Pew víta ratifikáciu medzinárodnej zmluvy o zlepšení bezpečnosti na mori
News provided byThe Pew Charitable Trusts
Feb 25, 2026, 06:29 ET
Dohoda Medzinárodnej námornej organizácie z Kapského Mesta pomôže zachrániť životy a bojovať proti nelegálnemu rybolovu – chrániť oceán a ľudí, ktorí sú na ňom závislí.
LONDÝN, 25. februára 2026 /PRNewswire/ -- Organizácia Pew Charitable Trusts dnes privítala správu, že Dohoda z Kapského Mesta (CTA) získala dostatočnú podporu od hlavných rybárskych národov po celom svete – vrátane Argentíny, ktorá k dohode pristúpila dnes – aby mohla začať platiť od budúceho roka. Táto záväzná medzinárodná zmluva zlepší normy pre rybárske plavidlá s cieľom zabezpečiť bezpečnosť posádky a pozorovateľov a predstavuje dôležitý krok vpred v boji proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (IUU).
CTA bude chrániť životy rybárov stanovením noriem pre konštrukciu priemyselných plavidiel a súvisiacu plavbyschopnosť, paluby, vykurovanie, núdzové postupy a ďalšie bezpečnostné a záchranné opatrenia. Pred uzavretím tejto prelomovej zmluvy existovalo len málo globálnych noriem alebo medzinárodných právnych záväzkov, ktoré chránili rybárov na mori. Výskum nadácie FISH Safety Foundation, ktorý zadala organizácia Pew, odhaduje, že každý rok zahynie viac ako 100 000 ľudí v rybárskom sektore. Zameranie CTA na bezpečnosť by mohlo pomôcť predísť mnohým úmrtiam.
Dôležité je, že zvýšenie bezpečnostných noriem na rybárskych plavidlách prispeje aj k boju proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. V snahe maximalizovať zisky prevádzkovatelia, ktorí lovia nelegálne, často šetria na prevádzke svojich plavidiel, čím ešte viac ohrozujú pracovníkov v jednom z najnebezpečnejších povolaní na svete. Viac riadenia a štandardizovaná kontrola bezpečnostných opatrení pre plavidlá zvýšia možnosti odhaľovania a prevencie nezákonného, nehláseného a neregulovaného rybolovu.
CTA, prijatá Medzinárodnou námornou organizáciou v roku 2012, ktorá sa vzťahuje predovšetkým na nové plavidlá s dĺžkou 24 metrov alebo viac, nadobudne platnosť budúci rok, keďže ju ratifikovalo 28 štátov (o niekoľko viac ako požadovaných 22). Aby dohoda nadobudla platnosť, musela sa vzťahovať najmenej na 3 600 plavidiel, a táto hranica bola tiež prekročená vďaka poslednej sérii ratifikácií.
CTA sa pripája k dvom dlhodobým medzinárodným dohodám, ktoré sťažujú bezohľadným prevádzkovateľom využívanie medzier v rybárskych predpisoch. Medzi ne patrí Dohoda o opatreniach prístavných štátov (PSMA) Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorá vyžaduje od zmluvných strán posilnenie a harmonizáciu prístavných kontrol, a Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu, ktorý stanovuje záväzné bezpečnostné a pracovné normy na mori.
Dynamika posilňovania správy oceánov sa zrýchlila. Od roku 2022 boli prijaté alebo nadobudli platnosť štyri významné medzinárodné dohody, vrátane Dohovoru o biologickej diverzite Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework v roku 2022, Dohody Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách v rybnom hospodárstve v roku 2025, zmluvyo šírom mori alebo Dohody Organizácie Spojených národov o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní morskej biologickej diverzity v oblastiach mimo národnej jurisdikcie v januári 2026 a teraz CTA. Spoločne znamenajú rozhodujúci posun smerom k úsiliu zabezpečiť dlhodobé zdravie morských ekosystémov i ľudí.
Peter Horn, ktorý vedie snahy o ukončenie nelegálneho rybolovu v organizácii The Pew Charitable Trusts, vydal nasledujúce vyhlásenie:
„Aktiváciou Dohody z Kapského Mesta vlády urobili významný krok smerom k zlepšeniu bezpečnosti rybárov na mori, posilneniu úsilia o ukončenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a zvýšeniu udržateľnosti rybného hospodárstva prostredníctvom lepšieho dohľadu a riadenia rybárskych flotíl.
Doteraz rybári nemali rovnaké bezpečnostné opatrenia ako ostatní námorníci. A vzhľadom na to, že v globálnom rybárskom sektore každoročne zahynie viac ako 100 000 ľudí, ochranné opatrenia boli nevyhnutné. Keď táto zmluva nadobudne platnosť budúci rok, výrazne sa zlepší životná úroveň v rybárskom priemysle, čo zase povedie k zníženiu úmrtí súvisiacich s rybolovom.
„Dohoda z Kapského Mesta nadväzuje na ďalšie dôležité zmluvy týkajúce sa oceánov." Tieto ambiciózne plány udržateľného riadenia sú však len tak dobré, ako ich implementácia. Štáty musia teraz urobiť všetko pre to, aby premenili slová na činy a zabezpečili ochranu nielen globálneho rybného hospodárstva a samotných rybárov, ale aj celého ekosystému oceánov.
Spoločnosť The Pew Charitable Trusts bola založená v roku 1948 a využíva údaje na dosiahnutie pozitívnych zmien. Pew reaguje na výzvy meniaceho sa sveta tým, že poukazuje na problémy, vytvára spoločnú platformu a podporuje ambiciózne projekty, ktoré vedú k hmatateľnému pokroku.
Kontakt pre médiá: Leah Weiser, 202-591-6761, [email protected]
Share this article