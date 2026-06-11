S profesionálnou ochranou: poplašný systém Dahua AirShield nanovo definuje integrované inteligentné zabezpečenie
News provided byDahua Technology
Jun 11, 2026, 18:08 ET
CHANG-ČOU, Čína, 12. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb umelej inteligencie v oblasti internetu vecí zameraných na video, ďalej vylepšila svoj inteligentný poplašný systém AirShield prostredníctvom komplexných aktualizácií v štyroch základných pilieroch – cloudové služby, overovanie videa, prepojenie a systémová integrácia.
Vylepšené riešenie je navrhnuté tak, aby pokrylo kľúčové výzvy v konvenčných poplašných systémoch využitím cloudových, vizualizovaných a integrovaných technológií, čím sa posilní efektivita nasadenia, zlepší používateľská skúsenosť a znížia sa celkové prevádzkové náklady a náklady na údržbu.
Cloudové operácie pre všetkých používateľov
Aby sa riešila zložitosť a nepružnosť tradičnej údržby alarmov, Dahua AirShield vylepšuje svoje cloudové služby s cieľom lepšie podporovať inštalačných technikov, koncových používateľov a strediská registrovania poplachov (PCO).
Pre inštalačných technikov je vzdialená konfigurácia zariadenia k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie bez fyzických klávesníc alebo pripojenia k počítaču. Inteligentná diagnostika založená na cloude zlepšuje efektivitu na mieste a znižuje dlhodobé servisné náklady.
Pre koncových používateľov systém umožňuje okamžité upozornenia na alarm a jedným kliknutím diaľkové zapnutie a vypnutie stráženia prostredníctvom aplikácie s prístupom k profesionálnym bezpečnostným službám. Podporuje tiež centralizovanú správu poplašných systémov, kamerových systémov (CCTV), videovrátnikov (VDP) a kontroly prístupu, čo umožňuje prepojenie medzi systémami.
Pre strediská PCO zlepšujú účty Dahua DoLynk Cloud prehľadnosť a urýchľujú registráciu zariadení. Vopred nakonfigurované parametre znižujú závislosť od zložitosti protokolov SIA a minimalizujú chyby konfigurácie, zatiaľ čo softvérové a hardvérové služby OEM podporujú vytváranie nezávislých značiek.
Vysokovýkonné video overenie
Vďaka bezdrôtovému prenosu a systémovej konektivite poskytuje Dahua AirShield stabilné a efektívne video overenie prostredníctvom PIR detektora s kamerou, hardvérového a softvérového prepojenia.
PIR detektor s kamerou využíva rádiofrekvenčný prenos vo vysokom rozlíšení na nahranie šiestich obrázkov s rozlíšením 1 600 × 1 200 do mobilných aplikácií alebo monitorovacieho softvéru v priebehu šiestich sekúnd cez frekvenčné pásmo 2,4 GHz.
V režime hardvérového prepojenia fungujú poplašné panely ako jadro a pripájajú IP kamerové zariadenia cez LAN. Pravidlá alarmov sú uložené v paneli, čo umožňuje lokálne spustenie počas jednorazového nahrávania videa do cloudu prostredníctvom verejnej siete, čím sa znižuje latencia a zvyšuje spoľahlivosť. Záloha 4G zabezpečuje prenos aj počas výpadkov siete.
Prepojenie jednotných bezpečnostných zariadení
S cieľom riešiť fragmentované systémy a vysoké náklady na nasadenie, Dahua AirShield umožňuje bezproblémové pripojenie prostredníctvom štandardizovaných protokolov.
V prepojení kamerového systému integruje uzol IPC, NVR a poplašné systémy. Používatelia môžu zapínať alebo vypínať systémy a prezerať si krátke video záznamy priamo z protokolov alarmov. Nahrávajú sa iba záznamy spustené alarmom, čo podporuje offline prevádzku IPC a ochranu súkromia.
IPC môžu nahradiť tradičné PIR detektory s kamerou, čím sa znížia náklady na inštaláciu a zvýši efektivita. V prípade stredísk PCO to eliminuje potrebu ďalších video platforiem, serverov a licencií a zároveň umožňuje rýchlejšie overovanie a reakciu.
V prepojení vnútorných jednotiek (VTH) fungujú vnútorné video terminály ako klávesnice vizuálneho alarmu pre ovládanie celého cyklu a upozornenia v reálnom čase. Rozhranie s veľkou obrazovkou umožňuje používateľom zobraziť podrobnosti o alarmoch a stav zariadenia a vykonávať operácie na diaľku, čím sa znižujú náklady na hardvér a zložitosť zapojenia.
Flexibilná integrácia v prípade stredísk PCO a vývojárov
Aby spoločnosť Dahua AirShield splnila rôzne požiadavky stredísk PCO, poskytuje flexibilné možnosti integrácie v rôznych scenároch nasadenia.
Integrácia SIA umožňuje rýchle pripojenie a automatické hlásenie udalostí prostredníctvom štandardných protokolov bez sekundárneho vývoja. Parametre nakonfigurované v Dahua DoLynk Cloud sa automaticky doručia do hostiteľských systémov alarmov, čím sa eliminuje manuálne nastavovanie.
Integrácia konvertora podporuje štandardné a proprietárne protokoly pre vzdialený prístup, obnovu po havárii a preposielanie obrázkov/videa. Cloudový režim umožňuje priame prihlásenie pre presmerovanie údajov, zatiaľ čo priamy režim podporuje vopred nakonfigurované nastavenia IP adresy a portu s automatickým doručovaním do uzlov.
Integrácia Dahua DoLynk Developer poskytuje dve sady API. Otvorené PCO podporuje prístup ku cloudovým dátam, diaľkové ovládanie, monitorovanie stavu a export správ. Otvorený internet vecí umožňuje partnerom PCO plnú vzdialenú konfiguráciu a spoluprácu s OEM.
Vďaka optimalizovaným funkciám rieši Dahua AirShield kľúčové výzvy v odvetví a zvyšuje celkovú efektivitu riadenia bezpečnosti, čím predstavuje míľnik v oblasti inteligentných poplašných systémov.
Viac informácií o spoločnosti Dahua AirShield nájdete na našom oficiálnom webovom sídle tu.
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