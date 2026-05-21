SANY นำเสนอเทคโนโลยีเหมืองอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่การประชุมสุดยอดเหมืองแร่โลก ปี 2569
News provided bySANY Group
21 May, 2026, 23:27 CST
เซี่ยงไฮ้, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมสุดยอดเหมืองแร่โลกของ SANY เปิดฉากขึ้นที่เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยมีผู้นำอุตสาหกรรมเหมืองแร่กว่า 700 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม โดย SANY ได้จัดแสดงโซลูชันแบบบูรณาการ "Generation-Grid-Load-Storage" ระบบการทำงานเหมืองอัตโนมัติ และสายผลิตภัณฑ์รถบรรทุกสำหรับงานเหมืองขนาดใหญ่ครบชุด โดยมุ่งความสำคัญที่อนาคตของการทำเหมืองอัจฉริยะและปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยในระหว่างงานประชุมครั้งนี้ SANY สามารถคว้าสัญญาสั่งซื้อเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 1 หมื่นล้านหยวน และยังมีการลงนามสัญญารวมมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านหยวน
เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์รถบรรทุกสำหรับงานเหมืองขนาดใหญ่ครบชุด
ในการประชุมครั้งนี้ SANY ได้นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์รถบรรทุกสำหรับงานเหมืองขนาดใหญ่ทั้งหมด และได้เปิดตัว SRT100S รถบรรทุกงานเหมืองแบบไฮบริดอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ในกลุ่มรถขนาด 100 ตัน
รถบรรทุกรุ่น SRT100S ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพการปฏิบัติงานในเหมืองที่ท้าทายสมบุกสมบัน โดยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนตรงแบบไฮบริดและมอเตอร์แรงบิดสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้ถึง 10% ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 50 กม./ชม. และความสามารถปีนทางชันได้ 30% เมื่อบรรทุกเต็มความจุ จึงสามารถมอบประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งได้ในทุกสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อน นอกจากนี้ รถบรรทุกรุ่นนี้ยังได้ติดตั้งระบบขยายระยะทางแบบเครื่องยนต์คู่ แบตเตอรี่ความจุสูง และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนพลังงานลงได้ถึง 20%
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง SANY สามารถครองส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกงานเหมืองไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วโลกได้กว่า 35% รถบรรทุกสำหรับงานเหมืองระบบไฮบริด เช่น SET240S และ SET150S ถูกนำไปใช้ในเหมืองชั้นนำระดับนานาชาติ ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง 10%–20% ลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้สูงสุด 30% และได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางในด้านความทนทานเชื่อถือได้และสมรรถนะการใช้งาน
ขับเคลื่อนเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการ
ในด้านการทำเหมืองอัจฉริยะ SANY พัฒนาโซลูชันแบบบูรณาการที่ผสานรวมระบบขับขี่อัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล และแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า โดยโซลูชันเหมืองอัจฉริยะที่นำมาจัดแสดง ได้ผสานเทคโนโลยีสำคัญไว้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกทำเหมืองไร้คนขับ ระบบสั่งการและจัดตารางงานผ่านคลาวด์ การประสานการทำงานระหว่างรถบรรทุกกับรถขุด และระหว่างยานพาหนะกับสภาพถนน ระบบควบคุมระยะไกล และระบบเก็บรวบรวมข้อมูลแผนที่ ซึ่งรองรับการนำไปใช้ในการทำเหมืองอัจฉริยะได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง SKT145Ei รถบรรทุกงานเหมืองระบบไฟฟ้าล้วนแบบอัตโนมัติรุ่นแรกของ SANY ซึ่งสามารถรองรับทั้งการควบคุมในพื้นที่และจากระยะไกล พร้อมโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นในสถานการณ์ทำงานเหมืองที่แตกต่างกันออกไป โดยปัจจุบัน โซลูชันเหมืองอัจฉริยะของ SANY ถูกนำไปใช้ในเหมืองแบบเปิดขนาดใหญ่กว่า 20 แห่งทั่วโลก รองรับการบริหารจัดการเครื่องจักรอัจฉริยะมากกว่า 5,000 เครื่อง พร้อมช่วยยกระดับความปลอดภัย เพิ่มผลิตภาพ และเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ SANY ยังนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการ "Generation-Grid-Load-Storage" ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งผสานรวมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ากับอุปกรณ์การทำงานเหมือง เพื่อสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งเครื่องจักรหลัก การจัดการพลังงาน และการบริการตลอดอายุการใช้งาน
การประชุมครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ SANY ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านโซลูชันเหมืองอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในอนาคต SANY จะเดินหน้าผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีเหมืองอัจฉริยะให้ก้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองทั่วโลกสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปล่อยคาร์บอนต่ำ
SOURCE SANY Group
Share this article