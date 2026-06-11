S profesionálnou ochranou: poplašný systém Dahua AirShield nanovo definuje integrované inteligentné zabezpečenie

News provided by

Dahua Technology

Jun 11, 2026, 18:08 ET

CHANG-ČOU, Čína, 12. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb umelej inteligencie v oblasti internetu vecí zameraných na video, ďalej vylepšila svoj inteligentný poplašný systém AirShield prostredníctvom komplexných aktualizácií v štyroch základných pilieroch – cloudové služby, overovanie videa, prepojenie a systémová integrácia.

Continue Reading

Vylepšené riešenie je navrhnuté tak, aby pokrylo kľúčové výzvy v konvenčných poplašných systémoch využitím cloudových, vizualizovaných a integrovaných technológií, čím sa posilní efektivita nasadenia, zlepší používateľská skúsenosť a znížia sa celkové prevádzkové náklady a náklady na údržbu.

Cloudové operácie pre všetkých používateľov

Aby sa riešila zložitosť a nepružnosť tradičnej údržby alarmov, Dahua AirShield vylepšuje svoje cloudové služby s cieľom lepšie podporovať inštalačných technikov, koncových používateľov a strediská registrovania poplachov (PCO).

Pre inštalačných technikov je vzdialená konfigurácia zariadenia k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie bez fyzických klávesníc alebo pripojenia k počítaču. Inteligentná diagnostika založená na cloude zlepšuje efektivitu na mieste a znižuje dlhodobé servisné náklady.

Pre koncových používateľov systém umožňuje okamžité upozornenia na alarm a jedným kliknutím diaľkové zapnutie a vypnutie stráženia prostredníctvom aplikácie s prístupom k profesionálnym bezpečnostným službám. Podporuje tiež centralizovanú správu poplašných systémov, kamerových systémov (CCTV), videovrátnikov (VDP) a kontroly prístupu, čo umožňuje prepojenie medzi systémami.

Pre strediská PCO zlepšujú účty Dahua DoLynk Cloud prehľadnosť a urýchľujú registráciu zariadení. Vopred nakonfigurované parametre znižujú závislosť od zložitosti protokolov SIA a minimalizujú chyby konfigurácie, zatiaľ čo softvérové a hardvérové služby OEM podporujú vytváranie nezávislých značiek.

Vysokovýkonné video overenie

Vďaka bezdrôtovému prenosu a systémovej konektivite poskytuje Dahua AirShield stabilné a efektívne video overenie prostredníctvom PIR detektora s kamerou, hardvérového a softvérového prepojenia.

PIR detektor s kamerou využíva rádiofrekvenčný prenos vo vysokom rozlíšení na nahranie šiestich obrázkov s rozlíšením 1 600 × 1 200 do mobilných aplikácií alebo monitorovacieho softvéru v priebehu šiestich sekúnd cez frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

V režime hardvérového prepojenia fungujú poplašné panely ako jadro a pripájajú IP kamerové zariadenia cez LAN. Pravidlá alarmov sú uložené v paneli, čo umožňuje lokálne spustenie počas jednorazového nahrávania videa do cloudu prostredníctvom verejnej siete, čím sa znižuje latencia a zvyšuje spoľahlivosť. Záloha 4G zabezpečuje prenos aj počas výpadkov siete.

Prepojenie jednotných bezpečnostných zariadení

S cieľom riešiť fragmentované systémy a vysoké náklady na nasadenie, Dahua AirShield umožňuje bezproblémové pripojenie prostredníctvom štandardizovaných protokolov.

V prepojení kamerového systému integruje uzol IPC, NVR a poplašné systémy. Používatelia môžu zapínať alebo vypínať systémy a prezerať si krátke video záznamy priamo z protokolov alarmov. Nahrávajú sa iba záznamy spustené alarmom, čo podporuje offline prevádzku IPC a ochranu súkromia.

IPC môžu nahradiť tradičné PIR detektory s kamerou, čím sa znížia náklady na inštaláciu a zvýši efektivita. V prípade stredísk PCO to eliminuje potrebu ďalších video platforiem, serverov a licencií a zároveň umožňuje rýchlejšie overovanie a reakciu.

V prepojení vnútorných jednotiek (VTH) fungujú vnútorné video terminály ako klávesnice vizuálneho alarmu pre ovládanie celého cyklu a upozornenia v reálnom čase. Rozhranie s veľkou obrazovkou umožňuje používateľom zobraziť podrobnosti o alarmoch a stav zariadenia a vykonávať operácie na diaľku, čím sa znižujú náklady na hardvér a zložitosť zapojenia.

Flexibilná integrácia v prípade stredísk PCO a vývojárov

Aby spoločnosť Dahua AirShield splnila rôzne požiadavky stredísk PCO, poskytuje flexibilné možnosti integrácie v rôznych scenároch nasadenia.

Integrácia SIA umožňuje rýchle pripojenie a automatické hlásenie udalostí prostredníctvom štandardných protokolov bez sekundárneho vývoja. Parametre nakonfigurované v Dahua DoLynk Cloud sa automaticky doručia do hostiteľských systémov alarmov, čím sa eliminuje manuálne nastavovanie.

Integrácia konvertora podporuje štandardné a proprietárne protokoly pre vzdialený prístup, obnovu po havárii a preposielanie obrázkov/videa. Cloudový režim umožňuje priame prihlásenie pre presmerovanie údajov, zatiaľ čo priamy režim podporuje vopred nakonfigurované nastavenia IP adresy a portu s automatickým doručovaním do uzlov.

Integrácia Dahua DoLynk Developer poskytuje dve sady API. Otvorené PCO podporuje prístup ku cloudovým dátam, diaľkové ovládanie, monitorovanie stavu a export správ. Otvorený internet vecí umožňuje partnerom PCO plnú vzdialenú konfiguráciu a spoluprácu s OEM.

Vďaka optimalizovaným funkciám rieši Dahua AirShield kľúčové výzvy v odvetví a zvyšuje celkovú efektivitu riadenia bezpečnosti, čím predstavuje míľnik v oblasti inteligentných poplašných systémov.

Viac informácií o spoločnosti Dahua AirShield nájdete na našom oficiálnom webovom sídle tu.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

El sistema de alarma Dahua AirShield redefine la seguridad inteligente integrada

El sistema de alarma Dahua AirShield redefine la seguridad inteligente integrada

Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, ha perfeccionado aún más su sistema de alarma...
Ochrona od profesjonalistów: system alarmowy Dahua AirShield na nowo definiuje zintegrowane inteligentne bezpieczeństwo

Ochrona od profesjonalistów: system alarmowy Dahua AirShield na nowo definiuje zintegrowane inteligentne bezpieczeństwo

Dahua Technology, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wizyjnej, znacząco rozwinął inteligentny system...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

High Tech Security

High Tech Security

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics