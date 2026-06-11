Ochrona od profesjonalistów: system alarmowy Dahua AirShield na nowo definiuje zintegrowane inteligentne bezpieczeństwo

HANGZHOU (Chiny), 12 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wizyjnej, znacząco rozwinął inteligentny system alarmowy AirShield poprzez kompleksową modernizację czterech kluczowych obszarów: usług w chmurze, weryfikacji za pomocą obrazu wideo, wzajemnej integracji urządzeń oraz integracji systemowej.

Udoskonalone rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o przezwyciężeniu najważniejszych ograniczeń konwencjonalnych systemów alarmowych poprzez wykorzystanie technologii w chmurze, wizualizacji i integracji systemów. Dzięki temu zwiększa efektywność wdrażania, poprawia komfort użytkowania oraz obniża całkowite koszty eksploatacji i utrzymania.

Usługi w chmurze dla wszystkich użytkowników

Aby wyeliminować złożoność i ograniczoną elastyczność tradycyjnych procesów konserwacji systemów alarmowych, Dahua AirShield rozwija usługi w chmurze z myślą o instalatorach, użytkownikach końcowych i centrach monitorowania alarmów (ARC - Alarm Receiving Centre).

Dla instalatorów dostępna jest zdalna konfiguracja urządzeń za pomocą aplikacji mobilnej, bez konieczności korzystania z fizycznych klawiatur czy połączeń z komputerem. Oparte na chmurze inteligentne narzędzia diagnostyczne zwiększają efektywność prac serwisowych na miejscu i ograniczają długoterminowe koszty obsługi.

Użytkownicy końcowi mogą otrzymywać natychmiastowe powiadomienia alarmowe i zdalnie uzbrajać i rozbrajać system za pośrednictwem aplikacji, a także jednym kliknięciem uzyskać dostęp do profesjonalnych usług ochrony. System umożliwia również scentralizowane zarządzanie systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV, wideodomofonami (VDP) i kontrolą dostępu, zapewniając współpracę pomiędzy różnymi systemami.

Dla centrów monitorowania alarmów konta Dahua DoLynk Cloud zwiększają przejrzystość zarządzania i przyspieszają proces wdrażania urządzeń. Wstępnie skonfigurowane parametry ograniczają zależność od złożonych konfiguracji standardu SIA i minimalizują ryzyko błędów, natomiast usługi OEM w zakresie oprogramowania i sprzętu umożliwiają tworzenie rozwiązań pod własną marką.

Wysoce wydajna weryfikacja za pomocą obrazu wideo

Wykorzystując bezprzewodową transmisję danych i integrację systemową, Dahua AirShield zapewnia stabilną i efektywną weryfikację za pomocą trzech trybów: PIR-Cam, integracji sprzętowej i integracji programowej.

PIR-Cam wykorzystuje transmisję RF-HD do przesyłania sześciu obrazów o rozdzielczości 1600 x 1200 do aplikacji mobilnych lub oprogramowania monitorującego w ciągu sześciu sekund za pośrednictwem pasma 2,4 GHz.

W trybie integracji sprzętowej centrale alarmowe pełnią funkcję głównego elementu systemu i łączą kamery IP (IPC) poprzez sieć LAN. Reguły alarmowe są przechowywane w centrali, co umożliwia ich lokalne wykonywanie, natomiast materiał wideo jest przesyłany do chmury tylko raz za pośrednictwem sieci publicznej. Pozwala to ograniczyć opóźnienia i zwiększyć niezawodność działania. Łączność zapasowa 4G zapewnia transmisję danych również podczas awarii sieci.

Jednolita integracja urządzeń bezpieczeństwa

Aby wyeliminować problem rozproszonych systemów i wysokich kosztów wdrożenia, Dahua AirShield umożliwia bezproblemową integrację urządzeń za pomocą ujednoliconych protokołów komunikacyjnych.

W obszarze integracji CCTV centrala systemu łączy kamery IP (IPC), rejestratory sieciowe (NVR) i systemy alarmowe. Użytkownicy mogą uzbrajać i rozbrajać system oraz przeglądać nagrania wideo bezpośrednio z poziomu rejestrów alarmowych. Do chmury przesyłane są wyłącznie nagrania związane z alarmami, co umożliwia pracę kamer IPC w trybie offline i zwiększa ochronę prywatności.

Kamery IPC mogą zastąpić tradycyjne urządzenia PIR-Cam, obniżając koszty instalacji i zwiększając efektywność systemu. Dla centrów monitorowania alarmów oznacza to brak konieczności korzystania z dodatkowych platform wideo, serwerów i licencji, przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu weryfikacji alarmów i podejmowania działań.

W ramach integracji z terminalami VTH wewnętrzne terminale wideo mogą pełnić funkcję wizualnych klawiatur alarmowych, zapewniając pełny cykl zarządzania systemem i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Interfejs wielkoekranowy umożliwia przeglądanie szczegółów alarmów i statusu urządzeń oraz wykonywanie operacji zdalnych, jednocześnie redukując koszty sprzętu i złożoność okablowania.

Elastyczna integracja dla centrów monitorowania alarmów i deweloperów

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom centrów monitorowania alarmów, Dahua AirShield oferuje elastyczne możliwości integracji w różnych scenariuszach wdrożeniowych.

Integracja SIA umożliwia szybkie połączenie i automatyczne raportowanie zdarzeń za pośrednictwem standardowych protokołów bez konieczności dodatkowych prac programistycznych. Parametry skonfigurowane w Dahua DoLynk Cloud są automatycznie przesyłane do central alarmowych, eliminując potrzebę ręcznej konfiguracji.

Integracja z wykorzystaniem konwerterów obsługuje zarówno standardowe, jak i własnościowe protokoły komunikacyjne, umożliwiając zdalny dostęp, odzyskiwanie działania po awarii oraz przekazywanie obrazów i materiałów wideo. Tryb w chmurze pozwala na bezpośrednie logowanie i przekazywanie danych, natomiast tryb bezpośredni obsługuje wstępnie skonfigurowane adresy IP i porty, które są automatycznie przesyłane do central.

Integracja z platformą Dahua DoLynk Developer obejmuje dwa zestawy interfejsów API. Open ARC zapewnia dostęp do danych w chmurze, zdalne sterowanie, monitorowanie stanu urządzeń i eksport raportów. Open IoT umożliwia pełną zdalną konfigurację i współpracę OEM z partnerami obsługującymi centra monitorowania alarmów.

Dzięki zoptymalizowanym funkcjom Dahua AirShield skutecznie odpowiada na kluczowe wyzwania branży i zwiększa efektywność zarządzania bezpieczeństwem, wyznaczając nowy etap rozwoju inteligentnych systemów alarmowych.

Więcej informacji na temat Dahua AirShield można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy.