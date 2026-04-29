Dahua Technology publica su informe ESG 2025: fomento del desarrollo sostenible mediante la inteligencia digital

HANGZHOU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un proveedor líder mundial de servicios y soluciones de inteligencia artificial de las cosas (AIoT) centrados en video, publicó su séptimo Informe Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) , en el que describe sus esfuerzos continuos en materia de desarrollo sostenible, fiel a su misión de "hacer posible una sociedad más inteligente y una mejor vida".

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En 2025, Dahua integró aún más las estrategias ESG en sus operaciones mundiales, con un enfoque en el desarrollo ecológico, el cumplimiento de la normativa y el uso responsable de la tecnología. La empresa recibió la Medalla de Plata de EcoVadis, con lo que se situó entre el 15 % de las mejores empresas del mundo.

Expansión de la innovación de AIoT en diversos sectores

Dahua continuó con la expansión de las aplicaciones de AIoT en escenarios industriales, urbanos y ambientales. En sectores como nuevas energías y petroquímica, las soluciones de inspección inteligente respaldaron operaciones más seguras y mejoraron la eficiencia del mantenimiento. En entornos urbanos, los sistemas de monitoreo del tráfico y las infraestructura basados en IA ayudaron en la gestión del tráfico y la respuesta ante incidentes, lo que contribuyó a que las operaciones de la ciudad fueran más estables. En materia de protección medioambiental, Dahua aplicó tecnologías de video y sensores en proyectos de monitoreo de la biodiversidad, lo que incluye la colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en la conservación de los humedales. Las soluciones de AIoT también se aplicaron en los sectores de salud y educación para mejorar la eficiencia operativa y la accesibilidad en los servicios habituales.

Aceleración del desarrollo ecológico y bajo en carbono

En 2025, Dahua avanzó en la transformación baja en carbono en todas sus operaciones. La empresa amplió sus sistemas fotovoltaicos con la adición de aproximadamente 6,33 MW de capacidad instalada, lo que representa un aumento interanual del 78 %. La generación anual de energía solar para autoconsumo alcanzó los 11.080,70 MWh. En el ámbito de la fabricación, Dahua ha implantado fábricas "sin personal", con vehículos guiados automáticamente (AGV) que cubren una superficie adicional de 30.000 m2, lo que permitió mejorar la eficiencia logística en un 50 %. En cuanto a los productos, Dahua continuó con el desarrollo de soluciones de eficiencia energética, tales como dispositivos 4G alimentados por energía solar, cámaras para exteriores con batería y sistemas de carga de CC de 480 kW, con el fin de reducir las emisiones de carbono. La empresa obtuvo más de 150 certificaciones de productos ecológicos y completó más de 40 informes de huella de carbono de productos. También optimizó el diseño de los empaques, lo que redujo el volumen promedio en un 20 % y mejoró la utilización del espacio de almacenamiento y transporte en un 300 %.

Fortalecimiento de la gobernanza, el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los datos

Dahua fortaleció su marco de gobernanza mediante la integración de la gestión del cumplimiento de la normativa en todas sus operaciones a nivel mundial y el refuerzo de la ética empresarial y los estándares de seguridad de la información. La empresa obtuvo múltiples certificaciones, entre ellas la GB/T 35770-2022 para la gestión del cumplimiento de la normativa, la ISO 9001 para la gestión de la calidad y la ISO 28000 para la seguridad de la cadena de suministro. Durante el año, no se produjeron retiradas de productos debido a problemas de calidad o seguridad. En materia de ciberseguridad y protección de la privacidad, Dahua continuó alineándose con estándares internacionales como CE-RED, ISO 27701 e ISO 27018, mientras mantiene en funcionamiento un sistema de monitoreo de vulnerabilidades para la detección y respuesta ante riesgos. Dahua también avanzó en las prácticas de gobernanza de la IA, lo cual incluyó la alineación con la norma ISO/IEC 42001 para la gestión de la inteligencia artificial.

Promover la participación comunitaria y el impacto social

En 2025, Dahua colaboró en iniciativas de ayuda humanitaria y comunitarias en diversas regiones. En Europa, la empresa contribuyó a los esfuerzos de reforestación en Madrid tras los incendios forestales, en apoyo a la restauración ecológica. Dahua también colaboró con organizaciones benéficas, como Rêves en Francia y Starlight en Australia, para brindar apoyo a niños con enfermedades graves. En el sudeste asiático, Dahua participó en las labores de respuesta ante emergencias, las cuales incluyeron la ayuda tras las inundaciones en Indonesia y la asistencia posterior al terremoto en Myanmar.

Para más información, visite 2025 Dahua ESG Report.

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FUENTE Dahua Technology