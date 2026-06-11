- Protegido por profesionales: El sistema de alarma Dahua AirShield redefine la seguridad inteligente integrada

HANGZHOU, China, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, ha perfeccionado aún más su sistema de alarma inteligente AirShield gracias a la aplicación de actualizaciones integrales en cuatro pilares fundamentales: servicios en la nube, verificación de vídeo, interconexión e integración del sistema.

La solución mejorada se ha diseñado con el fin de abordar los principales desafíos de los sistemas de alarma convencionales mediante el uso de tecnologías integradas, visualizadas y basadas en la nube. Esto mejora la eficiencia de la implementación, optimiza la experiencia del usuario y reduce los costes operativos y de mantenimiento.

Operaciones en la nube para todos los usuarios

Con el objetivo de superar la complejidad y rigidez del mantenimiento tradicional de alarmas, Dahua AirShield mejora su servicio en la nube para proporcionar un mejor soporte a instaladores, usuarios finales y centros de rehabilitación.

Para los instaladores, la configuración remota de dispositivos está disponible a través de una aplicación móvil, sin necesidad de teclados físicos ni conexiones a PC. El diagnóstico inteligente basado en la nube mejora la eficiencia en el sitio y reduce los costes de servicio a largo plazo.

Para los usuarios finales, el sistema permite recibir notificaciones de alarma instantáneas y armar y desarmar la alarma de forma remota a través de la aplicación, con acceso con un solo clic a servicios de seguridad profesionales. También admite la gestión centralizada de sistemas de alarma, CCTV, VDP y control de acceso, lo que permite la interconexión entre sistemas.

Para los ARC, las cuentas de Dahua DoLynk Cloud mejoran la visibilidad y aceleran la incorporación de dispositivos. Los parámetros preconfigurados reducen la dependencia de la complejidad de SIA y minimizan los errores de configuración, mientras que los servicios de software y hardware del fabricante permiten la personalización de la marca.

Verificación de vídeo de alto rendimiento

Aprovechando la transmisión inalámbrica y la conectividad del sistema, Dahua AirShield ofrece una verificación de vídeo estable y eficiente mediante cámaras PIR, enlaces de hardware y enlaces de software.

PIR-Cam utiliza transmisión RF-HD para cargar seis imágenes de 1.600 × 1.200 píxeles a aplicaciones móviles o software de monitorización en tan solo seis segundos a través de la banda de 2,4 GHz.

En el modo de conexión por hardware, los paneles de alarma actúan como núcleo, conectando los dispositivos IPC mediante LAN. Las reglas de alarma se almacenan en el panel, lo que permite su ejecución local, mientras que el vídeo se carga una sola vez a la nube a través de la red pública, reduciendo la latencia y mejorando la fiabilidad. Una conexión de respaldo 4G garantiza la transmisión durante las interrupciones de la red.

Interconexión unificada de dispositivos de seguridad

Con el fin de hacer frente a la fragmentación de sistemas y los altos costes de implementación, Dahua AirShield permite una conectividad fluida mediante protocolos estandarizados.

En la interconexión de CCTV, el hub integra sistemas de cámaras de inspección (IPC), grabadores de vídeo en red (NVR) y sistemas de alarma. Los usuarios pueden armar o desarmar los sistemas y ver videoclips directamente desde los registros de alarma. Solo se cargan las grabaciones activadas por la alarma, lo que permite el funcionamiento sin conexión de las IPC y protege la privacidad.

Las cámaras de vigilancia integradas (IPC) pueden reemplazar a las cámaras PIR tradicionales, reduciendo los costes de instalación y mejorando la eficiencia. Para las salas de control de alarmas (ARC), esto elimina la necesidad de plataformas de video, servidores y licencias adicionales, a la vez que permite una verificación y respuesta más rápidas.

En la interconexión VTH, los terminales de video interiores funcionan como teclados de alarma visuales para el control integral y alertas en tiempo real. La interfaz de pantalla grande permite a los usuarios ver los detalles de la alarma y el estado del dispositivo, así como realizar operaciones remotas, reduciendo los costes de hardware y la complejidad del cableado.

Integración flexible para centros de respuesta ante emergencias (ARC) y desarrolladores

De cara a satisfacer las diversas necesidades de los ARC, Dahua AirShield ofrece opciones de integración flexibles en diferentes escenarios de implementación.

La integración con SIA permite una conectividad rápida y la notificación automática de eventos mediante protocolos estándar, sin necesidad de desarrollo adicional. Los parámetros configurados en Dahua DoLynk Cloud se envían automáticamente a los hosts de alarma, eliminando la configuración manual.

La integración del convertidor admite protocolos estándar y propietarios para acceso remoto, recuperación ante desastres y reenvío de imágenes y vídeos. El modo nube permite el inicio de sesión directo para el reenvío de datos, mientras que el modo directo admite configuraciones de IP y puerto preconfiguradas con entrega automática a los concentradores.

La integración para desarrolladores de Dahua DoLynk proporciona dos conjuntos de API. Open ARC admite acceso a datos en la nube, control remoto, monitorización del estado y exportación de informes. Open IoT permite la configuración remota completa y la colaboración con fabricantes de equipos originales (OEM) para los socios de ARC.

Equipado con capacidades optimizadas, Dahua AirShield aborda los principales desafíos del sector y mejora la eficiencia general de la gestión de la seguridad, marcando un hito en los sistemas de alarma inteligentes.

Para obtener más información sobre Dahua AirShield, visite nuestro sitio web oficial aquí.