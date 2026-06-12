Protegido por profesionales: el sistema de alarma AirShield de Dahua redefine la seguridad inteligente integrada

HANGZHOU, China, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder a nivel mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en video, continuó perfeccionando su sistema de alarma inteligente AirShield mediante mejoras integrales en cuatro pilares fundamentales: servicios en la nube, verificación por video, interconexión e integración de sistemas.

La solución mejorada está diseñada para hacer frente a los principales desafíos de los sistemas de alarma convencionales mediante el uso de tecnologías basadas en la nube, visualizadas e integradas, lo que mejora la eficiencia de la implementación, optimiza la experiencia del usuario y reduce los costos generales de funcionamiento y mantenimiento.

Operaciones en la nube para todos los usuarios

Para hacer frente a la complejidad y rigidez del mantenimiento tradicional de los sistemas de alarma, AirShield de Dahua mejora su servicio en la nube con el fin de ofrecer mejor apoyo a instaladores, usuarios finales y centros de recepción de alarmas (ARC, por sus siglas en inglés).

Los instaladores pueden configurar los dispositivos de forma remota mediante una aplicación móvil, sin necesidad de teclados físicos ni conexiones a una computadora. Los diagnósticos inteligentes basados en la nube mejoran la eficiencia en el sitio y reducen costos de mantenimiento a largo plazo.

Para usuarios finales, el sistema permite recibir notificaciones de alarma al instante y activar y desactivar la alarma de forma remota mediante una aplicación, con acceso a servicios de seguridad profesionales con un solo clic. Además, permite la gestión centralizada de los sistemas de alarma, videovigilancia, intercomunicador con video y control de accesos, lo que facilita la integración entre sistemas.

Para los ARC, las cuentas en la nube DoLynk de Dahua mejoran la visibilidad y agilizan la incorporación de dispositivos. Los parámetros preconfigurados reducen la dependencia de la complejidad de sistemas de la Asociación de la Industria de la Seguridad (SIA, por sus siglas en inglés) y minimizan errores de configuración, mientras que los servicios de software y hardware de fabricantes de equipos originales permiten personalizar la marca.

Verificación por video de alto rendimiento

Gracias a la transmisión inalámbrica y a la conectividad del sistema, AirShield de Dahua ofrece una verificación por video estable y eficaz mediante los modos PIR-Cam, conexión por hardware y por software.

La PIR-Cam utiliza la transmisión RF-HD para enviar seis imágenes de 1600 × 1200 a aplicaciones móviles o software de monitoreo en seis segundos por banda de 2,4 GHz.

En el modo de conexión física, las centrales de alarma actúan como núcleo y conectan los dispositivos IPC a través de la red LAN. Las reglas de la alarma se almacenan en el panel, lo que permite su ejecución local, mientras que el video se sube una sola vez a la nube por la red pública, lo que reduce la latencia y mejora la confiabilidad. Una conexión 4G de respaldo garantiza la transmisión en caso de cortes en la red.

Interconexión unificada de dispositivos de seguridad

Para hacer frente a la fragmentación de los sistemas y a los elevados costos de implementación, AirShield de Dahua permite conectividad fluida mediante protocolos estandarizados.

En la interconexión de sistemas de videovigilancia, el concentrador integra cámaras IP, grabadoras de video en red (NVR) y sistemas de alarma. Los usuarios pueden activar o desactivar los sistemas y ver videos directamente desde los registros de alarmas. Solo se suben las grabaciones activadas por alarma, lo que permite el funcionamiento de las cámaras de circuito cerrado sin conexión y garantiza la protección de privacidad.

Las cámaras IPC pueden sustituir a las cámaras PIR tradicionales, lo que reduce costos de instalación y mejora la eficiencia. En el caso de los ARC, estas opciones eliminan la necesidad de contar con plataformas de video, servidores y licencias adicionales, a la vez que permiten verificación y respuesta más rápidas.

En la interconexión VTH, las terminales de video interiores actúan como paneles de control con alarma visual para control de ciclo completo y alertas en tiempo real. La interfaz de pantalla grande permite a los usuarios consultar los detalles de alarmas y estado de los dispositivos, así como realizar operaciones a distancia, a la vez que reduce costos de hardware y cableado complejo.

Integración flexible para ARC y desarrolladores

Para satisfacer los diversos requisitos de ARC, AirShield de Dahua ofrece opciones de integración flexibles para distintos escenarios de implementación.

La integración SIA permite conectividad rápida y notificación automática de eventos con protocolos estándar sin necesidad de desarrollo adicional. Los parámetros configurados en la nube DoLynk de Dahua se envían de forma automática a los servidores de alarmas, lo que elimina la necesidad de realizar una configuración manual.

La integración del convertidor es compatible con protocolos estándar y propios para acceso remoto, recuperación ante catástrofes y reenvío de imágenes y videos. El modo nube permite iniciar sesión directamente para reenviar datos, mientras que el modo directo admite configuraciones preestablecidas de IP y puertos con envío automático a los centros.

La integración para desarrolladores DoLynk de Dahua ofrece dos conjuntos de API. Los ARC abiertos permiten acceder a datos en la nube, controlar de forma remota, supervisar el estado y exportar informes. IoT abierto permite configuración remota completa y colaboración con fabricantes de equipos originales para socios de ARC.

Gracias a sus funciones optimizadas, AirShield de Dahua aborda los principales desafíos del sector y mejora la eficiencia general de gestión de la seguridad, lo que supone un hito en el ámbito de los sistemas de alarma inteligentes.

Para más información sobre AirShield de Dahua, visite el sitio web oficial aquí.

FUENTE Dahua Technology