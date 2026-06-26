Dahua Technology presenta "IA visible en las nuevas energías" en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IA aplicada al Internet de las Cosas (AIoT) centrados en video, presentó sus últimas innovaciones para el sector de las energías renovables en Intersolar Europe 2026. Con el tema "Visible AI in New Energy" (IA visible en las nuevas energías), Dahua demostró cómo las tecnologías de AIoT pueden ayudar a los operadores del sector de la energía a mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad en toda la cadena de valor de la energía, desde la generación y la transmisión hasta el consumo.

intersolar

En la exposición de este año, Dahua presentó una cartera integral de soluciones que abarca cinco áreas fundamentales de aplicación: seguridad inteligente, inspección de equipos, gestión de HSE y EPP, recarga de vehículos eléctricos y centro de control inteligente. En conjunto, estas soluciones responden a la creciente necesidad de operaciones más inteligentes, entornos de trabajo más seguros y una gestión de los activos más eficiente en la infraestructura de energía renovable.

En el ámbito de la seguridad inteligente, Dahua presentó soluciones de protección perimetral para plantas fotovoltaicas y centros energéticos, que integran imagen térmica, vinculación entre radar y cámara, monitoreo con triple lente y sistemas de seguridad inalámbricos alimentados por energía solar. Gracias a algoritmos térmicos de desarrollo propio, la solución amplía el alcance de detección hasta en un 85 %. En un proyecto fotovoltaico en Brasil, la solución redujo las más de 1.000 falsas alarmas diarias generadas por 204 dispositivos a aproximadamente una falsa alarma por dispositivo por semana. En Europa, las soluciones de protección perimetral con tecnología de IA de Dahua también se implementaron en un parque solar de 60 MW en Rumania.

En el ámbito de la inspección de equipos, Dahua presentó soluciones de inspección inteligente diseñadas específicamente para subestaciones y otros activos energéticos dispersos desde un punto de vista geográfico. Al monitorear de manera continua la temperatura y el estado operativo de los equipos, el sistema ayuda a los operadores a identificar posibles anomalías en una etapa temprana. Los registros e informes de inspección automatizados respaldan, además, las estrategias de mantenimiento predictivo, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce la carga de trabajo de las inspecciones manuales.

Con el fin de mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, Dahua presentó sus soluciones HSE-PPE, que incluyen sistemas de detección fijos y portátiles impulsados por IA. Estas soluciones verifican de manera automática si el personal que ingresa a zonas de alto riesgo lleva puesto el equipo de protección obligatorio, como cascos y chalecos de seguridad, y emiten alertas en tiempo real cuando se detectan irregularidades, lo que ayuda a reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en los centros energéticos.

Dahua también presentó su cartera de productos de recarga para vehículos eléctricos, que incluye soluciones de recarga de corriente alterna (CA) para entornos residenciales y soluciones de recarga rápida de corriente continua (CC) para aplicaciones comerciales. Con el respaldo de una plataforma de gestión basada en la nube y una aplicación móvil, estas soluciones permiten a los usuarios monitorear el estado de la recarga, programar los horarios de recarga y gestionar las operaciones de recarga con mayor flexibilidad y comodidad.

Como complemento a estas aplicaciones, el centro de control inteligente de Dahua integra la seguridad, la inspección y la gestión operativa en una plataforma unificada impulsada por DSS Professional. La plataforma permite monitoreo remoto por video, gestión de alarmas, programación de tareas de inspección y análisis de datos históricos, lo que brinda a los operadores una visión centralizada de las operaciones del centro. En Italia, la solución de protección perimetral térmica de Dahua y la plataforma DSS Professional permitieron la gestión centralizada de centros solares remotos y, posteriormente, el sistema se amplió para abarcar 80 centros con aproximadamente 1.600 cámaras térmicas.

En conjunto, estas soluciones reflejan el compromiso de Dahua con el avance del sector de las energías renovables mediante tecnologías inteligentes y una protección integral durante todo el ciclo de vida. De cara al futuro, Dahua seguirá colaborando con socios a nivel mundial para explorar aplicaciones innovadoras de IA que contribuyan a un futuro energético más seguro, más eficiente y más sostenible.

Para más información sobre las soluciones de energía inteligente de Dahua, visite el sitio web oficial de la empresa aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000308/intersolar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/6014200/Dahua_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Dahua Technology