году CTA, который применяется в первую очередь к новым судам длиной 24 метра или более, вступит в силу в следующем году, когда его ратифицируют 28 государств (на несколько больше, чем 22 требуемых). Чтобы вступить в силу, соглашение также должно охватывать не менее 3600 судов, и этот контрольный показатель также был превышен с последним раундом ратификации.

CTA присоединяется к двум давним международным соглашениям, которые затрудняют недобросовестным операторам использование пробелов в правилах рыболовства. К ним относятся Соглашение о мерах государства порта (PSMA) Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которое требует от сторон укрепления и гармонизации портового контроля, и Конвенция Международной организации труда о работе в области рыболовства, которая устанавливает обязательные стандарты безопасности и труда на море.

Импульс для более эффективного управления океаном ускорился. С 2022 года были приняты или вступили в силу четыре основных международных соглашения, в том числе Конвенция о биологическом разнообразии Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по биоразнообразию в 2022 году, Соглашение Всемирной торговой организации по субсидиям в области рыболовства в 2025 году, Договор об открытом море или Соглашение Организации Объединенных Наций о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия районов за пределами национальной юрисдикции в январе 2026 года, а теперь и CTA. Вместе они знаменуют собой решительный сдвиг в сторону усилий по обеспечению долгосрочного здоровья морских экосистем и людей.

Питер Хорн (Peter Horn), который руководит усилиями по прекращению незаконного рыболовства в Благотворительных фондах Pew, сделал следующее заявление:

«С вступлением в силу Кейптаунского соглашения правительства сделали важный шаг в направлении повышения безопасности рыбаков на море, активизации усилий по прекращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла и повышения устойчивости рыболовства за счет улучшения надзора и управления рыболовными флотами.

До сих пор рыбакам не хватало тех же средств защиты безопасности, что и другим морякам. И поскольку в мировом рыболовном секторе ежегодно погибает более 100 000 человек, защитные меры имеют решающее значение. Когда этот договор вступит в силу в следующем году, он резко улучшит стандарты жизни в рыбной промышленности и, в свою очередь, снизит смертность, связанную с рыболовством.

Кейптаунское соглашение следует за другими важными договорами об океанах. Но эти амбициозные планы устойчивого управления так же хороши, как и их реализация. Теперь государства должны внести свой вклад в то, чтобы превратить слова в действия и обеспечить защиту не только для глобального рыболовства и самих рыбаков, но и для всей экосистемы океана».

