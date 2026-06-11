Защищено профессионалами: система охранной сигнализации Dahua AirShield переопределяет интегрированную интеллектуальную безопасность

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Dahua Technology

Jun 11, 2026, 18:15 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 12 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT, ориентированных на видео, усовершенствовала свою интеллектуальную систему охранной сигнализации AirShield за счет комплексной модернизации по четырем основным направлениям — облачные сервисы, верификация видео, межсоединения и системная интеграция.

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Усовершенствованное решение предназначено для решения ключевых проблем в традиционных системах охранной сигнализации за счет использования облачных, визуализированных и интегрированных технологий, повышения эффективности развертывания, улучшения пользовательского опыта и сокращения общих расходов на обслуживание и эксплуатацию.

Облачные операции для всех пользователей

Чтобы справиться со сложностью и жесткостью традиционного обслуживания сигнализации, Dahua AirShield улучшает свой облачный сервис для лучшей поддержки установщиков, конечных пользователей и ARC.

Для установщиков конфигурация удаленного устройства доступна через мобильное приложение без физических клавиатур или подключений к ПК. Интеллектуальная диагностика на основе облака повышает эффективность работы на месте и снижает долгосрочные затраты на обслуживание.

Для конечных пользователей система обеспечивает мгновенные уведомления о тревогах и удаленное включение и отключение через приложение с доступом к профессиональным службам безопасности одним щелчком мыши. Она также поддерживает централизованное управление системами сигнализации, видеонаблюдения, VDP и контроля доступа, обеспечивая межсистемную связь.

Для ARC учетные записи Dahua DoLynk Cloud улучшают видимость и ускоряют адаптацию устройства. Предварительно настроенные параметры снижают зависимость от сложности SIA и минимизируют ошибки конфигурации, в то время как программные и аппаратные услуги OEM поддерживают независимый брендинг.

Высокопроизводительная проверка видео

Используя беспроводную передачу и подключение к системе, Dahua AirShield обеспечивает стабильную и эффективную проверку видео с помощью PIR-камеры, аппаратной связи и режимов связи программного обеспечения.

PIR-Cam использует передачу RF-HD для загрузки шести изображений 1600×1200 в мобильные приложения или программное обеспечение для мониторинга в течение шести секунд в диапазоне 2,4 ГГц.

В режиме аппаратной привязки панели сигнализации выступают в качестве ядра, соединяя устройства IPC по локальной сети. Правила сигнализации хранятся на панели, что обеспечивает локальное выполнение, в то время как видео загружается один раз в облако через общедоступную сеть, уменьшая задержку и повышая надежность. Резервное копирование 4G обеспечивает передачу данных во время перебоев в работе сети.

Унифицированное подключение устройства безопасности

Для решения проблемы фрагментированных систем и высоких затрат на развертывание Dahua AirShield обеспечивает бесперебойную связь с помощью стандартизированных протоколов.

В соединении CCTV концентратор интегрирует IPC, NVR и системы сигнализации. Пользователи могут включать или отключать системы и просматривать видеоклипы непосредственно из журналов аварийных сигналов. Загружаются только кадры с сигнализацией, поддерживающие автономную работу IPC и защиту конфиденциальности.

IPC могут заменить традиционные PIR-камеры, снижая затраты на установку и повышая эффективность. Для Arc это устраняет необходимость в дополнительных видеоплатформах, серверах и лицензиях, обеспечивая при этом более быструю проверку и ответ.

В соединении VTH внутренние видеотерминалы функционируют как клавиатуры визуальной сигнализации для управления полным циклом и оповещения в режиме реального времени. Интерфейс с большим экраном позволяет пользователям просматривать сведения об аварийных сигналах и состоянии устройства, а также выполнять удаленные операции, одновременно снижая стоимость оборудования и сложность проводки.

Гибкая интеграция для ARC и разработчиков

Для удовлетворения разнообразных требований ARC компания Dahua AirShield предоставляет гибкие варианты интеграции в различных сценариях развертывания.

Интеграция SIA обеспечивает быструю связь и автоматическую отчетность о событиях по стандартным протоколам без вторичной разработки. Параметры, настроенные в Dahua DoLynk Cloud, автоматически доставляются на хосты аварийных сигналов, что исключает ручную настройку.

Интеграция с конвертером поддерживает стандартные и проприетарные протоколы для удаленного доступа, аварийного восстановления и пересылки изображений/видео. Облачный режим обеспечивает прямой вход для пересылки данных, в то время как прямой режим поддерживает предварительно настроенные IP и порты с автоматической доставкой в концентраторы.

Интеграция Dahua DoLynk Developer предоставляет два набора API. Open ARC поддерживает облачный доступ к данным, удаленное управление, мониторинг состояния и экспорт отчетов. Open IoT обеспечивает полную удаленную настройку и совместную работу OEM для партнеров ARC.

Оснащенный оптимизированными возможностями, Dahua AirShield решает ключевые отраслевые проблемы и повышает общую эффективность управления безопасностью, отмечая веху в интеллектуальных системах сигнализации.

Для получения дополнительной информации о Dahua AirShield посетите наш официальный сайт здесь.

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