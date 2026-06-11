La protection assurée par des professionnels : le système d'alarme AirShield de Dahua redéfinit la sécurité intelligente intégrée

HANGZHOU, Chine, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services AIoT axés sur la vidéo, a encore perfectionné son système d'alarme intelligent AirShield grâce à des mises à niveau complètes portant sur quatre piliers fondamentaux : les services cloud, la vérification vidéo, l'interconnexion et l'intégration de systèmes.

Cette solution améliorée est conçue pour faire face aux enjeux majeurs posés par les systèmes d'alarme traditionnels en s'appuyant sur des technologies cloud, de visualisation et d'intégration, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du déploiement, d'optimiser l'expérience utilisateur et de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

Des opérations basées sur le cloud pour tous les utilisateurs

Pour remédier à la complexité et à la rigidité de la maintenance des systèmes d'alarme traditionnels, Dahua AirShield améliore son service cloud afin de mieux accompagner les installateurs, les utilisateurs finaux et les centres de télésurveillance.

Pour les installateurs, la configuration à distance des appareils est possible via une application mobile, sans recours à un clavier physique ou à un ordinateur. Les diagnostics intelligents basés sur le cloud améliorent l'efficacité sur site et limitent les coûts de maintenance à long terme.

Le système permet aux utilisateurs finaux de recevoir des alertes en temps réel et d'armer ou de désarmer le système à distance via une application, en accédant à des services de sécurité professionnels en un clic. Il prend également en charge la gestion centralisée des systèmes d'alarme, de vidéosurveillance, d'interphonie vidéo et de contrôle d'accès, permettant ainsi une interconnexion entre les différents systèmes.

Pour les centres de télésurveillance, les comptes Dahua DoLynk Cloud améliorent la visibilité et accélèrent la mise en service des appareils. Les paramètres préconfigurés réduisent la complexité associée aux protocoles SIA et limitent les erreurs de paramétrage, tandis que les services logiciels et matériels des équipementiers permettent de personnaliser la marque.

Vérification vidéo haute performance

Grâce à la transmission sans fil et à la connectivité du système, Dahua AirShield offre une vérification vidéo stable et efficace via les modes caméra PIR, de liaison matérielle et de liaison logicielle.

La caméra PIR utilise la transmission RF-HD pour envoyer six images de 1600 × 1200 pixels vers des applications mobiles ou des logiciels de surveillance en moins de six secondes sur la bande 2,4 GHz.

En mode de liaison matérielle, les panneaux d'alarme servent de plateforme centrale et relient les caméras IP via un réseau local (LAN). Les règles d'alarme sont stockées dans le panneau de contrôle, ce qui permet leur exécution locale tandis que la vidéo est téléchargée une seule fois vers le cloud via le réseau public, ce qui réduit la latence et améliore la fiabilité. Une connexion 4G de secours garantit la transmission en cas de coupure du réseau.

Interconnexion unifiée des dispositifs de sécurité

Pour remédier à la fragmentation des systèmes et aux coûts de déploiement élevés, Dahua AirShield assure une connectivité sans faille grâce à des protocoles standardisés.

Dans le cadre d'un réseau de vidéosurveillance, le hub intègre des caméras IP, des enregistreurs vidéo réseau (NVR) et des systèmes d'alarme. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les systèmes et visionner des extraits vidéo directement à partir des journaux d'alarme. Seules les séquences déclenchées par une alarme sont téléchargées, ce qui assure un fonctionnement hors ligne du système de vidéosurveillance et garantit la protection de la vie privée.

Les caméras IP peuvent remplacer les caméras PIR traditionnelles, réduisant ainsi les coûts d'installation et améliorant l'efficacité. Dans le cas des centres de télésurveillance, cela évite d'avoir à recourir à des plateformes vidéo, des serveurs et des licences supplémentaires, tout en améliorant la rapidité de vérification et de réponse.

Dans le système d'interconnexion VTH, les terminaux vidéo intérieurs font office de claviers d'alarme visuels permettant un contrôle complet et des alertes en temps réel. L'interface à grand écran permet aux utilisateurs de consulter les détails des alarmes et l'état des appareils, ainsi que de réaliser des opérations à distance, tout en optimisant les coûts matériels et en réduisant la complexité du câblage

Intégration flexible pour les centres de télésurveillance et les développeurs

Pour répondre aux diverses exigences en matière de télésurveillance, Dahua AirShield offre des options d'intégration flexibles adaptées à tous les scénarios de déploiement.

L'intégration SIA assure une connectivité rapide et la notification automatique des événements via des protocoles standard, sans développement supplémentaire. Les paramètres configurés dans Dahua DoLynk Cloud sont automatiquement transmis aux serveurs d'alarme, ce qui évite toute configuration manuelle.

L'intégration du convertisseur prend en charge les protocoles standard et propriétaires pour l'accès à distance, la continuité opérationnelle après sinistre et la transmission d'images et de vidéos. Le mode Cloud permet de se connecter directement pour le transfert de données, tandis que le mode Direct prend en charge les paramètres IP et de port préconfigurés avec transmission automatique vers les hubs.

L'intégration Dahua DoLynk Developer propose deux ensembles d'API. Open ARC prend en charge l'accès aux données dans le cloud, le contrôle à distance, la surveillance de l'état et l'exportation de rapports. Open IoT permet une configuration à distance complète et une collaboration avec les équipementiers pour les centres de télésurveillance partenaires.

Doté de fonctionnalités optimisées, Dahua AirShield répond aux principaux défis du secteur et améliore l'efficacité globale de la gestion de la sécurité, marquant ainsi une étape décisive dans le domaine des systèmes d'alarme intelligents.

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