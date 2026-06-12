Ochrana od profesionálů: Výstražný systém Dahua AirShield představuje nový rozměr integrovaného inteligentního zabezpečení
News provided byDahua Technology
Jun 12, 2026, 14:40 ET
CHANG-ČOU, Čína, 12. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT se zaměřením na video, zdokonalila svůj inteligentní poplašný systém AirShield zásadními inovacemi ve čtyřech klíčových oblastech – cloudových službách, videoverifikaci, propojení a systémové integraci.
Modernizované řešení je vyvinuto tak, aby překonalo hlavní problémy konvenčních poplašných systémů pomocí cloudových, vizualizovaných a integrovaných technologií, které zvyšují efektivitu nasazení, zlepšují uživatelský komfort a snižují celkové náklady na provoz a údržbu.
Cloudové operace pro všechny uživatele
Jako odpověď na složitost a nepružnost údržby tradičních poplašných systémů rozšiřuje Dahua AirShield své cloudové služby a vychází vstříc instalačním technikům, koncovým uživatelům i monitorovacím centrům (Alarm Receiving Centers, ARC).
Pro instalační techniky je k dispozici vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím mobilní aplikace bez fyzických klávesnic nebo připojení k PC. Inteligentní diagnostika založená na cloudu zlepšuje efektivitu v terénu a snižuje dlouhodobé náklady na servis.
Koncovým uživatelům systém nabízí okamžité oznámení o poplachu a vzdálené zapínání a vypínání alarmu prostřednictvím aplikace, s přístupem k profesionálním bezpečnostním službám jedním kliknutím. Podporuje také centralizovanou správu poplašných systémů, CCTV, VDP a kontroly přístupu, což umožňuje propojení mezi systémy.
Co se týče ARC účtů, Dahua DoLynk Cloud zvyšuje přehlednost a urychluje připojení zařízení. Předkonfigurované parametry snižují závislost na složitosti SIA a minimalizují chyby konfigurace, zatímco softwarové a hardwarové služby OEM podporují nezávislý branding.
Vysoce výkonná videoverifikace
Díky bezdrátovému přenosu a systémové konektivitě poskytuje Dahua AirShield stabilní a efektivní videoverifikaci prostřednictvím režimů PIR-Cam, hardwarového propojení a softwarového propojení.
PIR-Cam využívá přenos RF-HD k nahrání šesti snímků o rozlišení 1600×1200 do mobilních aplikací nebo monitorovacího softwaru během šesti sekund v pásmu 2,4 GHz.
V režimu hardwarového propojení fungují poplachové panely jako jádro a připojují zařízení IPC prostřednictvím LAN. Poplachová pravidla jsou uložena v panelu, což umožňuje lokální provádění, zatímco video se nahrává jednou do cloudu přes veřejnou síť, čímž se snižuje latence a zvyšuje spolehlivost. Záložní připojení 4G zajišťuje přenos i při výpadcích sítě.
Unifikované propojení bezpečnostních zařízení
Jako řešení roztříštěnosti systémů a vysokých nákladů na implementaci přináší Dahua AirShield plynulé propojení prostřednictvím standardizovaných protokolů.
V rámci propojení CCTV integruje rozbočovač zařízení IPC, NVR a poplachové systémy. Uživatelé mohou systémy zapínat a vypínat a prohlížet si videoklipy přímo z poplachových protokolů. Nahrávají se pouze záznamy vyvolané poplachem, což podporuje offline provoz zařízení IPC a ochranu soukromí.
IPC mohou nahradit tradiční PIR kamery, čímž se sníží náklady na instalaci a zlepší se efektivita. Pro ARC to eliminuje potřebu dalších video platforem, serverů a licencí a zároveň umožňuje rychlejší ověření a reakci.
U propojení VTH fungují vnitřní video terminály jako vizuální alarmové klávesnice pro řízení celého cyklu a výstrahy v reálném čase. Rozhraní s velkou obrazovkou umožňuje uživatelům prohlížet podrobnosti o alarmu a stav zařízení a provádět vzdálené operace, přičemž se sníží náklady na hardware a složitost kabeláže.
Flexibilní integrace pro ARC a vývojáře
K uspokojení rozmanitých požadavků ARC nabízí Dahua AirShield flexibilní možnosti integrace napříč scénáři nasazení.
Integrace SIA umožňuje rychlé připojení a automatické hlášení událostí prostřednictvím standardních protokolů bez nutnosti sekundárního vývoje. Parametry nakonfigurované v Dahua DoLynk Cloud jsou automaticky doručeny do alarmových hostitelů, čímž se eliminuje nutnost ručního nastavení.
Integrace konvertoru podporuje standardní i proprietární protokoly pro vzdálený přístup, obnovu po havárii a předávání obrazu/videa. Režim cloudu umožňuje přímé přihlášení pro předávání dat, zatímco přímý režim podporuje předkonfigurovaná nastavení IP a portů s automatickým doručením do hubů.
Integrace Dahua DoLynk Developer poskytuje dvě sady API. Open ARC podporuje přístup k datům v cloudu, dálkové ovládání, monitorování stavu a export zpráv. Open IoT umožňuje plnou vzdálenou konfiguraci a spolupráci s OEM pro partnery ARC.
Díky nově optimalizovaným funkcím je Dahua AirShield odpovědí na klíčové výzvy v oboru, která zvyšuje celkovou efektivitu správy zabezpečení a představuje doslova milník v oblasti inteligentních poplašných systémů.
Další informace o Dahua AirShield najdete na našem oficiálním webu zde.
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